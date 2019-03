Mikä M/S Romanticissa oikein viehättää? Televisiolegenda Neil Hardwick: Pilkka ja iva loistavat poissaolollaan

M/S Romantic -sarja osuu suomalaisuuden kipeään hermoon (siirryt toiseen palveluun) (HS 24.2.)

Ylen risteilysarja osuu suomalaisten nauruhermoon: "Tähän on liian helppo samaistua!” (siirryt toiseen palveluun) (IL 6.3.)

Ylen uudesta sarjasta tuli yllättäen valtava tv-sensaatio – ohjelmaa kutsutaan parhaaksi viihteeksi aikoihin: Jokainen ruotsinlaivalla käynyt voi samaistua (siirryt toiseen palveluun) (IS 6.3.)

Siinä vain muutamia esimerkkejä otsikoista, joita TV1:llä ja Areenassa nähtävä, Jani Volasen ja Tommi Korpelan käsikirjoittama tv-sarja on kerännyt suomalaisissa verkkolehdissä.

Ensimmäisen jakson ensiesitys TV1:llä keräsi yli puoli miljoonaa katsojaa, tähän sunnuntaihin mennessä ensimmäistä jaksoa on katsottu Areenassa yli 750 000 kertaa. Sarjasta on kirjoitettu kymmenittäin lehtijuttuja ja keskustelupalstoilta löytyy sadoittain kommentteja, joissa pohditaan sarjaan liittyviä salaliittoteorioita (esim. IL 23.3. (siirryt toiseen palveluun)).

Yksi sarjan näyttelijöistä Hannu-Pekka Björkman kuvaili Puoli Seitsemän -ohjelmalle, ettei tällaista suosiota osattu ennalta odottaa. Samoin sarjassa nähtävä Vilma Ilmatar Sippola on – ainakin jossain määrin – yllättynyt sarjan suosiosta suuren yleisön keskuudessa.

– On ollut hämmentävää, että ihmiset ovat tunnistaneet minut kadulla. On tultu sanomaan, että hei, olen nähnyt sut laivalla. Ensin olen ollut että mitä ihmettä ja vasta sitten tajunnut, mistä on kyse, Sippola sanoi Ylen sunnuntaina julkaistussa haastattelussa.

Hardwick: Jokainen näyttelijä pitää siitä ihmisestä, jota hän näyttelee

Muun muassa tv-sarjojensa Sisko ja sen veli, Tankki täyteen ja Pakanamaan kartta kautta suomalaisen televisioviihteen legendaksi noussut Neil Hardwick valotti omaa näkemystään M/S Romanticin suosion salaisuudesta lauantaina julkaisemassaan Facebook-kirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun):

Yksi syy, miksi M/S Romantic on niin tärkeä suomalainen komedia (kyllä, se on komedia) on se, että jokainen näyttelijä pitää siitä ihmisestä, jota hän näyttelee. Tämä on minusta harvinaista kotimaisessa komediassa, jossa perinteellisesti pilkataan ja ivataan. Romanticissa pilkka ja iva loistavat poissaolollaan. Jopa Santeri Kinnusen hahmo - joka on periaatteessa aivan hirviö - näytellään lämpimästi ja jopa rakkaudella. (Se ei ole muuten helppoa. Tehkää perässä jos niin luulette.) Kuitenkin moni kritisoi sarjaa juuri sen perusteella, että se pilkkaa ja nöyryttää tuttuja suomalaisia hahmoja. Olisiko se niin, että katsoja olettaa, että totta kai jos on tarkoitus nauraa niin pakko on nauraa jollekulle, eli pilkata, nauraa jonkun kustannuksella? Niin jopa Jukka Kajava kirjoitti Tankki täyteen-sarjasta, että tässä nauretaan höhlille. (Neljänteen uusintakierrokseen mennessä Jukka oli muuttanut mieltään.) Ja minä nimenomaan pyrin rakastamaan henkilöitäni. M/S Romantic pääsee pois siitä Putous-umpikujasta, jossa komiikka on hahmossa tai karikatyyrissä, ja tarjoaa meille komiikkaa, joka sijaitsee hahmojen välillä, niiden vuorovaikutuksessa. Se on komiikkaa aikuisille.

Mikä on mielestäsi M/S Romanticin suosion salaisuus? Jutun keskusteluosio on avoinna kello 22:een saakka.

Lue lisää:

M/S Romantic Yle Areenassa

19-vuotias M/S Romantic-tähti Vilma Ilmatar Sippola vastustaa teatterimaailman elitismiä: "Siellä ei saisi olla kaupan seitsemän euron graavilohileipiä"

Vuorokausi merellä M/S Romanticin hengessä – tapasimme 800 risteilyn miehen ja pariskunnan, joka on nähnyt Leif Lindemanin 277 kertaa

M/S Romantic -sarjan suursuosio yllätti näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanin täysin: "Pitää olla spesiaalia, ja siitähän tuli spesiaalia"