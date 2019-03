Analyysi: Vaaleista tulossa poikkeuksellisen kiinnostavat Oulun vaalipiirissä – ottaako keskusta turpaan, entä nousevatko perussuomalaiset?

Oulun vaalipiirissä jännitetään, missä määrin keskusta menettää eduskuntapaikkoja, jos heikot gallup-tulokset realisoituvat vaaleissa.

Informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvonen Oulun yliopistosta uskoo, että vaaleista on tulossa tavallista kiinnostavammat Oulun vaalipiirissä.

– Vaihdoksia on tulossa paljon, Karvonen ennustaa.

Oulun vaalipiirissä jaetaan uudelleen noin 20 000 ääntä, sillä eduskuntapaikasta luopuvat Tapani Tölli (kesk.), Niilo Keränen (kesk.) ja Hanna Halmeenpää (vihr.). Äänioikeuttaan vaalipiirissä käytti viime kerralla noin 250 000 äänioikeutettua, ja äänestysprosentti oli 68,1.

Ääniä jakaa Oulun vaalipiirissä poikkeuksellisen suuri määrä ehdokkaita ja ehdokaslistoja.

Sulaako keskustan kannatus?

Keskusta sai viime eduskuntavaaleissa mittavan voiton Oulun vaalipiirissä. Puolue sai eduskuntaan yhdeksän paikkaa, lisäpaikkoja tuli kolme.

Jopa kaikki kolme lisäpaikkaa ovat nyt vaakalaudalla, ennakoidaan kilpailevista puolueista. Keskustan valtakunnallinen gallup-kannatus matelee tällä hetkellä hieman yli 14 prosentissa. Kun keskusta sai Oulun vaalipiiristä edellisen kerran läpi vain kuusi ehdokasta vuonna 2011, sen valtakunnallinen ääniosuus oli 15,8 prosenttia.

Professori Erkki Karvonen suhtautuu keskustan vaalitappioon kuitenkin hieman maltillisemmin.

– Viime vaaleissa keskusta sai puolet tarjolla olleista 18 paikasta. Nyt veikataan seitsemää paikkaa, eli kaksi miinusta.

Juha Sipilä kiertää Oulun vaalipiiriä ahkerasti

Keskustan valttina on entisessä kotivaalipiirissään uudelleen ehdolle asettunut pääministeri Juha Sipilä, sillä hän oli selkeästi Oulun vaalipiirin äänikuningas vuonna 2015 peräti 30 758 äänellään.

Keskustan puheenjohtaja kiertää parhaillaan uutterasti Oulun vaalipiiriä ja nauttii ilmiselvästi luottamusta puolueen ydinkannattajien joukossa. Keskustan haasteina ovat, kaikkien muidenkin puolueiden tapaan, puoluekantaansa sujuvasti vaihtelevat ja äänestämättä jättävät kansalaiset. Heitä saattaa olla jälleen suurin osa äänioikeutetuista.

Oulun vaalipiirissä on nyt tavanomaista enemmän vaihtoehtoja äänestäjälle. Asmo Raimoaho / Yle

Tyytymättömyyttä keskustaan ovat lisänneet Oulun seksuaalirikokset. Puolestaan sote-maakuntauudistuksen epäonnistuminen järkyttää varsinkin Kainuussa.

Muualla maakunnassa kivenä kengässä hiertää myös epäoikeudenmukaiseksi koettu päivystysasetus, jonka perusteella esimerkiksi Oulaskankaan synnytykset loppuivat ja Raahen leikkaussalitoimintaa lakkaa.

Keskustan kolme viimeistä läpi mennyttä viime vaaleissa olivat Marisanna Jarva Paltamosta, Timo Korhonen Sotkamosta ja viimeisenä Ulla Parviainen Kuusamosta.

Vaikeinta läpimeno on viimeisenä valitulle Parviaiselle, jota ilman koko Koillismaan näkyvyys Arkadianmäellä heikkenisi, kun Taivalkosken Niilo Keränenkin on jättänyt eduskunnan. Herätysliiketaustaisten Niilo Keräsen ja Tapani Töllin kannattajia näyttäisi eräiden arvioiden mukaan siirtyvän nyt Reisjärven Mikko Kinnusen taakse, joka menestyi keskustan jäsenäänestyksessä hyvin.

Viimeiset paikat tiukassa

Professori Erkki Karvosen mukaan vaalipiirin viimeisistä kansanedustajanpaikoista kamppailevat todennäköisimmin SDP, vasemmistoliitto ja vihreät.

Keskustalle eduskuntapaikan menettivät neljä vuotta sitten SDP, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset. Lähimmäs eduskuntaa pääsivät silloin vertausluvuillaan Raimo Piirainen (sd.) ja Risto Kalliorinne (vas.), jotka jäivät varakansanedustajiksi.

SDP:ssä lisäpaikkaa tavoitellaan Tytti Tuppuraisen ja vasemmistoliitossa viime vaalien äänikuningatar Hanna Sarkkisen ja Merja Kyllösen vetoavulla. Kilpailevien puolueiden piirissä vasemmistoliiton ehdokaslistaa pidetään SDP:tä nimivahvempana.

Perussuomalaisilta puuttuu näissä vaaleissa sinisiin siirtyneen Pirkko Mattilan 6 570 ääntä. Tämä osaltaan heikentää listaltaan viimeisenä läpi menneen Ville Vähämäki (ps.) mahdollisuuksia näissä vaaleissa.

Erkki Karvosen mukaan Keskusta menettäisi Oulun vaalipiirissä kaksi paikkaa ja Perussuomalaiset yhden. Timo Nykyri / Yle

Professori Karvonen uskoo, että keskustan menettäessä kaksi paikkaa, perussuomalaiset menettävät yhden.

– SDP:lle, vasemmistoliitolle ja vihreille enteillään lisäpaikkaa. Kokoomus pysyisi ennallaan.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie ja Eero Suutari pyrkivät jatkoon eduskunnassa. Varakansanedustajiksi jäivät viime kerralla kokoomuksesta Jarmo Husso ja vihreistä Mika Flöjt. He ovat ehdolla myös tällä kertaa.

Pienpuolueilla on edessään valtava urakka, mikäli aikovat saada läpi yhdenkin ehdokkaan. Mittatikkuna toimii viime vaalien pienin vertausluku, joka oli Ulla Parviaisen 11 842,333.

Siten esimerkiksi Aito suomalainen yhteislista, eli Junes Lokka ja Tiina Wiik, tarvitsisivat taakseen noin 12 000 ääntä, samoin korkokengistä, minimekosta ja televisiosta tuttu Markus Kuotesaho.

Riittävätkö Kainuun äänet enää läpimenoon?

Kainuun maakunnassa jännitetään, kuinka paljon kansanedustajamäärä putoaa tällä kertaa. Vuonna 2011 kainuulaisia edustajia oli viisi, vuonna 2015 valittiin kolme edustajaa.

Valinnanvaraa kainuulaisilla on: vaalipiirin 81 kansanedustajaehdokkaasta 22 on kainuulaisia eli yli neljännes. Sen sijaan Kainuun väkimäärä on vain reilu kuudennes vaalipiirin väkimäärästä.

Väestön väheneminen Kainuussa tuhansilla edellisistä eduskuntavaaleista ja väestön kasvu Pohjois-Pohjanmaalla kallistavat vaakaa siten, että kainuulaisten kansanedustajien määrä uhkaa edelleen pienentyä.

Viime vaaleissa keskusta sai puolet tarjolla olevista 18 paikasta. Erkki Karvonen

Vasemmiston euroedustaja Merja Kyllönen on nyt imuroimassa ääniä vasemmistoliitolle. Ilo saattaa olla kuitenkin lyhytaikainen Suomussalmella, sillä Kyllönen tavoittelee myös eurovaaleissa jatkopestiä Brysseliin. Jos Kyllönen valitaan eduskuntaan, hänen tilalleen nousee varaedustaja.

Kainuun kannalta mielenkiintoista on myös kokoomuksen kohtalo. Jo aiemmin Oulun suunnalta kaksissa vaaleissa edustajapaikan hakenut kajaanilainen Eero Suutari voi kärsiä kokoomuksen kannatuksen laskusta.

Gallup-luvut toimivat kuitenkin myös toisinpäin.

Sosiaalidemokraattien Raimo Piiraisen eläkepäivät voivat päättyä. Hän nousi eduskuntaan Liisa Jaakonsaaren lähdettyä europarlamenttiin vuonna 2009 ja valittiin 2011 äänestämällä eduskuntaan. Vuonna 2015 varasijalle päätyneellä Piiraisella lienee mahdollisuus imeytyä jälleen Arkadianmäelle.

Onnistuvatko kainuulaiset keskittämään ääniä?

Keskustan kaksi nykyistä kainuulaista kansanedustajapaikkaa ovat suuressa vaarassa, mikäli gallupit toteutuvat, eikä kainuulaisten aiemmin menestyksellä käyttämä äänten keskittäminen toimi.

Neljännelle kaudelle pyrkivän Timo Korhosen ja toiselle kaudelle halajavan Marisanna Jarvan välillä käydään kisaa. Viimeksi tulokas Jarva päihitti konkarin.

Keskustan asemaa uhkaa hajottaa myös entisen puheenjohtajan Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liike kolmella kainuulaisehdokkaallaan. Lisäksi pakkaa sekoittaa Väyrysen edellisen poliittisen liikkeen kanssa riidellyt Kansalaispuolue. Se on tuonut ehdolle ruotsalaisen meijerijätti Arlan Suomen johtajistoon kuuluvan, Vantaalla asuvan Sami Kilpeläisen.

Vihreillä on myös mielenkiintoinen tilanne. Omiensa hyvin tuntemalla kajaanilaisella Silja Keräsellä on mahdollisuus nousta eduskuntaan Hanna Halmeenpään jälkeen. Ongelmana Keräsellä on tuntemattomuus muiden kuin omiensa parissa, eli kuinka saada ääniä Oulun suunnalta?

Aiheesta voi keskustella klo 17 saakka.

