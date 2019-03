Herätys: Thaimaassa vaalit pitkästä aikaa, Norjassa merihätään joutunut alus liikkeelle omin voimin, tuulinen päivä tiedossa

Thaimaassa järjestetään ensimmäiset vaalit sotilasvallankaappauksen jälkeen – Yle seuraa vaaleja Bangkokissa

Thaimaassa nuoret haluavat päästä eroon maata 2014 vuodesta lähtien hallineesta sotilasjuntasta. Vallankaappauksen johtaja ja nykyinen pääministeri Prayuth Chan-ocha istuu kuitenkin tiukasti vallassa. Ylen toimittaja Mika Mäkeläinen seuraa vaaleja Bangkokissa. Hän vastaa yleisön kysymyksiin verkossa kello 10–12.

Kulttuuriväki nousi barrikadeille: Viron Kõigi Eesti -liike vastustaa syrjintää ja vihantäyttämää retoriikkaa

"Olemme erilaisia mutta samanarvoisia", lukee muusikko Vaido Neigausin kyltissä. Kõigi Eesti

Viroon on syntynyt suosittu sosiaalisen median liike. Kõigi Eestiin on viikon sisällä liittynyt yli 26 000 ihmistä. Mukana on monia nyky-Viron merkittäviä kulttuurihahmoja.

Pohjois-Karjalan korpeen nousee ensi vuonna omavaraopisto

Sakari Piippo / Yle

Lasse Nordlund on elänyt 30 vuotta omavaraisena. Nyt hän perustaa puolisonsa Maria Dorffin kanssa Valtimolle omavaraopiston, jotta muutkin voivat valmistautua lähestyvään ekokatastrofiin.

Merihätään joutunut risteilijä pääsi liikkeelle ja suuntaa maihin

Risteilyalus Viking Sky Norjan länsirannikon lähellä Hustadvikassa Romsdalin lähellä 23. maaliskuuta. Odd Roar Lange / AFP

Norjan rannikolla merihätään joutunut risteilijä on päässyt liikkumaan omin voimin, kun aluksen kolme moottoria on saatu toimimaan. Alukselta on evakuoitu lähes 300 ihmistä. Viranomaiset ovat edelleen valmiudessa evakuoimaan vielä 1300 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Risteilijä on suuntaamassa takaisin maihin, ja kahden hinaajan on tarkoitus avustaa alus rantautumaan Molden kaupunkiin tänään.

Päivä on tuulinen, aurinko paistaa paikoin

Sunnuntai on tuulinen päivä. Maan pohjoisosaan on luvassa sateita. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja aurinkokin voi paistaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.