Facebook poisti Kouvolan valtuuston puheenjohtajan päivityksen – Kokoomuksen viestintäpäällikkö: "Kaikista ihmisistä on puhuttava kunnioittavasti"

Tästä on kyse Kouvolan kaupunginvaltuuston kokoomuslainen puheenjohtaja Jouko Leppänen kirjoitti Facebookissa, että sanojen neekeri ja mustalainen kieltäminen on hänestä käsittämätöntä.

Hänen mielestään sanat ovat normaaleja.

Kokoomuksen viestintäpäällikkö Kirsi Hölttä sanoo, että kaikista ihmisistä on puhuttava kunnioittavasti.

Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, 61, (kok.) kirjoitti viime lauantaina Facebookissa, että "tuntuu aivan käsittämättömältä, että maassamme on kielletty hyysäyksen vuoksi esim. sanojen neekeri ja mustalainen käyttö".

Facebook poisti päivityksen saman vuorokauden aikana. Syynä on se, että kyseisiä sanoja pidetään yleisesti halventavina.

Leppäsen mielestä sanat neekeri ja mustalainen ovat täysin normaaleja sanoja.

Hän jatkoi, että Suomi menee pikkuhiljaa "aivan hulluksi" erilaisten sääntöjen ja kieltojen vuoksi ja että "kukkahattutädeillä- ja sedillä" on liikaa valtaa. Leppäsen mielestä "tällä polulla tulemme tukehtumaan tähän typerien sääntöjen ja kieltojen mahdottomuuteen".

– Koko maan rappio kuvaa hyvin tätä ajattelun rappiota, hän kirjoittaa.

Jouko Leppäsellä on Facebookissa noin 3 400 kaveria. Päivitys näkyi heille kaikille. Leppänen sai kirjoitukseensa useita kehuvia vastauksia ja tykkäyksiä. Osa kommentoijista ihmetteli Leppäsen näkemystä.

Jouko Leppänen on ammatiltaan lääkäri. Kouvolan kuntapolitiikassa hän on ollut mukana pitkään. Hän on myös Kouvolan kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on Kouvolan toiseksi suurin.

Professori: Ei kannata loukata

Kielitoimiston sanakirja luonnehtii (siirryt toiseen palveluun)sanaa neekeri vanhentuneeksi ja halventavaksi. Myös sana mustalainen on kielitoimiston mukaan usein halventava ilmaus.

Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professorin Marjatta Palanderin mukaan sanojen neekeri ja mustalainen käytössä kyse on poliittisesta korrektiudesta. Julkisessa kielenkäytössä ei ole sopivaa puhua neekereistä tai mustalaisista.

– Jos ihmiset kokevat ne sanat solvaaviksi tai loukkaaviksi, ne ovat solvaavia ja loukkaavia, ja heitä pitää kuunnella. Suositus on, ettei niitä sanoja käytetä.

Palander myös muistuttaa, että loukkaavien sanojen käyttäjää voidaan syyttää kunnianloukkauksesta.

Suomen kielen dosentti ja erityisasiantuntija Vesa Heikkinen kirjoittaa Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla julkaistussa blogissa (siirryt toiseen palveluun), että aika ajoin keskusteluun nousee sanan neekeri käyttö; kannattaako sanaa käyttää vai ei.

– Loppujen lopuksihan tämä on hyvin yksinkertainen asia: jokainen kielenkäyttäjä voi kysyä itseltään, kannattaako käyttää sellaisia sanoja, joista tietää monien loukkaantuvan ja joiden avulla pidetään yllä esimerkiksi vihaa ja rasismia ruokkivaa ilmapiiriä. Ei kannata.

Heikkinen on paneutunut erityisesti politiikan ja somen kieleen sekä kieleen liittyviin valtarakenteisiin.

Neekeri-sanaa on pidetty halventavana suomen kielessä jo ainakin 1980-luvulta lähtien.

Kokoomus: Ei ole oikein

Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piiritoimiston toiminnanjohtaja Pia Rantanen ei halua ottaa julkisesti kantaa Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppäsenkirjoitukseen ja siitä syntyneeseen keskusteluun.

– Pohdiskeleva sävyhän hänellä siinä oli, mutta en halua itse kommentoida sen enempää. Jouko vastaa itse omista sanoistaan ja teoistaan. En katso, että piirin toiminnanjohtajalla olisi syytä kommentoida hänen Facebook-päivitystään.

Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell ei hänkään katso asiakseen kommentoida kenenkään kaupungin päättäjän kommentointia Facebookissa. Valtuutettujen Facebook-kirjoittelu ei hänen mukaansa edusta Kouvolan kaupungin virallista kantaa.

– He vastaavat itse omista sanomisistaan.

Kokoomuksen puoluetoimistolta viestintäpäällikkö Kirsi Hölttä sen sijaan ottaa Jouko Leppäsen päivitykseen selkeän kannan: Leppäsen näkemys ei edusta kokoomuksen kantaa.

– Kokoomus lähtee siitä, että kaikista ihmisistä on puhuttava kunnioittavasti. Mielestämme neekeri-sanan käyttö ei ole oikein, Hölttä sanoo.

Facebook poisti päivityksen

Kouvolan kaupungin sosiaalisen median ohjeet on laadittu kaupungin työntekijöitä varten, mutta myös luottamushenkilöitä on opastettu toimimaan eri some-kanavissa.

Kaupungin ohjeissa todetaan muun muassa, että "kun päivität työyhteisösi some-sivuja tai mainitset työnantajasi päivityksessä, toimit organisaatiosi edustajana. Toimi sen mukaan".

Lisäksi ohjeissa linjataan, että "työntekijän on sosiaalisessa mediassa pyrittävä muita kunnioittavaan keskusteluun".

Leppänen julkaisi päivityksensä omalla henkilökohtaisella seinällään.

Facebookin ylläpito poisti Leppäsen päivityksen myöhemmin viikonloppuna.

Leppänen kommentoi poistamista uudessa päivityksessään. Hän kirjoittaa, että poistaminen edustaa "farisealaisuutta huipussaan".

Alkuperäisessä päivityksessään hän kertoi itse käyttävänsä sanoja neekeri ja mustalainen, vaikka joutuisi siitä vankilaan.

Yle ei maanantaina tavoittanut Jouko Leppästä kommentoimaan asiaa.