Pitääkö työhön olla intohimo ja voiko opiskelupaikan valita väärin? Ysiluokkalaisen kuusi kysymystä ammatinvalinnasta

Tulevaisuuden työelämässä pärjää, kun on utelias, uskaltaa kokeilla ja yrittää. Yle Uutisgrafiikka

Kymmenilletuhansille nuorille kevät on tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa aikaa: on päätettävä, mihin koulutukseen hakee. Yhdeksäsluokkalaiset ovat tänä vuonna tuon valinnan tehneet, mutta korkeakoulujen yhteishaku on yhä käynnissä.

Jos päämäärä ei ole kirkkaana mielessä, valinnasta voi tulla kovat paineet. Kiinnostuksen kohteita voi esimerkiksi olla useita, mutta mikään niistä ei ole selvästi ylitse muiden.

Eikä valinta välttämättä ole helppo silloinkaan, kun päämäärä on selvä: pitääkö kehittää varasuunnitelma, jos matkalla tuleekin voittamattomia vastuksia tai motivaatio hiipuu?

Joensuulainen 9.-luokkalainen Neemi Sinkko kysyi apua tulevaisuuden valintoihin Itä-Suomen yliopiston elinikäisen ohjauksen lehtorilta Leena Penttiseltä.

1. Voiko toisen asteen yhteishaussa valita väärin?

– Kun ysiluokalla tekee valintoja, ei voi tietää, onko joku valinta oikeampi kuin toinen. Paljon riippuu valintaprosessista: miten siihen sitoutuu ja millaisia asioita käsittelee.

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä kumpikaan vaihtoehdoista, lukio tai ammattillinen koulutus, ei sulje pois jatkomahdollisuuksia.

– Lukio on ehkä suoraviivaisempi polku korkeakoulutukseen. Toisaalta työelämän muuttuessa ammatillinen koulutus voi tukea työuran aikana osaamisen kehittämistä ja aina voi kouluttautua lisää.

Koulutus ei nykyään enää johda suoraan johonkin tiettyyn ammattiin, vaan siihen vaikuttaa, mitä muita juttuja tekee, miten tunnistaa oman osaamisensa ja miten osaa suunnitella omaa työuraansa. Asia ei siis ole niin mustavalkoinen kuin voisi ajatella, Penttinen muistuttaa.

2. Täytyykö korkeakouluhaussa tehdä lopullinen päätös?

– Välivuosien pitäminen on lisääntynyt, mikä voi kertoa paineiden kasvusta. Korkeakouluun hakiessa on ensikertalaiskiintiöt ja ensimmäisen korkeakoulupaikan periaate.

Korjausliikkeiden teko, kuten opiskelupaikan vaihtaminen, on kuitenkin yleistä. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2018 aloittaneista alkuohjauskyselyyn vastanneista puolella oli aikaisempia korkeakouluopintoja.

3. Pitääkö työhön olla intohimo?

– Tällaisia ihmisiä on. Heitä yhdistää se, että heillä on intohimo johonkin tiettyyn aiheeseen ja he rakentavat siitä työuran.

On myös sellaisia ihmisiä, joiden intohimo kohdistuu vaikka vapaaehtoistyöhön, harrastukseen tai perheeseen. Heillä työ ei ole se suurin merkityksellinen asia. Työn ei siis tarvitse olla intohimo, Penttinen sanoo.

4. Entä jos panostaa vain yhteen alaan ja epäonnistuu. Voiko siitä vielä nousta?

– Siihen vaikuttaa, onko ihmisellä kykyä muokata intohimon kohdetta ja nähdä muita mahdollisuuksia. Kyky tehdä jotakin intohimoisesti voi antaa valmiuksia suuntautua uudelleen. Se, että pystyy tekemään täysillä yhtä asiaa, on vahvuus.

Toisaalta, jos on kiinnostunut monesta aiheesta, eikä osaa valita vain yhtä niistä, ei tarvitse hätäillä. Yksi nykyajan työelämän ilmiö on se, että työtehtävissä on paljon ulottuvuuksia, mikä antaa mahdollisuuksia monenlaiselle osaamiselle.

5. Voiko ihminen menestyä, jos löytää ammattinsa vasta vanhemmalla iällä?

– Tämä on tietysti tapauskohtaista. Esimerkiksi huippu-urheilijan uraa ei tietenkään voi aloittaa keski-ikäisenä. On myös aloja, joilla huippuosaaminen vaatii pitkää opiskelua ja työkokemusta. Tällöin on hankalampaa menestyä, jos aloittaa vasta myöhemmällä iällä.

Alanvaihtoja on mahdollista tehdä monella alalla. Monet työtehtävät limittyvät toistensa kanssa ja on olemassa paljon yleisiä työelämätaitoja, joita tarvitaan monella alalla..

6. Miten opiskelupaikka tulisi valita?

– Tulevaisuuden työurilla puhutaan uran rakentamisen taidoista. Olennaista on se, että tutkailee omaa tulevaisuuttaan: mistä on kiinnostunut, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja minkälaisia mahdollisuuksia olisi tarjolla. Uteliaisuus on piirre, josta on etua.

Vaikka tulevaisuus näyttää epävarmalta, täytyy uskaltaa tehdä valintoja, kokeilla ja yrittää. Maailma ei muutu vakaammaksi, joten täytyy luottaa siihen, että oma polku löytyy koulutuksien ja työelämän vaihtoehtojen viidakossa.

Mieti laaja-alaisesti: Mitä haluat elämässä? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä tulevalla työuralla, osaamisessa ja koko elämänkentän kokonaisuudessa, Itä-Suomen yliopiston elinikäisen ohjauksen lehtori Leena Penttinen toteaa.

Jutun on kirjoittanut Joensuun steinerkoulun 9.-luokkalainen Neemi Sinkko, joka oli TET-harjoittelussa Yle Joensuussa.

