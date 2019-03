Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot: Isis kukistettu – järjestön viimeinen linnake vallattu

Yhdysvaltain tukemat Syyrian demokraattiset joukot (SDF) sanovat vapauttaneensa Baghuzin kylän ja lyöneensä Isisin.

– Baghuz on vapaa ja Isis on voitettu sotilaallisesti, kurdijohtoisen SDF:n tiedottaja Mustafa Bali tviittasi.

Irakin ja Syyrian rajalla sijaitseva Baghuz on ollut terroristijärjestö Isisin viimeinen saareke. Kylän hallinnasta on taisteltu useita kuukausia ja liki 60 000 ihmistä on paennut alueelta joulukuun jälkeen.

Syyrian konfliktin eri osapuolet ovat julistaneet Isisin kaatuneen eri yhteyksissä aikaisemminkin, mutta Baghuzia on yleisesti pidetty perääntyvän järjestön viimeisenä pakopaikkana. SDF:n ilmoituksesta huolimatta taistelut alueella kuitenkin jatkuivat.

Isis oli laajimmillaan kesällä 2014, jolloin se hallitsi lähes kahdeksan miljoonaan ihmisen asuttamaa aluetta Syyriassa ja Irakissa.

Lähteet: AP, AFP