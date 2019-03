Trump: Muellerin tutkinta oli laiton yritys presidentin kaatamiseksi

Trump on toistuvasti kutsunut tutkintaa noitavainoksi.

Trump on toistuvasti kutsunut tutkintaa noitavainoksi. Nicholas Kamm / AFP

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinta oli laiton yritys hänen kaatamisekseen, joka epäonnistui.

Trump kommentoi asiaa toimittajille Floridassa pian sen jälkeen, kun oikeusministeri William Barr oli julkaissut tiivistelmän Muellerin raportista. Barrin mukaan tutkinnassa ei löytynyt todisteita siitä, että Trump olisi vehkeillyt venäläisten kanssa.

Trump on toistuvasti kutsunut tutkintaa noitavainoksi. Nyt hän sanoi Muellerin tutkintaa naurettavimmaksi asiaksi ikinä. Trumpin mukaan on sääli, että Yhdysvaltojen ja hänen itsensä on täytynyt läpikäydä tämä.

Lähteet: AFP