Herätys: Mueller ei löytänyt näyttöä Trumpin vehkeilystä, Rinne vierailee Ylen tentissä, sää on poutainen ja viileä

Muellerin tutkinta ei löytänyt näyttöä Trumpin vehkeilystä

Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä Robert Muellerin odotetun Venäjä-tutkinnan tulokset saivat ristiriitaisen vastaanoton. Presidentti Donald Trump tulkitsi tulokset voitokseen. Demokraatit puolestaan sanoivat, että tutkinta ei vapauttanut presidenttiä kokonaan syytöksistä. Oikeusministeri William Barrin julkaiseman tiivistelmän mukaan Muellerin tutkinnassa ei löytynyt todisteita siitä, että Trump tai hänen presidentinvaalikampanjansa olisi vehkeillyt venäläisten kanssa.

Joka kolmas jättää äänestämättä vaaleissa

Petteri Paalasmaa / AOP

Monen kansalaisen ääni jää kuulematta vaaleissa, kun joka kolmas jättää äänestämättä. Helsingin yliopiston tutkijoiden mukaan vähiten vuoden 2015 vaaleissa äänestivät ruumiillista työtä tekevät. Esimerkiksi ikkunanpesijöistä, tarjoilijoista ja rakentamisen tai jätehuollon työntekijöistä vain 60 prosenttia kävi uurnilla. Äänestämättömien joukkoon kuuluvat myös pienituloiset, nuoret, itäsuomalaiset ja usein muuttaneet sekä ulkosuomalaiset.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne tänään Ylen puoluejohtajatentissä

Antti Rinne Jarno Kuusinen / AOP

Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaat kolme viikkoa, ja Ylen puoluejohtajatentit jatkuvat. Tänä iltana tenttivuorossa on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. SDP on ollut puoluekannatusmittausten kärjessä, ja Rinne on noussut näin pääministerikisan ennakkosuosikiksi. Oppositiossa Rinne on linjannut SDP:tä vahvasti vasemmalle.

Henkinen ensiapu on paikalla, kun maailma romahtaa

Henkinen ensiapu sai omat tilat Seinäjoen keskussairaalan päivystyksestä pari vuotta sitten. Pasi Takkunen / Yle

Akuutin kriisiavun saamisessa on suuria eroja ympäri Suomea. Seinäjoen keskussairaalassa on kehitetty poikkeuksellinen henkisen ensiavun malli. Kun sairaalan potilas tai asiakas kohtaa eri syistä johtuvia kriisejä, voidaan hänelle hälyttää saman tien keskustelu- ja kuunteluapua sairaalan omasta henkilökunnasta. Seinäjokelaisella Sanna-Liisi Kaskilla akuutin kriisiavun hakeminen ei jäänyt vain yhteen kertaan.

Analyysi: Thaimaan asevoimat junaili itselleen vaalivoiton

Lehdistö seuraa vaalien etenemistä. Diego Azubel / EPA

Thaimaan parlamenttivaalien voittajaksi näyttäisi nousevan sotilasjunttaa kannattava Palang Pracharat -puolue. Sotilasjuntta käytti vaaleissa hyväkseen valta-aseman tuomaa näkyvyyttä, kukkaronvartijan antamia etuja ja junailemaansa uutta perustuslakia, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen analyysissään.

Poutaista ja viilenevää

Yle

Maanantaiaamu valkenee laajalti poutaisena ja kylmänä, ennustaa Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Itärajan läheisyydessä sekä Etelä-Suomessa tulee paikoin lumikuuroja. Lämpötila on nollan alapuolella lähes koko maassa. Päivällä pilvisyys hieman lisääntyy. Lämpötila kohoaa etelässä 5 asteen tuntumaan. Aivan pohjoisessa on päivälläkin heikkoa pakkasta. Lue lisää Ylen sääsivuilta.