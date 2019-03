Alkuviikon yöt ovat kylmiä, mutta torstaina kaikki muuttuu – perjantaina jopa 10 plusastetta

Alkava viikko on keskiviikkoon asti kylmä, sitten jopa yöt lämpenevät.

– Viikon sää näyttää siis hyvin kaksijakoiselta, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen.

Keskiviikkoon asti on siis aurinkoista ja viileää, öisin jopa kylmää ja pakkasta on etelää myöten useita asteita. Kylmin yö on keskiviikon vastainen yö.

– Silloin on kireitä lukemia ihan etelässäkin, pakkasta on jopa kymmenen astetta, Hellinen jatkaa.

Päivälämpötilat kulkevat samaa rataa öiden kanssa: maanantaina etelässä ja keskiosissa maata on ylimmillään viisi plusastetta ja Lapissa noin viisi astetta pakkasta. Tiistaina on yksi tai kaksi astetta kylmempää.

Keskiviikko on sitten koko viikon viilein päivä, kun etelässäkin jäädään korkeintaan viiteen lämpöasteeseen ja keskiosissa maata enintään kahteen asteeseen. Toisaalta ihan pohjoisessa alkaa lämmetä, kun uusi rintama tulee lännestä ja lämpötila nousee nollaan.

– Torstain vastaisena yönä sitten muuttuu. Lämpötila voi vielä yöllä käydä juuri ja juuri pakkasen puolella päivälämpötilat kääntyvät nousuun.

Hellisen mukaan perjantain on sitten tämän hetken ennusteen mukaan oikein keväinen päivä.

– Epävarmaahan se on, mutta etelässä lämpötila voi perjantaina nousta jopa kymmeneen plusasteeseen. Pohjoisessakin ollaan nollassa tai viisi astetta plussalla.