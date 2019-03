Mika ja Sanni Poutala muistelevat kilpaurheilijaperheen arkea: "Muistan monia hetkiä, kun olen polkenut kotona jalkaa itku silmässä"

Kilpaurheilu-uran viime keväänä lopettanut pikaluistelija Mika Poutala on nykyisin ammattipuhuja ja tubettaja.

Sanni Poutala, omaa sukua Saresvirta, oli 2000-luvun alussa Suomen kärkeä rytmisessä voimistelussa. Mika Poutala taas pikaluistelun huippuja viime keväänä ilmoitettuun kilpauran lopettamiseen asti. Kilpaurheilu on ollut vahvasti mukana kummankin elämässä, ja sitä se on ollut myös parisuhteessa.

Pariskunta kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa millaista arki ja parisuhde olivat silloin, kun toinen puoliso oli pitkiä aikoja ulkomailla tekemässä urheilu-uraa.

– Oli se monestikin aika rankkaa. Silloin ennenkuin oli lapsia, ikävä oli erilaista. Sitten kun tuli lapsia tuli enemmän ikävä konkreettista apua, ja olin välillä aika yksin, muistelee Sanni Poutala nyt jälkeenpäin.

– Kyllä muistan monia hetkiä, kun olen polkenut kotona jalkaa itku silmässä, tai lähettänyt Mikalle maailmalle vihaisia viestejä.

Vaikka puolisolla oli kotona käsissään jätevesikatastrofi talon kellarissa, piti Mika Poutalan keskittyä tuhansien kilometrien päässä MM-kisoihin.

– Kun puhelu kotoa loppui, minun piti käyttää kaikki henkinen kapasiteetti, että pystyin keskittymään siihen urheiluun, muistelee Mika Poutala.

Parisuhteen checklist

Toukokuussa 2018 Mika Poutala kertoi lopettavansa kilpaurheilu-uransa. Syyksi hän kertoi silloin, että hän ei ole enää valmis uhraamaan vaimon ja perheen elämää omien halujen ja unelmien toteuttamiseen. Nyt uuteen perhearkeen on totuteltu noin vuoden ajan.

Aluksi pariskunta istuutui saman pöydän ääreen ja alkoi kirjoittaa listaa siitä, mitä kumpikin toiselta uudessa tilanteessa odottaa.

– Se oli minulle niin uusi tilanne, että olen koko ajan kotona, enkä tiennyt mitä Sanni minulta haluaa. Me rupesimme tekemään listaa ihan sellaisista asioista, että miten me hoidetaan siivous, mitä minä voin tehdä pyykinpesussa, ruoanlaitossa, miten viedään lapsia harrastuksiin. Siinä sain käsityksen siitä, mitä Sanni tarvitsee minulta että voi olla onnellinen. Tällaiselle yksinkertaiselle miehelle sellainen checklist oli helpottava.

Kilpaluisteluradalta puhujalavoille

Kilpaurheilu-uran jälkeen Mika Poutalasta on tullut suosittu puhuja ja tubettaja (siirryt toiseen palveluun), joka kiertää kertomassa muun muassa pettymykseen suhtautumisesta.

– Kerron aika pitkälti tarinaa omasta elämästäni ja urheilu-urasta. Urheilu-ura on opettanut minulle paljon sellaisia asioita, joita kuka tahansa voi hyödyntää. Haluan puhua muun muassa arvoista, identiteetistä ja ajatusmalleista. Meillä kaikilla on ajatusmalleja, jotka ovat automaattisia, emmekä me edes mieti, miten ne vaikuttavat elämäämme.

Katso Sanni ja Mika Poutalan koko haastattelu Yle Areenasta