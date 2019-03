Sodankylä joutuu palauttamaan 879 000 euroa verotuloja

Sodankylän kunta joutuu palauttamaan valtiolle yhteisöverotuloja yhteensä 879 000 euroa.

Syynä on virhe yhteisöverojen jako-osuuslaskennassa. Kunnassa toimivat Boliden FinnEx Oy ja Boliden Kevitsa Mining Oy oli merkitty Boliden Harjavalta Oy:n omistamiksi yhtiöiksi, vaikka niiden omistaja on ruotsalainen Bolidenin emoyhtiö.

Kunnat saavat yhteisöverotuloa siinä suhteessa, missä yritysten henkilöstö työskentelee kunnassa.

Bolidenin Suomessa toimivista yhtiöistä suurta tuottoa tekevä Harjavalta maksaa myös suuren summan yhteisöveroa, kun taas Sodankylässä toimivat yhtiöt vain joitakin kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.

Kunnanjohtaja Viljo Pesosen mukaan virhe tehtiin alunperin Boliden konsernissa, ja kuntaliitto ilmoitti Sodankylään virheellisesti lasketun yhteisöverotulon, jota kunta sitten käytti budjetoinnissaan.

Myös budjettia korjattava

Ilmoituksen vuoksi Sodankylän kunta sai yhteisöverojen laskennassa koko konsernin yhteisöveroja. Virhe tuli ilmi, kun Harjavallassa ihmeteltiin yhteisöverotulojen pienenemistä. Verottaja lähti korjaamaan virhettä, kun selvisi että Suomessa toimivat Boliden-yhtiöt eivät omista toisiaan ristiin.

Verottaja teki tarkastuslaskennan, ja Sodankylän kunnan on nyt maksettava viime vuodelta saamiaan verotuloja yhteensä 764 000 euroa ja tältä vuodelta 115 000 euroa.

Kunnan taloudelle virheen korjaus tulee kalliiksi. Sen lisäksi että viime vuodelta on palautettava 764 000 euroa, on tämän vuoden budjettia korjattava samanlaisella summalla.

"Tosi paha paikka"

Kunnassa lähdetään nyt miettimään, miten tulojen menetys paikataan.

– Tämä on tosi paha paikka. Meillä on sisäilmaongelmaisten rakennusten kanssa tekemistä ja kuluja. Tämä on kyllä jo liikaa. Kyllä meillä paukkuu tulos pahasti alijäämäiseksi, kunnanjohtaja Viljo Pesonen sanoo.

Nyt säästöjä etsitään kunnan virkamiesten työnä ja kunnan investointiohjelma menee uusiksi.

– Aika pienet mahdollisuudet on juustohöylällä höylätä. Kyllä tämä tuntuu aika toivottomalta. Tilanne jatkuu nyt monta vuotta ja eri mahdollisuuksia selvitetään, Pesonen sanoo.

Kunta mietti ensin oikaisupyyntöä. Verottajan kanssa keskustelu teki kuitenkin selväksi, että tällaiset korjausliikkeet ovat normaalia verottajan tarkastuslaskentaa. Verottajan edustaja kuitenkin pahoitteli tilannetta ja sanoi, että samoin oli käynyt joissain muissakin kunnissa, Pesonen kertoo.