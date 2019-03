Herätys: Työnantaja voi kysellä sairaan lapsen hoidosta, Muellerin Venäjä-tutkinta valmistui, tutkimus täsmentää kivikautista ruokavaliota

Millaista selvitystä työnantaja voi vaatia sairaan lapsen hoitamisesta?

Jos vanhempi jää äkilliselle hoitovapaalle kipeää lasta hoitamaan, hänen työnantajallaan on usein juridisesti oikeus tietää, missä toinen vanhempi on ollut tuona aikana. Asiantuntijoiden mukaan kyse on kuitenkin työyhteisön luottamuksesta.

Käsitys kivikauden suomalaisten ruokavaliosta monipuolistuu

Jettbölen ohranjyvä edestä, takaa ja sivusta. Santeri Vanhanen

Maanviljelys alkoi Suomen alueella aiemmin kuin on oletettu. Ahvenanmaalta löytyneistä ohran ja vehnän jyvistä vanhin on viiden vuosituhannen takaa. Löytöjen runsaus kertoo, etteivät metsästäminen ja keräily olleet enää ainoita elinkeinoja.

Espanjassa hylätään yhä valtava määrä koiria joka vuosi

Málagassa sijaitsevalla koiratarhalla on paljon pienikokoisia entisiä perhekoiria. Tarhan johtajan mukaan ne on hylätty, koska ne eivät enää sopineet kuvioihin. Maija Salmi / Yle

Espanjalaisperheissä on paljon koiria; joka neljännessä kodissa on koira. Mutta koiria hankitaan hetken päähänpistosta, aivan pienillekin lapsille. Niitä tuodaan hämärissä oloissa ulkomaisista pentutehtaista ja hylätään, jos lemmikki lakkaa huvittamasta. Viime vuonna Espanjassa hylättiin yli 100 000 koiraa. Koirien kohtelusta voi kysyä klo 10 alkaen Espanjan-toimittajaltamme, Maija Salmelta.

Muellerin Venäjä-tutkinta on valmis – raportti luovutettu oikeusministerille

Erikoissyyttäjä Robert Mueller. Michael Reynolds / EPA

Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä Robert Muellerin lähes kaksi vuotta kestänyt Venäjä-tutkinta on valmistunut. Tutkinnassa on pyritty selvittämään, oliko Trumpin vaalikampanjan ja Venäjän välillä yhteistyötä. Mueller on myös tutkinut, onko Trump mahdollisesti syyllistynyt oikeuden estämiseen toimiessaan presidenttinä.

Tyhjiö ja Juice kahmivat eniten Jussi-palkintoja

Tyhjiö-elokuvan ohjannut ja tuottanut Aleksi Salmenperä (vas) palkittiin parhaan elokuvan Jussilla Jussi-gaalassa Helsingissä 22. maaliskuuta. Mikko Stig / Lehtikuva

Kotimaisen elokuvan Jussi-palkinnot jaettiin perjantaina. Eniten palkintoja kahmivat elokuvat Tyhjiö ja Juice. Molemmat saivat kolme Jussi-pystiä. _Tyhjiö _palkittiin parhaana elokuvana.

Lauantai on tuulinen ja sateinen

Yle

Voimakas matalapaine liikkuu Suomen yli itään ja päivä on tuulinen. Pohjoisessa voi paikoin pyryttää lunta yli 10 senttiä. Etelässä ja maan keskiosassa sateet tulevat vetenä. Illalla sää poutaantuu. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.