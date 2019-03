Aleksi Salmenperä ja Samu Heikkilä voittivat elokuva-alan uuden tunnustuspalkinnon

Ohjaaja Aleksi Salmenperä ja leikkaaja Samu Heikkilä ovat voittaneet Nordisk Film -palkinnon. Tyhjiö-elokuvan parissa työskennellyt kaksikko sai tunnustuksen tekemästään työstä kotimaisen elokuvakulttuurin edistämiseksi..

Nordisk Film -palkinto jaettiin tänään ensimmäistä kertaa Suomessa. 20 000 euron arvoisesta palkinnosta tuli heti Suomen suurin elokuva-alan palkinto.

Alun perin Tanskasta kotoisin oleva palkinto on levinnyt Suomen lisäksi Norjaan, missä se on jaettu vuodesta 2015 lähtien. Sen on vuosien saatossa voittanut muun muassa tanskalaisohjaaja Lars von Trier.

Vuosittain jaettavan palkinnon voittajan valitsee riippumaton, elokuvatekijöistä koostuva tuomaristo. Tänä vuonna suomalaisen tuomariston puheenjohtajana toimi elokuvatuottaja Miia Haavisto.

Lue myös:

Uusi palkinto Jussi-gaalassa rohkaisee riskinottamiseen – 20 000 euron palkintosumma tulee tarpeeseen