22-vuotias muotivaikuttaja on esimerkki sadoilletuhansille – kevätrullien tarjoilu jäi tänä keväänä, kun Ninni Nguyen keskittyy omaan yritykseensä

Ninni Nguyenille vanhempien ravintolan keittiö on tuttu paikka.

Ninni Nguyenille vanhempien ravintolan keittiö on tuttu paikka. Rafael Donner

Ninni Nguyen on elänyt kahta elämää. Hän on yrittäjä, satojen tuhansien muoti-idoli, joka tekee yhteistyötä kansainvälisten vaatefirmojen kansssa.

Arki kului kuitenkin pitkään perheen ravintolan keittiössä Pietarsaaressa. Vanhemmat liittyvät tosin myös nuoren somevaikuttajan uran alkuun.

– Kaikki kysyivät, kuka on valokuvaajani. Ja minä vastasin: äiti, nauraa Nguyen.

Nguyenilla on yli 270 000 seuraajaa Instagramissa. Rafael Donner

Kotoa kaikki alkoikin. Vuonna 2013 Ninni Nguyen oli masentunut lukiolainen.

– Siinä iässä ei oikein tiedä, mitä tekisi. Koulussa meni huonosti ja olin enimmäkseen kotona.

Ratkaisuksi hän keksi uuden harrastuksen. Muodista ja valokuvaamisesta pitävä Nguyen alkoi ottaa muotikuvia itsestään. Ne saivat hyvän vastaanoton, ja eräänä päivänä hän latasi sosiaaliseen mediaan kuvan, joka muutti kaiken.

Kuvassa Nguyen seisoo makuuhuoneessaan valkoisessa mekossa ja korkokengissä. Se lähti leviämään Tumblr-blogipalvelussa ja kuvapainotteisessa We Heart It -sovelluksessa kuin kulovalkea.

Siihen loppui harrastaminen. Muotivaikuttaja oli syntynyt.

Tästä kuvasta kaikki alkoi. Ninni Nguyenin Instagram-tili

"Monet luulevat, että on helppoa olla somevaikuttaja"

Nyt naisella on yli 270 000 Instagram-seuraajaa. Muotivaikuttajat ovat yhä useammin juuri Nguyenin tapaisia tavallisia ihmisiä tavallisine taustoineen. Ala kehittyy voimakkaasti ja tulevaisuus on hämärän peitossa, mutta todennäköisesti valoisa.

Viestintätoimisto Manifeston tekemä, jo kymmenes Somevaikuttaja-barometri (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että toiminnan kaupalliset ja markkinointimahdollisuudet tiedostetaan entistä vahvemmin. Joka kolmas myös mieltää itsensä kaupalliseksi tekijäksi.

Kyselyyn vastanneista 39 prosenttia saa säännöllistä tuloa työstä. Lähes puolet tienaa somesta enintään 500 euroa kuussa, mutta kahdeksan prosentin tulot nousivat syksyn barometrissä yli 6 500 euron.

Ninni Nguyen alkoi saada työstään rahaa kuitenkin vasta vuosi sitten. Ja vaikka työ voi vaikuttaa unelmahommalta, menestys vaatii veronsa.

Nguyen hoitaa itse kaiken muunkin kuin kuvaustapahtuman. Hän neuvottelee asiakkaiden kanssa, pitää yllä suhdetta seuraajiinsa, valitsee ja tilaa vaatteet ja hoitaa kirjanpidon. Eikä taattua tuloa ole. Ninni Nguyenin Instagram-tili

Monella tapaa polku muistuttaa muiden yrittäjien työtä: päivät ovat pitkiä ja epäsäännöllisiä ja raja vapaa-ajan ja työn välillä hämärtyy usein.

– Monet luulevat, että on helppoa olla somevaikuttaja: sen kuin ottaa kuvia ja julkaisee niitä. Mutta taustalla on paljon työtä, joka ei näy.

Nguyen myös yrittää vastata kaikille kuviaan kommentoiville – usein heitä on satoja.

– Haluan antaa rakkautta takaisin. Arvostan sitä, että he tukevat työtäni.

Vaatteita ja kenkiä on kertynyt liiaksi asti. Rafael Donner

"Että voin joskus antaa vanhemmille jotain takaisin"

Nykyään Ninni Nguyenilla on vaatteita ja kenkiä yhteistyösopimusten ansiosta niin paljon, ettei hän tiedä, mitä niillä kaikilla tekisi. Vaatehuone on täynnä, sängyllä ja sohvalla kasvaa vaatepinoja ja ylimääräiset on pakattu muovikasseihin pois lähetettäviksi.

Ja äidin sijasta kuvat ottaa nykyään pääasiassa poikaystävä Johannes Klemets.

Nuoripari suunnittelee muuttoa, ehkä pääkaupunkiseudulle. Verkostoituminen ja suhdetoiminta on paljon vaikeampaa pienestä pohjalaiskaupungista kuin pääkaupungista, puhumattakaan kutsutilaisuuksista, joista valtaosa jää nykyään väliin.

Nuori nainen ei kuitenkaan aio jättää vanhempiaan pulaan. Nguyen on auttanut heitä ravintolassa aina tähän kevääseen saakka.

Vanhemmat ovat ainoat esikuvat, jotka Ninni Nguyen nimeää.

– He ovat työskennelleet niin lujasti. Osittain siksi teen itsekin paljon töitä: että voin joskus antaa vanhemmille jotain takaisin, eikä heidän enää tarvitse tehdä työtä.

Nguyen pyrkii vastaamaan kaikille kommentoijille. Rafael Donner

"He eivät tienneet, mihin olivat matkalla"

Ninni Nguyenin vanhemmat, Thu ja Doat Nguyen, tulivat Suomeen venepakolaisina. Vietnamista pakeni kahdenkymmenen vuoden aikana (1975–1995) runsaat kaksi miljoonaa ihmistä. Suomeen ensimmäiset vietnamilaiset venepakolaiset saapuivat vuonna 1979.

Vietnamista lähteneet olivat etupäässä kiinalaissyntyisiä, joukossa monia kauppiaita ja yksityisyrittäjiä. Heitä ajoivat liikkeelle sosialisointitoimet sekä Kiinan ja Vietnamin konfliktin kärjistyminen ja pelko kiinalaisperäisen väestön vainoista. Ninni Nguyenin vanhemmat eivät kuitenkaan ole kiinalaissyntyisiä.

He lähtivät matkaan kertomatta edes perheilleen. Äiti on kertonut myöhemmin tyttärelleen vaarallisesta matkasta: veneistä, jotka olivat niin täynnä, että välillä valittiin sattumanvaraisesti ihmisiä tapettavaksi kuorman keventämiseksi.

– Vene oli ehkä 12-metrinen, ja siinä oli yli sata ihmistä. He eivät tienneet, mihin olivat matkalla. Viisi päivää kului ilman vettä ja ruokaa.

Nguyenit odottivat tuolloin Ninnin sisarta.

Kova työnteko on opittu vanhemmilta. Rafael Donner

Vene vei pariskunnan Malesiaan. Siellä pakolaisleirillä vietetyn kurjan vuoden jälkeen he pääsivät Suomeen. Lokakuussa 1989 alkoi uusi elämä: tosin äiti oli kesämekossa, Suomesta pari ei tiennyt mitään eikä kumpikaan osannut kieltä.

Heillä oli kuitenkin toisensa ja vauva.

Vaikka Ninni Nguyen on syntynyt ja kasvanut Suomessa, hän pitää myös Vietnamia kotinaan ja puhuu vietnamia äidinkielenään. Paluuta Nguyenit eivät suunnittele; heidän elämänsä on Suomessa.

Juttu pohjautuu Svenska Ylen Rafael Donnerin artikkeliin Osynliga Ninni är med sina 270 000 följare Finlands största modeinfluencer – till vardags serverar hon vårrullat åt hungriga Jakobstadsbor.