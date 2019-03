Lintuharrastajat bongaavat jo ennuslintuja, vaikka kesää pitääkin vielä odottaa – kohta kevätmuuton voi myös kuulla

Korsnäsissä lintuharrastajien vakipaikalla riittää bongattavaa kevätmuuton aikaan, vaikka eteläisemmässä Suomessa muutto on jo Vaasan seutua pidemmällä.

Lintujen kevätmuutossa on selvä ero eteläisen ja pohjoisemman Suomen välillä. Kaikkialla kevät saa kuitenkin etenkin koiraslinnut osoittamaan kelpoisuuttaan laulamalla.

Vanhan lorun mukaan kiurusta on kesään kuukausi ja västäräkistä vähäsen. Tuskin, sanovat lintuharrastajat.

Lintuharrastajien Tiira (siirryt toiseen palveluun)-havaintopalvelussa kiuru- ja västäräkkihavaintoja on paljon. Joskus ensimmäiset havainnot esimerkiksi juuri kiurusta tehdään jo helmikuun puolivälissä.

– Eikä kesä ole kai koskaan maaliskuussa tullut, sanoo vaasalainen lintuharrastaja Ari Lähteenpää.

Lähteenpää muistuttaa, että eteläisesssä Suomessa kiuruja on nähty jo jopa tuhannen linnun parvia, ja Vaasan seudullakin tällä viikolla kevään ensimmäiset.

– Varhaiskeväällä Lounais-Suomen ja Vaasan seudun lintumaailmoissa on dramaattinen ero, jopa parikin viikkoa. Kun Vaasassa tehtiin ensimmäinen kiuruhavainto, Varsinais-Suomessa niitä oli jo kolmisensataa, Lähteenpää kuvailee.

Parissa tunnissa toistakymmentä lajia

Vaasalainen lintuharrastaja Matti Maskulin on seuraamassa lintujen kevätmuuttoa harrastajien vakipaikalla Storgårdsin satamassa Korsnäsissä.

Noin viisikymmentä kilometriä Vaasasta etelään merenrannalla riittää jo bongattavaa. Parin tunnin aikana voi nähdä jo toistakymmentä vesilintulajia.

Maskulin kertoo nähneensä ainakin joutsenia, isokoskeloita, telkkiä ja mustalintuja. Ja, kun Vaasan rannikolla ollaan, myös merikotkia.

– On sellainen aika, että merikotkia näkee joka ikäluokkaa – myös menneen vuoden poikasia. Reviiriä pitävät vanhemmat linnut ajavat niitä takaa, että saisivat ne pois reviireiltään, Maskulin sanoo.

Lintubongarin vakivarusteisiin kuuluvat kiikarit ja kaukoputki. Joskus myös kamera, jolla kevätmuuttoa voi taltioida.

– Synkän talven jälkeen mieliala on korkealla ja tulee uusia lajeja, mutta kyllä lintumiehelle koko vuosi on yhtä juhlaa.

Kevät keikkuen tulevi – avomerta näkyy jo viitisenkymmentä kilometriä Vaasasta eteläänpäin. Antti Haavisto / Yle

Laulu on kelpoisuuden mitta

Lintujen kevätmuuttoa voi myös kuunnella. Lähiaikoina ilma täyttyy sirkutuksesta, raksutuksesta ja viserryksestä.

Erityisesti koiraslinnut ovat keväällä äänessä. Kahdesta pääsyystä:

– Koiraat laulavat, kun haluavat karkoittaa muut reviiriltään sekä houkutellakseen naaraita. Lajista riippuu, kumpaa sanomaa painotetaan enemmän, sanoo Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Petri Lampila.

Lampilan mukaan lintumaailmassa on laulettava, jos aikoo menestyä. Vaatimattomuudella ei selviä.

Koiraan kelpoisuuden mitta on se, miten monipuolisesti se laulaa.

– Laulullaan koiras osoittaa, että tässä on nyt kierretty maailmaa ja kuultu monenlaista laulua. ”Tällä tavalla osaan heitellä monenlaista veisua” -tyyliin, Lampila naurahtaa.

Vaikka joillain lintulajeilla nuorten yksilöiden laulu on jo synnynnäisesti melko samanlaista kuin vanhempien, on myös lajeja, joiden täytyy kuulla muiden laulua, jotta ne voivat kehittyä mestareiksi. Lampilan mukaan esimerkiksi varpuslinnuilla on laulussaan joku peritty ja joku opittu elementti.

– Esimerkiksi peipon laulusta kuulee keväällä lyhyttä versiota, jossa toistetaan yhtä nuottia peräjälkeen. Se on sen mittainen kuin peipon säe on, mutta siitä puuttuvat hienoudet ja koristeet, jotka lintu oppii muita kuuntelemalla, Lampila sanoo.

