Firman pikkujoulun jälkeen pahoinpidelty mies paleltui kuoliaaksi – syytetty mielentilatutkimukseen

Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut välituomion Kannuksessa joulukuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. Oikeus määräsi alunperin taposta syytetyn kannuslaismiehen mielentilatutkimukseen. Syytetty pysyy vangittuna.

Oikeus katsoo miehen syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen. Syyttäjä vaati hänelle yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta taposta.

Hänen veljelleen syyttäjä vaati kahdesta kolmeen vuoden vankeusrangaistusta avunannosta tappoon. Syytetyt kiistivät syytteet. Päätekijä myönsi kuitenkin väkivallan.

Avunannosta syytetyn veljen osalta ratkaisu annetaan mielentilatutkimuksen jälkeen. Tuolloin päätetään myös vahingonkorvauksista. Uhrin omaiset vaativat 36 000 euron korvauksia.

Taposta syytetty mies oli esitutkinnassa kertonut kuulleensa ääniä tekohetkellä, mutta sanoi oikeudessa viitanneensa omiin ajatuksiinsa. Hän on ollut aiemmin psykiatrisessa hoidossa. Mies ei itse halunnut mielentilatutkimusta.

Välituomio: Pahoinpitely oli erityisen raaka ja julma

Kannuslainen nuori mies menehtyi pahoinpitelyn seurauksena joulukuussa. Oikeuden mukaan uhrin kuolinsyy on ollut alilämpöisyys, mutta kuolemaan ovat vaikuttaneet myös ruhjevammat ja alkoholi.

Todetut vammat eivät tyypillisesti aiheuta kuolemaa, mutta ne ja uhrin jättäminen ulos ovat oikeuden mukaan erittäin todennäköisesti vaikuttaneet menehtymiseen.

Pääsyytetty on oikeuden mukaan tunnustanut lyöneensä, potkineensa ja heitelleensä uhria ja jättäneensä tämän paikalle vahvasti loukkaantuneena. Nuorempi veli ei osallistunut aktiivisesti, mutta poistui myös paikalta pahoinpitelyn jälkeen.

Pahoinpitely on oikeuden mukaan tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla, sillä väkivalta on ollut voimakasta ja pitkäkestoista ja kohdistunut puolustuskyvyttömään uhriin.

Syyttäjä: Syytetty tiesi uhrin jäävän hengenvaaraan

Syyttäjän mukaan uhri oli hengissä vielä veljesten jättäessä hänet tapahtumapaikalle ja syytetty on tiennyt uhrin olevan hengenvaarassa tai joutuvan hengenvaaraan, jos ei saa apua.

Tapahtuma-aikaan ulkona oli muutama aste pakkasta.

Puolustus vetosi siihen, että veljekset olivat palanneet katsomaan, onko uhri päässyt liikkeelle. Isoveli oli lähettänyt nuoremman veljen kotiin ja lähestynyt tapahtumapaikkaa. Hän sanoo nähneensä lähettyvillä autoja ja arvioineensa, että uhrilla ei ole hätää.

Puolustus vetosi myös siihen, etteivät pahoinpitelyssä syntyneen kaltaiset vammat tyypillisesti aiheuta kuolemaa. Syytetty sanoi oikeudessa, ettei mitenkään voinut ajatella uhrin olevan niin huonossa kunnossa, että voisi kuolla.

Tämä ei syyttäjän mukaan ollut uskottavaa, varsinkin kun veljekset kokivat tarpeelliseksi palata tarkistamaan, onko uhri vielä paikalla.

Uhrin kohtalo oli selvinnyt syytetyille vasta maanantaina työpaikalla. Siellä työkaverit olivat kiinnittäneet huomiota taposta syytetyn turvoksissa olevaan käteen. Mies oli kertonut, että hänen kimppuunsa oli käyty ja tilanne oli johtanut tappeluun.

Kahvitauolla hän oli kuullut jonkun kuolleen rautatieasemalla ja mennyt shokkiin. Syytetty oli itse lähtenyt Kokkolaan poliisilaitokselle kertomaan tietojaan tapahtumista.

Mitä pikkujouluiltana tapahtui?

Uhri ja syytetyt olivat tapahtumapäivänä yhteisen työnantajansa pikkujouluissa. Tilaisuuksia oli kaksi, mutta samassa rakennuksessa.

Syytetty kertoi lähteneensä työnantajan juhlista syömään ja juomaan, saunomaan ja lopulta ravintoloihin. Illan päätteeksi veljekset olivat lähteneet baarista kävelemään ratapihan suuntaan.

Kun veljekset olivat ylittäneet raiteet, vanhempi veli oli kertomuksensa mukaan saanut voimakkaan iskun selkään ja kaatunut kivikkoon. Hän sanoo tunteneensa olonsa uhatuksi ja lyöneensä hyökkääjää.

Syyttäjän todistajat eivät pidä uskottavana, että uhri olisi käynyt kenenkään päälle. Hän oli selvästi syytettyä pienikokoisempi eikä todistajien mukaan alkoholin vaikutuksen alaisenakaan väkivaltainen.

Nuorempi veli ei pystynyt sanomaan, hyökkäsikö uhri ensin, sillä tapahtunut sattui hänen takanaan. Miehen muistikuvat illasta ovat kaikkiaan hatarat vahvan humalan takia. Syytetyn ja uhrin tappelua hän kuvaili oikeudessa "perustappeluksi".

Syyttäjän mukaan on mahdollista, että uhri on yrittänyt ottaa syytettyyn kontaktia esimerkiksi taputtamalla tätä olkapäälle, ja syytetty on tulkinnut tämän päällekäymiseksi.

Syyttäjän todistajat kuvailivat taposta syytettyä nopeasti kiihtyväksi ja impulsiiviseksi. Puolustuksen mukaan syytetyn aggressiivisuudesta tai väkivaltaisesta luonteesta ei ole mitään näyttöä.

Veljekset syytteessä miehen kuolemasta Kannuksessa – firman pikkujoulun jälkeen pahoinpidelty uhri paleltui kuoliaaksi