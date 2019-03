Keskustakirjasto Oodin miljoonan kävijän raja menee rikki tiistaina – miljoonannelle kävijälle luvassa ainakin leffalippu ja kahvit

Helsingin keskustakirjaston Oodin suosiosta on pian mustaa valkoisella. Kansalaistorilla kohoava näyttävä tila avautui yleisölle 5. joulukuuta 2018. Vajaat neljä kuukautta myöhemmin, tiistaina 26. maaliskuuta, sen ovista astelee sisään miljoonas kävijä.

– Olen todella iloinen siitä, että Oodista on tullut kaupunkilaisten yhteinen tila. Arvioimme ennen avaamista, että Oodissa olisi noin 2,5 miljoonaa käyntiä vuosittain, Oodin johtaja Anna-maria Soininvaara iloitsee tiedotteessa.

Yleisöä osallistettiin suunnittelussa laajasti, mikä näkyy kävijävirrassa, Soininvaara arvioi.

– Ihmiset saivat mitä tilasivat ja tulevat siksi yhä uudestaan.

Miljoonas kävijä saa yllätyskassin

Oodin miljoonas kävijä voi varautua juhlallisuuksiin. Luvassa on ainakin leffalippu ja kahvitarjoilu.

– Tämä kävijä palkitaan Oodi-kangaskassillisella yllätyksiä – luvassa on ainakin liput Oodissa toimivaan Kino Reginaan sekä kahvit Fazerin kahvilassa, tiedotteessa luvataan.

Oodissa on keskimäärin 9 000 käyntiä päivässä, ja paikan päällä on tähän mennessä tehty noin 9 000 uutta kirjastokorttia. Kävijämäärä vaihtelee viikonpäivien ja päiväkohtaisten tapahtumien mukaan. Avajaispäivät 5. ja 6. joulukuuta keräsivät 55 000 käyntiä.

– On hienoa, että Oodi on lisännyt kaikkien kirjastojen näkyvyyttä ja suosiota. Oodin avautumisen jälkeen Helsingin kirjastoihin on tehty yli 2,5 miljoonaa käyntiä, kaikkien kirjastojen lukupaikat ovat täynnä aamusta iltaan, sähköisten aineistojen lataukset ovat moninkertaistuneet, ja etenkin lastenkirjojen kysyntä on voimakkaassa kasvussa joka puolella Helsinkiä, kaupungin kirjastopalveluiden johtaja Katri Vänttinen hehkuttaa.

Samalla Vänttinen kiittää asiakkaita luottamuksesta ja kärsivällisyydestä.

– Suuri suosio aiheuttaa jonotusta niin lukupaikoille kuin aineistovarauksissakin.

Oodista vilkkain kirjasto

Oodi on suunniteltu kokonaiselämykseksi, jossa elävä helsinkiläinen kaupunkilaisarki kohtaa modernin arkkitehtuurin. Oodi muodostuu kolmesta erityyppisestä ja tunnelmaltaan erilaisesta kerroksesta. Tilat ovat kaikkien vapaassa käytössä seitsemänä päivänä viikossa, aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Vuonna 2018 Suomen vilkkain yleinen kirjasto oli Espoon Ison Omenan kirjasto. Kävijöitä oli noin 1 350 000.

Suurella todennäköisyydellä Oodi ottaa tänä vuonna paikan maan vilkkaimpana kirjastona.

Arkkitehtuuristaan kiitelty Oodi sai taas kansainvälistä huomiota viime viikolla, kun BBC listasi sen yhdeksi kiinnostavimmista moderneista kirjastorakennuksista maailmassa (siirryt toiseen palveluun).

