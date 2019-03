20 kilometriä pitempi, mutta paljon turvallisempi – autoilijat löysivät uuden reitin itärajalle

Vaalimaalle valmistunut uusi moottoritie on jo vähentänyt liikennettä Kuutostiellä, kun yhä useampi ajaa pääkaupunkiseudulta Itä-Suomeen uutta moottoritietä pitkin.

Turusta Helsingin kautta itärajan Vaalimaalle valmistunut uusi E18-moottoritie on saanut useat Kaakkois-Suomeen matkaavat autoilijat vaihtamaan reittiä. Esimerkiksi Helsingistä Lappeenrantaan autoileville on uuden moottoritien myötä nyt tarjolla kolme varsin tasaväkistä reittivaihtoehtoa.

Uusin reitti kulkee ensin Helsingin suunnasta etelärannikkoa moottoritietä Vaalimaalle ja sieltä aivan itärajan vierestä kulkevaa tavallista maantietä pitkin Lappeenrantaan.

– Monet Helsingistä tulevat ihmiset kertovat, että uusi moottoritie on huomattavasti helppokulkuisempi kuin vanha Kuutostie, sanoo kahvilatyöntekijä Aila Haverinen Lappeenrannan Ylämaalla sijaitsevan Korupirtin kahviossa.

Helsingistä ajaa Ylämaalle uutta tietä parissa tunnissa. Kun moottoritie päättyy Vaalimaalla, kääntyy autoilija Lappeenrantaan menevälle tielle numero 387.

– Satunnaisia kahvittelijoita näkyy selvästi enemmän ja pidennämme keväällä aukioloaikoja, kertoo Haverinen.

Reitti Lappeenrannasta Virojoen kautta Helsinkiin on lisännyt suosiota sen jälkeen, kun E18-moottoritie valmistui Vaalimaalle keväällä 2018. Yle Kuvatoimitus

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen mukaan autoilijoiden reitinvaihdoksen myötä jopa hiljaisina talvikuukausina liikennemäärät ovat lisääntyneet Lappeenrannan ja Virolahden Vaalimaan välisellä maantiellä parilla sadalla ajoneuvolla päivässä. Vuorokaudessa ajoneuvoja kulkee talvisaikaan tiellä toista tuhatta, kesällä noin 1 600.

Pisin reitti on turvallisin

Helsingistä Lappeenrantaan autoilevan yleisin reitti on kulkenut Kouvolan kautta. Tällöin auton mittariin on kertynyt 222 kilometriä, ja matka-ajaksi hieman yli kaksi ja puoli tuntia.

Sama aika kuluu ajettaessa Helsingistä lähelle Haminaa ja sieltä valtatien 26 kautta Luumäen Taavetiin ja edelleen Lappeenrantaan. Ongelmana on ollut se, että Taavetin ja Haminan välinen osuus on mutkainen ja kapea. Lisäksi siellä on paljon raskasta liikennettä, eikä juuri ollenkaan turvallisia ohituspaikkoja.

Eniten suosiotaan on kasvattanut etelärannikkoa ja itärajaa kulkeva reitti Vaalimaan kautta, vaikka se on parikymmentä kilometriä pidempi kuin kaksi muuta reittiä.

Kesällä suuremmat moottoritienopeudet kuitenkin lyhentävät matkaan kuluvaa aikaa, sillä Vaalimaan kautta ajettaessa liki kolme neljäsosaa matkasta on moottoritietä.

Lappeenrannasta Vaalimalle lähtevä tie 387 kulkee aivan itärajan tuntumassa. Kare Lehtonen/Yle

– Moottoritie tulee pääkaupunkiseudulta Vaalimaalle asti, ja siitä alkava tie Lappeenrantaan on sujuva, linjakas ja vähäliikenteinen, sanoo Liikennejärjestelmä-yksikön päällikkö Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta.

Ely-keskuksen mukaan liikennemäärät Kuutostiellä Lappeenrannan, Kouvolan ja Loviisan Koskekylän välillä ovat kääntyneet jo hienoiseen laskuun.

Rekat ja henkilöautot eri maanteille

Kaakkois-Suomen ely-keskus toivoo uuden E18-moottoritien vähentävän pääkaupunkiseudun ja Etelä-Karjalan välistä henkilöautoilua Taavetin ja Haminan välisellä valtatiellä numero 26. Tietä käyttää edelleen raskas liikenne, jolle Taavetin ja Haminan välinen valtatie on pääväylä Etelä-Savosta Kymenlaakson satamiin.

Haminan ja Taavetin välinen tie numero 26 on kapea, ja siinä on vähän turvallisia ohituspaikkoja. Kare Lehtonen/Yle

Nopein keino vähentää onnettomuuksia on houkutella henkilöautoilijat ajamaan Helsingistä Vaalimaalle ja sieltä itärajaa Vaalimantietä pitkin Lappeenrantaan.

– Liittymiä ja sujuvuutta parantamalla saamme ajotuntuman paranemaan Vaalimaantiellä, ja sitä kautta tiestä saadaan houkuttelevampi, sanoo yksikön päällikkö Jussi Kailasto.

Turistit eivät löydä turvalliselle tielle

Valtaosa pääkaupunkiseudulta Vaalimaan kautta Lappeenrantaan kulkevista on paikallisia autoilijoita, joille reitti on tuttu.

Satunnaisia matkailijoita eksyy tielle vielä vähän. Syynä on karttapalveluissa oleva algoritmi, joka etsii vaihtoehtoa seututeille. Juuri sellainen on Lappeenrannan ja Vaalimaan välinen maantie 387.

– Se tarkoittaa sitä, että hakukoneet eivät tunnista tätä reittivaihtoehtoa esimerkiksi pääkaupunkiseudulta Lappeenrantaan, harmittelee Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho.

Liikennemäärät ovat jo hieman lissäntyneet Lappeenrannan ja Vaalimaan välisellä maantiellä. Kare Lehtonen/Yle

Kunta on esittänyt ely-keskukselle tien muuttamista kantatieksi, jolloin myös navigaattorit alkaisivat suositella uutta reittiä. Kasvavat liikennemäärät puoltavat tien luokituksen muuttamista. Talvista kunnossapitoa on jo tehostettu.

– Kyllä tällä olisi vaikutusta rahoitukseen ja sillä tunnustetaan kyseisen tien verkollinen arvo, myöntää yksikön päällikkö Jussi Kailasto.