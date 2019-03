Laaja vesivahinko Kalliossa Helsingissä – vettä tulvinut kerrostalojen kellareihin, poliisi ohjaa liikennettä

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että ajoneuvoliikenne on toistaiseksi keskeytetty Kurvin ja Fleminginkadun välillä.

Helsingin Kalliossa on laaja vesivahinko. Helsingin pelastuslaitos kertoo tiedotteessa, että käyttöveden runkolinja on vaurioitunut ja vettä on tulvinut asuinkerrostalojen kellareihin. Pelastuslaitos sai hälytyksen aamupäivällä osoitteeseen Harjutori 10.

Vahingot koskevat neljää kerrostaloa ja Helsinginkadun katualuetta. Vesivahingosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kiinteistöjen rakenteisiin tulleita mahdollisia vaurioita ei voida vielä arvioida, kerrotaan pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että autoilla ei toistaiseksi pysty ajamaan Kurvin ja Fleminginkadun välillä. Poliisi ohjaa liikennettä.

Helsinginkadulla Harjutorin kohdalla suuri vesivahinko, jonka vuoksi ajoneuvoliikenne kokonaan toistaiseksi estynyt Kurvin ja Fleminginkadun välillä. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä. #poliisi #liikenne #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 23. maaliskuuta 2019

Pelastuslaitoksella on paikalla seitsemän yksikköä. Aamupäivällä paikalle oli matkalla myös kuusi yksikköä sopimuspalokunnista. Lisäksi paikalla on muun muassa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja energiayhtiö Helenin työntekijöitä, sillä kiinteistöissä on korttelimuuntajia ja sähköjakokeskuksia.