MTK haluaa maaseudulla kulkevat autot tehokkaampaan käyttöön: paketit taksissa syrjäseudulle ja mummot matkailuyrittäjän kyydissä kirkolle?

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on lanseerannut viikonloppuna kaikkikyytiin-nettisivuston, jonka tavoitteena on lisätä henkilö- ja tavaraliikennettä maaseudulla.

Ajatuksena on, että yhä useampi maaseudulla autolla kulkeva voisi tarjota kyytejä muille ihmisille tai tavaroille. Kyseessä voi olla esimerkiksi taksikuski, joka kuljettaisi jatkossa autossaan myös paketteja – tai maaseutumatkailuyrittäjä, jolle kuljetuspalvelut toisivat lisätuloa.

Periaatteessa lähes kuka tahansa voisi tarjota kyytejä.

– Maaseudulla on pulaa bussi- ja taksiyhteyksistä, mutta henkilö- ja tavaraliikennettä on muutoin paljon, kun asukkaat ja yrittäjät liikkuvat. Tavoitteena on, että maaseudulla jo nyt kulkevat ajoneuvot voisivat hyödyntää nykyistä laajemmin kuljetusta tarvitsevia, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Taksilain uudistumisen myötä kuljetusluvan saaminen henkilöliikenteessä on helpottunut. Samanaikaisesti erilaiset kaupalliset palveluntarjoajat ovat julkaisseet sovelluksia, joilla kyytejä voi tilata.

MTK:lla on kampanjalle kolme päätavoitetta. Toisaalta pyritään saamaan lisää liikennöintiä ja tehokkuutta kuljetuksiin, toisaalta kuljettaminen voi tuoda lisää elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle. Kolmantena ja kauaskantoisimpana taustalla vaikuttaa ilmastonmuutos.

– Olemassa olevat ajoneuvot pitää saada tehokkaampaan käyttöön. Kun samaan kyytiin voidaan saada muitakin niin tehokkuus kasvaa, ilmasto hyötyy ja tarve omistaa autoa vähenee, painottaa Mäki-Hakola.

Osta lippu ja hyppää kyytiin?

MTK pyrkii maaseudun väen lisäksi herättelemään kuntia matkustusmahdollisuuksien parantamiseen. Maaseudulla on julkista tilausliikennettä kuten vanhus- ja koululaiskyytejä, joihin MTK:n mukaan voitaisiin saada lisää kyyditettäviä.

– Kunnat voisivat ottaa kilpailutuksessa ottaa huomioon sen, että kun autossa on tilaa ja alueella on muitakin kyytiä tarvitsevia, he voisivat ostaa lipun ja päästä kyytiin. Aiemmin näitä kuljetuspalveluita ei ole voitu avata kaikille matkustajille, mutta nyt se on mahdollista, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Kuljetustaksoja ei ole määrätty ylhäältä käsin, niistä päättävät osapuolet. Joku voi tarjota kimppakyydin lapsen harrastuksen pariin ilmaiseksi, kun toinen tekee bisnestä säännöllisellä kuljetuspalvelulla.

– Tässä ei pyritä heikentämään jo olemassaolevien kuljetusyrittäjien asemaa. Päinvastoin haluamme saada heille lisää ajoja, kun kyytitarpeet saadaan näkyvämmiksi.

Hankkeessa ovat MTK:n lisäksi mukana Kyyti Group, joka on kehittänyt mallin, jossa yhteiskunnan maksamiin kyyteihin voidaan yhdistää muita maksullisia henkilökuljetuksia. Toinen yhteistyöyritys on Coreorient, jonka kehittämällä sovelluksella kuka tahansa voi tarjota kyytiä toisen paketille tai tavaralle.

– Käytämme jo olemassaolevia sovelluksia, joita jokainen mukaantuleva voi käyttää. Nyt avatulla nettisivulla neuvotaan, mitä pitää tehdä, jos haluaa mukaan, toteaa Mäki-Hakola.