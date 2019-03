HMD Global vastaa tietoturvakohuun: Nokia-puhelimista lähetettyjä tietoja ei ole käsitelty

Nokian 7 Plus kännyköitä.

Nokian 7 Plus kännyköitä. HDM Global

Tiedonlähetys johtui virheestä, joka on korjattu ja rajoittui yhden puhelinmallin tiettyyn erään, valmistaja kertoo.

Nokia 7 Plus -puhelimet eivät ole lähettäneet Kiinaan yksilöitävää tietoa, eikä lähetettyjä tietoja ole koskaan käsitelty, kertoo puhelinten valmistaja HMD Global.

Yhtiö kertoo, että toiminnan aiheutti ohjelmisto, joka on tarkoitettu Kiinassa myytäviin puhelimiin. Maakohtaisten asetusten taustalla on Kiinan kyberturvallisuuslaki, jonka mukaan Kiinasta peräisin olevat käyttäjätiedot on säilytettävä Kiinassa.

Erääseen Nokia 7 Plus -mallin toimituserään kuului puhelimia, joissa oli virheellisesti mukana Kiinassa myytäviin puhelimiin kuuluvaa ohjelmistoa. Tämän vuoksi puhelimet yrittivät lähettää tietoja palvelimelle Kiinassa.

Muualta maailmasta kerätyt käyttäjätiedot yhtiö säilyttää Singaporessa. HMD Global kertoo käyttävänsä tietoja laitteen takuutietojen seuraamiseen ja käyttäjän suostumuksella käyttökokemuksen parantamiseen.

Ongelmat koskevat vain yhtä mallia

HMD Globalin mukaan muut Nokian puhelimet eivät ole lähettäneet tietoja väärille palvelimille, vaikka asiaa on julkisuudessa epäilty. Tämä johtuu yhtiön mukaan siitä, että virheellistä ohjelmistoa ei ole muissa Nokia-puhelimissa.

Perjantaina norjalainen NRK esimerkiksi kertoi, että toinenkin HMD Globalin valmistama puhelinmalli olisi välittänyt tietoja kiinalaiselle palvelimelle.

HMD Global kertoo, että Kiinan ulkopuolella käytettävissä puhelimissa ohjelmistovirhe on päivitetty helmikuussa 2019. Oikean maan ohjelmisto on sen mukaan asennettu jo lähes kaikkiin puhelimiin, joissa virheellinen aktivointikoodi oli havaittu.

Yritys kehottaa käyttäjiä tarkistamaan puhelimen päivitykset, mikäli he haluavat varmistua vian korjautumisesta. Yhtiö tarjoaa tähän yksityiskohtaiset ohjeet verkkosivuillaan. (siirryt toiseen palveluun)

