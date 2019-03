"Teuvo on perusteellisesti harjattu" – perussuomalaiset katsovat, että Hakkaraisen aiemmat nuhteet riittävät

Kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) tuomiota seksuaalisesta häirinnästä ja pahoinpitelystä kovennettiin tänään hovioikeudessa. Käräjäoikeuden viime kesänä antama tuomio nousi 45 päiväsakosta 80 päiväsakkoon.

Hakkarainen sai tuomionsa kokoomuksen kansanedustajan Veera Ruohon pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta, joka tapahtui eduskunnan kahvilassa. Syyttäjä oli vaatinut Hakkaraiselle kahden kuukauden ehdollista vankeutta.

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kertoo, että hovioikeuden tuomio ja sen ajankohta oli puolueessa hyvin tiedossa. Tänään Hakkaraisen kanssa asiasta ei ole keskusteltu, mutta Slunga-Poutsalon mukaan viime syksynä sitäkin enemmän.

Teuvo Hakkarainen on ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa perussuomalaisten listalla.

Näettekö mitään ongelmaa Hakkaraisen kansanedustajaehdokkuuden kannalta, että hänen saamaansa tuomiota pahoinpitelystä ja seksuaalisesta häirinnästä vielä kovennettiin hovioikeudessa?

Meillä ei ole oikein mahdollisuutta tässä vaiheessa puuttua suuntaan eikä toiseen, koska ehdokaslistat on jätetty reilu kuukausi sitten. Sillä tiedolla, mitä silloin oli, mentiin ja nyt eletään tämän tilanteen mukaisesti.

Vaikuttaako tämä hovioikeuden tuomio jollain tavalla kampanjaan?

No, äänestäjät saavat nyt päättää ja antaa merkkinsä siitä, mitä mieltä he ovat tästä tuomiosta. Se on täysin heidän käsissään.

Olisimme toivoneet, että tuomio olisi tullut jo ennen ehdokaslistojen jättämistä, jotta olisimme pystyneet puntaroimaan siinä vaiheessa tarkemmin asiaa. Mutta nyt tämä on äänestäjien käsissä.

Olisiko tämä tuomio siis vaikuttanut ehdokkuuteen, jos se olisi tullut aikaisemmin?

Sakkotuomio ei varmaankaan olisi, koska sakkotuomion hän sai jo aiemmin. Siinä mielessä tämä asia on siis aika puitu.

Mutta jos tuomio olisi ollut toisenlainen, niin olisi varmasti vaikuttanut.

Hakkaraisella on kuitenkin tuomio seksuaalisesta häirinnästä ja pahoinpitelystä, miten puolueenne periaatteet ja Hakkaraisen käyttäytyminen istuvat yksiin?

Kyllähän me vastustamme tällaista seksuaalista häirintää missä tahansa mittakaavassa. Se ei todellakaan ole hyväksyttävää.

Tästä nimenomaisesta syystä Hakkaraisenkin kanssa on käyty tiukat keskustelut. Jos alkoholi ei sovi ihmiselle, sitä ei sovi käyttää. Varsinkaan, jos on kansanedustajan vastuullisessa tehtävässä.

Tässä taustalla on teidän mielestänne vain alkoholi?

Tässä hänen tapauksessaan taustalla on kyllä kovasti alkoholi. Eli sopiiko se hänelle vai ei.

Onko tämä asia nyt puolueen näkökulmasta loppuun käsitelty?

Tässä vaiheessa kyllä. Hakkaraisen kanssa on jo aiemmin keskusteltu hyvin vakavasti tilanteesta ja sen mahdollisista seurauksista. Myös hänen toimintansa seurauksista, jos ne jatkuvat.

Teuvo on aika perusteellisesti jo viime syksynä harjattu sekä puolueen että eduskuntaryhmän toimesta.

Nähtävästi tämä harjaus on tuottanut myöskin tulosta, koska nyt ei ole puolen viime vuoden aikana ollut mitään huomauttamista.