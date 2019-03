Yle Thaimaassa: Bangkokin nuoret yrittävät kaataa sotilasjuntan vaaleissa

BANGKOK Thaimaan sotilasjuntta on saanut 22-vuotiaasta opiskelijasta sitkeän vastustajan.

Sotilaat ovat käyneet monta kertaa uhkailemassa Netiwit Chotiphatphaisalin vanhempia, mutta sekään ei ole auttanut. Netiwit haluaa vähentää radikaalisti armeijan valtaa, eikä pelkää puhua siitä.

Netiwit on kirjoittanut jo kuusi kirjaa demokratiasta ja kääntänyt ulkomaisten demokratia-aktivistien kirjoja thaiksi. Tapaan Netiwitin kellaritilassa, joka on demokratia-aktivistien kirjavarasto – ja salainen kokoontumispaikka, nuoret naurahtavat.

Netiwit opiskelee valtio-oppia Chulalongkornin yliopistossa Bangkokissa. Lukiosta lähtien hän on arvostellut opinahjojensa asettamia rajoituksia, jotka ulottuvat hiusmuodista ajatteluun. Hänen t-paidassaan lukee ytimekkäästi demokratia.

Nyt Netiwitillä on elämänsä tilaisuus. Sunnuntaina Thaimaassa pidetään parlamenttivaalit, joissa hän saa äänestää ensimmäistä kertaa. Ensikertalaisia äänioikeutettuja on yli seitsemän miljoonaa, ja he voivat hyvinkin ratkaista Thaimaan vaalien voittajan.

– Tämä on hyvin jännittävää, koska nyt meidän on päätettävä, haluammeko maallemme uudet kasvot, vai pysymmekö menneisyydessä, Netiwit sanoo.

Synkkää menneisyyttä Netiwitille edustaa sotilasjuntta, joka kaappasi vallan vuonna 2014. Juntta junaili uuteen uskoon Thaimaan perustuslain, jonka turvin asevoimien vaikutusvalta säilyy vaalituloksesta riippumatta suurena.

Vaikka kansa saa pitkästä aikaa valita 500-jäsenisen edustajainhuoneen, asevoimat valitsee senaatin kaikki 250 edustajaa. Kun molemmat kamarit valitsevat yhdessä pääministerin, juntan ehdokkaalla on vaalituloksesta riippumatta roima etumatka.

Uusi tulevaisuus -puolueen viestintäjohtaja Pannika Wanich esitteli viimeisessä vaalitilaisuudessa vanhempia kannattajia osoittaakseen, ettei uusi tulevaisuus ole vain nuorten puolue. Mika Mäkeläinen / Yle

Sotilashallitus on myös päättänyt 20-vuotisesta kehitysohjelmasta, johon uudenkin hallituksen pitää sitoutua.

Netiwit haluaisi palauttaa asevoimat kabineteista kasarmeille.

– Thaimaan ongelmien ydin on yleinen asevelvollisuus, Netiwit sanoo.

Netiwitin mukaan se antaa perustan armeijan ylisuurelle vaikutusvallalle koko yhteiskunnassa.

Netiwit on kieltäytynyt pakollisesta asepalveluksesta. Jos päätös pitää 26-vuotiaaksi asti, Netiwitiä uhkaa kolmen vuoden vankeustuomio. Hän ei ole siitä moksiskaan.

Demokratiasta voi joutua maksamaan kovan hinnan, mutta Netiwit on siihen valmis.

Tarjolla olisi helpompikin keino. Netiwitin mukaan asevelvollisuudesta voi vapautua lahjuksilla. Netiwitille se ei ole vaihtoehto, koska hän haluaa puhdistaa armeijan korruptiosta.

Netiwitillä on vaatimus tulevalle hallitukselle: armeijaa on supistettava ja sen määrärahoja on vähennettävä. Armeijasta on tehtävä pienempi ja ammattitaitoisempi.

Netiwit kertoo, että armeija yrittää rajoittaa jopa akateemista keskustelua. Hänen mukaansa sotilaat keskeyttivät kerran hänen pitämänsä seminaarin, koska sitä pidettiin sotilasvallan kannalta kriittisenä.

Netiwitin mukaan armeija myös väärinkäyttää isänmaallisuuden ihannetta. Sen varjolla koululaisten on aloitettava työpäivänsä kansallislaululla.

– Kyseenalaistan sen, mitä thaimaalaisuudella tarkoitetaan. Minulle sanotaan usein, että arvostelemani asiat kuuluvat thaimaalaisuuteen, Netiwit sanoo.

Niin sanottujen punapaitojen puolue Pheu Thai tarjoaa uudeksi pääministeriksi Sudarat Keyuraphania. Mika Mäkeläinen / Yle

Niinpä kuin Netiwit valitti kansallislaulun pakollisuudesta, moni opiskelijatoverikin kääntyi häntä vastaan. Netiwitin mielestä demokratia on kuitenkin oikeaa isänmaallisuutta.

– Protestini on minulle isänmaallinen teko. Nuorten velvollisuus on valvoa, ettei demokratiaa menetetä. Puolustamme demokratiaa vaikka hengellämme, Netiwit sanoo.

Netiwit uskoo, että demokraattisen opposition vaalivoitto saattaa johtaa armeijan kurinpalautukseen, hänen mukaansa hiukan samaan tyyliin kuin Unkarissa vuonna 1956 tai Tšekkoslovakiassa 1968.

Vaalien jälkeiset tapahtumat riippuvat myös ”palatsista”, jonka todellista poliittista kantaa ei Netiwitin mukaan tunneta.

Netiwit viittaa Thaimaan uuteen kuninkaaseen, mutta ei halua sanoa ääneen edes kuningas-sanaa, koska se voitaisiin tulkita majesteettirikokseksi. Thaimaassa asia on erittäin arkaluonteinen.

Sotilasjuntan vaalimenestystä ennakoidaan kehnoksi, ja aivan erityisesti nuorten parissa.

Netiwitin ystävä järjesti yliopistossa puoluekannatuksesta kyselyn, johon vastasi 1 200 opiskelijaa. Netiwitin mukaan 70 prosenttia opiskelijoista ilmoittautui Uusi tulevaisuus -puolueen kannattajiksi. Se on nuorten suosima uusi oppositiopuolue ja myös Netiwitin oma valinta.

Poliisi ottaa vastaan Netiwitin rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Mika Mäkeläinen / Yle

20 prosenttia kannatti Pheu Thai -puoluetta. Se on juntan arkkivihollisen, maanpaossa asuvan Thaksin Sinawatran kannattajien, niin sanottujen punapaitojen, puolue.

Sotilashallituksen perustaman Palang pracharat -puolueen tai konservatiivisen demokraattipuolueen eli niin sanottujen keltapaitojen kannattajia oli tuskin lainkaan.

Kyselyn tulos suututti vallanpitäjiä. Eräs sotilashallituksen nimittämä kansanedustaja syytti Netiwitiä manipuloidun kyselyn ärjestämisestä. Kansanedustajan seuraajat sosiaalisessa mediassa alkoivat uhkailla Netiwitiä.

Sen seurauksena Netiwit päätti tehdä kansanedustaja Somchai Sawangkarnista rikosilmoituksen poliisille.

Olen paikalla, kun Netiwit laatii rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta Pathum Wanin poliisiasemalla. Poliisit tunnistavat heti Netiwitin, sillä kerta ei ole ensimmäinen. Netiwit on asioinut täällä aiemmin, koska hän on saanut syytteen kapinan lietsomisesta.

Netiwitin mukaan kyse oli siitä, että syytteen mukaan hän olisi vaatinut vaaleja – ennen kuin sotilashallitus tarjoutui järjestämään vaalit.

Tapauksen käsittely oikeudessa on kesken. Netiwit on kiistänyt syyllisyytensä, mutta jos hänet todetaan syylliseksi, häntä uhkaa seitsemän vuoden vankeustuomio.

Sunisa Patumman perheelle jää vuokran jälkeen 80 euroa kuussa ruokaan ja muihin menoihin. Mika Mäkeläinen / Yle

Toisella puolella Bangkokin keskustaa valmistaudutaan suurimman oppositiopuolueen, Pheu Thain viimeiseen vaalitilaisuuteen. Yleisön joukossa on 19-vuotias työtön siivooja Sunisa Patumma, joka myös pääsee äänestämään nyt ensimmäistä kertaa.

– Se on erittäin jännittävää. Politiikkaan tarvitaan muutosta, Sunisa sanoo.

Sunisan murheet ovat kaukana asevelvollisuudesta ja akateemisesta sananvapaudesta. Hänelle riittäisi se, että saisi töitä ja tulisi palkallaan toimeen.

Raskaana olevan Sunisan mukana ovat hänen äitinsä, isosiskonsa lapsineen sekä Sunisan ensimmäinen lapsi, nelivuotias poika. Koko suurperhe ilmoittautuu Pheu Thain kannattajiksi.

Tässä 30 neliömetrin huoneistossa asuu kymmenen ihmistä. Mika Mäkeläinen / Yle

Pheu Thain tukijat muistelevat nostalgisesti Thaksin Sinawatran pääministeriaikaa 2000-luvun alussa. Thaksinia syytettiin korruptiosta, mutta talouskasvu oli voimakasta, kaikki saivat lähes ilmaisen terveydenhuollon ja maaseudun köyhiä tuettiin.

Tämä on ensimmäinen poliittinen kokous, johon Sunisa on koskaan osallistunut. Samanuskoisten seurassa hänen luottamuksensa Pheu Thain vaalivoittoon vahvistuu.

Tunnelma on vapautunut ja rento, kuten myös muiden puolueiden vaalitilaisuuksissa.

Vaikka Thaimaa on poliittisesti hyvin jakautunut, vaalitilaisuuksissa jännitys ei ole näkynyt. Poliiseja on paikalla vähän ja turvatarkastukset ovat vain muodollisia.

Valtion vuokratalossa jopa kolme perhettä voi asua yksiön kokoisessa asunnossa. Mika Mäkeläinen / Yle

Kampanjan loppuhuipennuksen jälkeen lähden käymään Sunisan perheen kotona. Viisikerroksisessa hissittömässä kerrostalossa valtion vuokra-asunnot ovat edullisia, mutta täällä asutaan äärimmäisen ahtaasti.

Tuntuu liioitellulta sanoa kotia huoneistoksi. Siihen kuuluu yksi normaalikokoinen huone itserakennetulla parvella, keittiönurkkauksella ja vessalla. Juomavesi pitää ostaa muualta.

Seiniä koristavat buddhalaiset kotialttarit uhrilahjoineen, kuninkaallisten kasvot sekä kuvat edesmenneistä sukulaisista.

Kaapin päällä televisio näyttää maan rikkaiden elämää, ja lapset viihtyvät pienestä pitäen kännykkäpelien seurassa. Lattia on yhteinen istumapaikka.

Täällä Sunisan äidin kotona pyörii päiväsaikaan noin 15 ihmistä, mutta öisin noin 30 neliömetrin asunnossa mahtuu yöpymään kymmenen ihmistä. Loput ovat hankkineet läheltä pienempiä huoneita nukkumista varten.

Sunisa maksaa miesystävänsä kanssa pikkuhuoneesta 6 000 bahtin eli noin 170 euron kuukausivuokraa. Se vie kaksi kolmasosaa siivoojamiehen kuukausipalkasta. Jäljelle jää kuukaudessa reilut 80 euroa, jolla pitäisi maksaa perheen ruuat ja kaikki muut menot.

Monena päivänä perheellä ei ole varaa ruokaa. Silloin isosisko auttaa, Sunisa kertoo.

Erään arvion mukaan varallisuuserot Thaimaassa ovat suuremmat kuin missään muualla maailmassa. Mika Mäkeläinen / Yle

Sunisa toivoo pientä parannusta elinoloihinsa. Sunisalla on takana vain kuusi vuotta koulua, vaikka oppivelvollisuus on periaatteessa yhdeksän vuotta.

– Koulunkäynti ei huvittanut, eivätkä vanhemmat silloin pakottaneet, Sunisa kertoo. Siksi hän joutuu tyytymään kaikkein heikoimmin palkattuihin töihin – eikä juuri nyt ole niitäkään.

Thaimaassa rikkaiden ja köyhien ero on valtava.

Thaimaalaisen talousasiantuntijan mukaan (siirryt toiseen palveluun) rikkain prosentti omistaa kaksi kolmasosaa kansallisvarallisuudesta. Varallisuuserot ovat jyrkempiä kuin missään muualla maailmassa.

Rikkaita Pheu Thai -puolue pelottaa, mutta Sunisalle puolue merkitsee toivoa paremmasta.

Sunisa toivoo vain, ettei Pheu Thain mahdollinen vaalivoitto johtaisi taas uuteen sotilasvallankaappaukseen, kuten tällä vuosituhannella on tapahtunut jo kaksi kertaa.

Maan armeija on pyrkinyt sementoimaan valtansa uudella perustuslailla, mutta jos demokraattiset oppositiopuolueet saavat suurvoiton ja pysyvät yhtenäisinä, kenraali ja nykyinen pääministeri Prayuth Chan-ocha voi joutua väistymään. Sitä jännitetään vähintään yhtä paljon kuin varsinaista vaalitulosta.

Yksittäiset vaaliteemat ovat toissijaisia, ja ihmiset äänestävät joko sotilasjuntan puolesta – tai todennäköisemmin sitä vastaan.

Ensikertalaisten ääniä pidetään Thaimaassa tällä kertaa erittäin tärkeinä, ja äänestysaktiivisuudesta odotetaan ennätyksellistä.

