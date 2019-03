12 tunnin työvuorot olivat paperityöläisten mieleen – ilmoitus lyhyemmistä päivistä sai aikaan kolmen päivän lakon

Tästä on kyse Pyrollin 70 työntekijää järjesti spontaanin mielenilmauksen Pyhtäällä sunnuntaina.

Työvuorojen takia lakkoilevat työntekijät aikovat palata töihin tiistaina.

Työntekijöiden mielestä heidän tulisi saada tehdä 12 tunnin mittaisia vuoroja jatkossakin.

Työnantajan mielestä esitetyt vuorot ovat työehtosopimuksen mukaisia ja että kyse on laittomasta lakosta.

Paperijalostaja Pyrollin Pyhtään tehtaan noin 70 työntekijää jätti tulematta töihin sunnuntaina. Spontaanin mielenilmauksen on tarkoitus päättyä tiistaiaamuna.

Syynä on työntekijöiden tyytymättömyys tehtaan työaikajärjestelyihin. Pääluottamusmies Janne Wikström puhuu suoraan sanelupolitiikasta.

– Käytännössä lähivuosina ei ole päästy tuloksiin sopimalla. Kamelin selän katkaisi lopulta työaikamalli, sanoo Wikström.

Työntekijät pitävät kiinni 12 tunnin päivistä

Kiistassa kyse on siitä, että työntekijät haluavat pitää kiinni 12 tunnin mittaisten työvuorojen tekemisestä. Tehtaalla oli käytössä niin sanottu TAM36-työvuorojärjestelmä, jossa tehdään pääasiassa 12-tuntisia työvuoroja neljä päivää putkeen ja sen jälkeen on luvassa viisi vapaapäivää. Wikströmin mukaan malli on ollut työntekijöiden mieleen ja sen toimivuudesta on myös tutkimusnäyttöä.

Muun muassa uusien investointien takia työnantaja on kuitenkin ehdottanut TAM35-järjestelyn käyttöönottoa, jossa tehdään viisi päivää 8-tuntisia työvuoroja ja viikonloput ovat vapaa-aikaa. Työntekijöiden mielestä se on kuluttavaa, ja he ovat halunneet pitää kiinni 12 tunnin vuoroista myös tässä järjestelmässä. Sinänsä TAM35 sopii työntekijöille.

Loppuvuodesta Pyhtäällä otettiin käyttöön 12-tuntisia vuoroja sisältävä TAM35-järjestelmä, mutta sen hyödyt tehokkuuden ja sairastamisen suhteen jäivät vaatimattomiksi. Työntekijöiden mielestä syynä olivat kysynnän notkahtaminen ja flunssakauden aiheuttamat sairauslomat.

– Ajattelimme työnantajan ymmärtävän asian, mutta sieltä vain ilmoitettiin siirtyminen 8 tunnin järjestelmään, kertoo Wikström.

Pääluottamusmiehen mukaan tilanne on johtanut siihen, että muutama kokenut työntekijä on ottanut lopputilin.

Työnantaja: Lakko on laiton, neuvotteluja käyty koko ajan

Pyroll Converting Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Haitti kertoo, että mielenilmaus tuli yhtiölle täytenä yllätyksenä. Syytä työnseisaukseen ei ole edes kerrottu työnantajalle.

Haitin mukaan kyseessä on yksiselitteisesti laiton lakko, sillä voimassaolevaa työehtosopimusta ei ole rikottu. Hänen mukaansa 12 tunnin vuorot oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Sitä ennen Pyhtäällä tehtiin vuosien ajan 8-tuntisia työpäiviä.

– Työvuoromuutoksista on koko ajan neuvoteltu. Tällä alalla kysyntä vaihtelee ajoittain ja eri vaihtoehtoja työvuorojen suhteen riittää. Ilmoitimme siirtymisestä normaaliin 8 tunnin työpäivän malliin, mutta samalla olemme olleet valmiita neuvottelemaan. Työntekijäpuoli ei kuitenkaan ilmaantunut neuvottelupöytään, sanoo Haitti.

Pyhtään tehdas pyörii tällä hetkellä toimihenkilöiden voimin. Haitin mukaan lakosta koituu haittaa toimituksille ja palveluille.

Työntekijöiden mielenilmauksesta kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat.