Toimittajalta: Muellerin Venäjä-tutkinnan johtopäätöksistä tuli hyvä päivä Trumpille – ja Yhdysvalloille

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr antoi sunnuntaina kongressille tekemänsä tiivistelmän (siirryt toiseen palveluun) erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaraportista.

Nelisivuisen tiivistelmän pääviesti on, että presidentti Donald Trump tai hänen kampanjansa ei vehkeillyt Venäjän kanssa sen vaalivaikuttamisoperaatiossa.

Se on loistava uutinen presidentille, jonka kaudesta valtaosa on tähän asti mennyt Venäjä-tutkinnan varjossa. Mutta päivä on iloinen myös Yhdysvalloille.

Jos Mueller olisi löytänyt todisteita Venäjän kanssa suhmuroimisesta, Yhdysvalloissa jouduttaisiin nyt miettimään, onko Valkoisessa talossa Venäjän sätkynukke.

Oikeusministerin tekemästä tiivistelmästä jää silti avoimia kysymyksiä, joihin demokraatit ovat ilmoittaneet haluavansa vastauksia. Vääntö Muellerin raportin julkaisemisesta kokonaisuudessaan alkoikin jo.

Edustajainhuoneen oikeuskomitean demokraattipuheenjohtaja Jerrold Nadler sanoi heti sunnuntaina, että oikeusministeri kutsutaan komitean kuultavaksi.

Demokraattien ohella myös edustajainhuoneen republikaanit haluavat koko raportin julki. Edustajainhuone äänesti julkistamisen puolesta pari viikkoa sitten lähes yksimielisesti. Muellerin raportin julkistaminen on kuitenkin oikeusministerin käsissä.

Oikeusministeri vapautti Trumpin kaikista epäilyistä, Mueller ei

Avoimista kysymyksistä isoin on, miksi Mueller jätti raportissaan auki, syyllistyikö presidentti oikeuden toteutumisen estämiseen.

Oikeusministerin tiivistelmän mukaan Mueller löysi todisteita sekä puolesta että vastaan.

Barr siteeraa tiivistelmässään Muelleria, jonka mukaan ”tämä raportti ei tee johtopäätöstä, että presidentti syyllistyi rikokseen, mutta ei myöskään vapauta häntä”.

Mueller jätti johtopäätöksen teon oikeusministerille. Hänen mukaansa presidentti ei estänyt oikeuden toteutumista. Toisin sanoen Mueller ei vapauttanut Trumpia kaikista epäilyistä, oikeusministeri Barr teki sen.

Demokraattien riveissä on jo arvosteltu, että oikeusministeri Barr ei ole puolueeton. Ennen oikeusministeriksi nousemistaan Barr kirjoitti Valkoiselle talolle Muellerin Venäjä-tutkintaa arvostelevan muistion.

Venäjän vaalisekaantuminen varmistui

Muellerin raportin yksiselitteinen johtopäätös on, että Venäjä sekaantui Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Venäjä työskenteli aktiivisesti saadakseen Trumpin valituksi.

Venäjän vaalisekaantuminen oli päivänselvä jo Muellerin viime vuonna useille venäläisille antamien syytteiden jälkeen.

Siitä huolimatta Trumpin on ollut vaikea myöntää Venäjän sekaantumista. Hän on luonnehtinut Venäjä-tutkintaa huijaukseksi.

Tavatessaan Venäjän presidentin Helsingissä, Trump sanoi uskovansa Vladimir Putinia, ettei Venäjä sekaantunut vaaleihin.

Muellerin tutkinta kuitenkin todistaa muuta ja Yhdysvaltain demokratian kannalta ratkaisevan tärkeää olisi varmistaa, ettei sama tapahdu vuoden 2020 vaaleissa.

