Avaruusluotain Juno lähettää entistä komeampia kuvia Jupiterista

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan avaruusluotain Juno lähettää komeita kuvia Jupiter-planeetasta.

Nasa tarjoaa Junon lähettämiä kuvia tieteestä kiinnostuneiden kansalaisten käytettäväksi ja kehitettäviksi.

BBC (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut poikkeuksellisen hyvin onnistuneen otoksen, joka on koottu kolmesta erillisestä kuvasta ja jonka värejä on vahvistettu. Kuvan tekijän nimi on Kevin M. Gill.

Kuvasta erottuvat komeasti planeetan eteläisen pallonpuoliskon myrskyt ja kuuluisa "Punainen piste".

Punainen piste on valtava myrsky, jonka tiedetään pysyneen koossa jo satoja vuosia. Tutkijat eivät ole vieläkään saaneet tarkkaa käsitystä siitä, mistä syystä Punainen piste on pysynyt koossa näin kauan, eikä se ole hajonnut planeetan kaasukehään.