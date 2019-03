Pelivelkoja, epätoivoa ja itsetuhoa – Veikkausuudistus ei vähentänyt rahapelaamisen synkimpiä seurauksia

Rahapelihaitat eivät ole Suomessa vähentyneet odotusten mukaisesti. Hallitsemattomasti pelaavilla ongelmat ovat kärjistyneet ja muuttuneet entistä vakavammiksi.

Samalla kun peliongelmaisten miesten määrä on vähentynyt, naisten on puolestaan lisääntynyt.

Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistaina julkaisemasta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Sen mukaan pelaamiseen käytetty aika on jonkin verran vähentynyt. Internetissä, kotona ja yksin pelaaminen ovat sen sijaan lisääntyneet.

Raha-automaattiyhdistys, Finntoto ja Veikkaus yhdistettiin vuoden 2017 alussa Veikkaus Oy:ksi. Tarkoitus oli vähentää rahapeleistä aiheutuvia haittoja.

Haittojen ehkäisy on EU:n sallima peruste sille, että Veikkauksella on valtion ohjaama monopoli rahapeleihin.

– Tämä ensimmäinen seurantatutkimus osoittaa, ettei tavoitteeseen ole toistaiseksi päästy. Osalla porukasta on entistä hankalampi tilanne, THL:n erikoistutkija Anne Salonen kertoo.

Erikoistutkija Anne Salosen mielestä suomalaisen rahapelijärjestelmän uudistuksen arviointi edellyttää monipuolista ja pitkäkestoista seurantaa. Pekka Tynell / YLE

Veikkaus: "Tarvitaan lisää aikaa"

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaisia vaikutuksia rahapelijärjestelmän uudistuksella on ollut rahapelaamiseen ja siitä aiheutuneisiin haittoihin. Samalla tiedusteltiin mielipiteitä pelaamisen markkinoinnista.

Väestökyselyyn vastasi 2 624 täysi-ikäistä Uudellamaalta, Pirkanmaalta ja Kymenlaaksosta. Kysely tehtiin ennen kolmen toimijan yhdistymistä ja sen jälkeen.

"Millään mittarilla ei ainakaan voi sanoa, että haitat olisivat kasvussa." Hannu Rinkinen

Veikkauksen vastuullisen rahapelaamisen päällikkö Hannu Rinkisen mielestä yhdistymisen vaikutuksista on tehty hätiköityjä johtopäätöksiä. Väestön mielipiteitä kysyttiin liian pian.

– Tarvitaan lisää aikaa, jotta todelliset tulokset selviävät. Haittojen torjunta tapahtuu pitemmällä aikavälillä. Millään mittarilla ei ainakaan voi sanoa, että haitat olisivat kasvussa, Rinkinen sanoo.

Veikkauksen vastuullisen rahapelaamisen päällikkö Hannu Rinkisen mielestä on vielä liian varhaista arvioida rahapeliyhteisöjen yhdistymisen seurauksia. Pekka Tynell / YLE

Ongelmapelaaja tinkii lääkkeistä ja ruoasta

Suomessa on arviolta 124 000 peliongelmaista.

– Pelaaminen voi aiheuttaa ahdistusta, katumusta, häpeää, unettomuutta, masennusta ja vakavimmillaan johtaa itsemurhaan, Anne Salonen sanoo.

Seurauksena voi olla myös lasten laiminlyöminen tai rikollisuus.

– Kun pelaajalle tulee taloudellisia ongelmia, hän saattaa jättää ruokaa ja lääkkeitä ostamatta. Pahimmillaan hän menettää luottotietonsa ja ajautuu velkakierteeseen. Lisäksi ihmissuhteet kärsivät, Salonen jatkaa.

Apua ja tukea tarvitsevien määrä on huomattu myös Peluurissa (siirryt toiseen palveluun), joka auttaa pelaamisen takia ongelmiin ajautuneita ja heidän läheisiään.

"Ongelmapelaamisen seuraukset voivat olla hyvin dramaattiset." Inka Silvennoinen.

Peluurin tuoreen vuosiraportin (siirryt toiseen palveluun) tulokset ovat samankaltaisia kuin THL:n kyselyllä.

– Yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet. Viime vuonna Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin tuli yli 2 000 yhteydenottoa, kertoo yksikön päällikkö Inka Silvennoinen Peluurista.

Heillä suuret, yli 10 000 euron velat, ovat yleistyneet. Jos velkasumma tulee yhteydenotossa ilmi, se on yleensä 20 000 – 50 000 euroa.

– Ongelmapelaamisen seuraukset voivat olla hyvin vakavia sekä pelaajalle että hänen läheisilleen, Silvennoinen jatkaa.

Veikkauksen valvotuissa pelitiloissa on peliautomaatteja, lottopelejä, toto-pelejä sekä mahdollisuus veikata suosikkia urheiluvedonlyönnissä. Kuvituskuva, henkilöt eivät liity ongelmapelaamiseen. Pekka Tynell / YLE

Rahapelaamiselle tiukemmat pelisäännöt

Tehokkaimpana tapana ehkäistä haittoja pidetään rahapelien saatavuuteen ja tarjontaan vaikuttamista.

Rahapelikyselyn mukaan ongelmana on näkyvä pelaamisen mainostaminen. Inka Silvennoisen mielestä pelaamista lisäävään aggressiiviseen markkinointiin ja mainontaan pitäisikin puuttua.

Hannu Rinkinen muistuttaa Veikkauksen jo tekemistä päätöksistä kuten pelaajilta vaadittavasta tunnistautumisesta.

– Suuret linjaukset on jo tehty. Nettirahapelaamiseen on erittäin tiukat pakolliset rajat. Hajasijoitettuihin raha-automaatteihin on tulossa pakollinen tunnistautuminen vuoden 2022 alusta.

– Nämä ovat kaksi suurinta vastuullisuuden suuntaan Suomen rahapelihistoriassa ikinä tehtyä linjausta. Niillä tulee varmasti olemaan vaikutuksia, Rinkinen sanoo.

Anne Salosen ja Inka Silvennoisen mielestä jatkossa tarvittaisiin sananmukaisesti yhteisiä pelisääntöjä.

– Suomesta puuttuu valtakunnallinen strategia rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Rahapelijärjestelmän uudistusta pitää jatkaa myös seuraavalla hallituskaudella, he toteavat.

THL toteutti raportin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Jutun kommentointimahdollisuus on avoinna klo 22.00 saakka. Tervetuloa mukaan.

Lue myös:

Ulkomaiset pelifirmat murensivat Ruotsin rahapelimonopolin – Suomessa Veikkauksella tiukempi ote markkinoista

Kymmenet järjestöt pelkäävät avustustensa puolesta ja kokevat sivuuttamista, kun hallitus uudistaa Veikkaus-lakia: "Väheksyvää ja ylimielistä"

Kilpailuvirasto vaatii Veikkauksen monopolia ja pelihaittoja perusteelliseen syyniin – Veikkaus puolustautuu: "Olemme haittojen osalta Euroopan keskitasolla"