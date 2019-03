Pelastakaa Lapset: 37 lasta joutuu joka kuukausi liittouman pommien uhriksi Jemenissä

Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskuissa on kuollut ainakin 226 ja haavoittunut 217 lasta viimeisten 12 kuukauden aikana Jemenissä, kertoo Pelastakaa Lapset (siirryt toiseen palveluun).

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joka kuukausi 37 lasta kuolee tai loukkaantuu ulkomaisten joukkojen tekemissä iskuissa.

Liittouman pommit ovat järjestön mukaan vastuussa 46 prosentista kaikista edellisvuonna konfliktissa tapahtuneista lasten kuolemista tai loukkaantumisista. Pelastakaa lapset kertoo, että ainakin Ranska, Yhdysvallat ja Britannia myivät pommeja liittoumalle vielä vuoden 2018 marraskuussa.

Suomi lakkasi myöntämästä uusia asevientilupia Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin marraskuussa.

Konfliktilla on ollut tuhoisat vaikutukset Jemeniin. Arviolta 24 miljoonaa ihmistä tarvitsee ruoka- ja muuta apua, joka ei tavoita heitä. Miljoonat lapset ovat nälänhädän partaalla yhdessä aikamme pahimmista humanitaarisista kriiseistä. Väkivalta on ajanut kolme miljoonaa ihmistä kodeistaan. Puolet heistä on lapsia.