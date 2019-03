Trump riemuitsi Mueller-tutkinnasta mutta ei päässyt siitä täysin kuiville – lisäselvityksiä yhä luvassa

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin kiistellyn Venäjä-tutkinnan tulokset ovat kuohuttaneet Yhdysvalloissa oikeusministeri William Barrin kerrottua nelisivuisessa kirjeessään tiivistyksen tutkinnan annista.

Venäjä pyrki vaikuttamaan Yhdysvaltain vaaleihin, mutta tutkinta ei löytänyt pitävää näyttöä siitä, että presidentti Donald Trump tai hänen presidentinvaalikampanjansa olisi tietoisesti vehkeillyt venäläisten kanssa.

Trump juhli tuloksia voittona. Demokraatit ovat muistuttaneet julkisuudessa, että tutkinta ei kuitenkaan vapauttanut presidenttiä täysin.

Mitä Muellerin mittavasta tutkinnasta jäi käteen? Selvitimme, mitä vyyhdessä on luvassa seuraavaksi.

Kuinka laaja tutkinta oli?

Erikoissyyttäjä Muellerin tutkinta on kestänyt hieman alle kaksi vuotta. Tutkinta keskittyi Trumpin presidentinvaalikampanjan yhteyksiin Venäjään ja epäilyihin siitä, että presidentti olisi pyrkinyt estämään lähipiiriinsä kohdistuneita tutkintoja.

Oikeusministeri Barrin tekemä tiivistelmä tutkinnan annista oli vain neljä sivua, mutta tutkinta on ollut hyvin laaja: tutkinnan aikana on kuulusteltu yli 500 todistajaa. Erilaisia koti- ja muita etsintöjä on tehty yli 500. Lisäksi tutkijat tekivät 13 pyyntöä ulkovalloille todisteiden hankkimiseksi.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr kertoi erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan annista. Erik S. Lesser / Epa

Ketkä saivat syytteet?

Muellerin tutkinnassa on nostettu syyte 34 henkilöä vastaan. Heidän joukossaan ovat Trumpin entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Mike Flynn, hänen entinen asianajajansa Michael Cohen ja entinen kampanjapäällikkönsä Paul Manafort.

Barrin mukaan raportissa ei suositella enää uusia syytteitä.

Julkistetaanko Muellerin raportti tai osia siitä?

On mahdollista, että osa tutkinnan tiedoista ei koskaan päädy julkisuuteen. Tietoja on luokiteltu salaisiksi kansallisen turvallisuuden vuoksi.

Oikeusministeri Barr ilmoitti haluavansa julkistaa raportista niin suuren osan kuin mahdollista. Julkistaminen voidaan tehdä vain niiltä osin kuin se ei riko tutkintaan liittyviä salassapitomääräyksiä tai haittaa muita käynnissä olevia tutkintoja.

Trumpia vastustavat demokraatit vaativat Barria julkaisemaan koko raportin. Jos näin ei käy, julkaisemisesta on todennäköisesti luvassa pitkittyvä taisto, joka saattaa ratketa vasta oikeussalissa.

Edustajainhuoneen demokraattien johtamat erityiskomiteat ovat vaatineet raporttiin liittyvien todisteiden saamista haltuunsa ja käsiteltävikseen.

Estikö presidentti oikeuden työskentelyä?

Oikeusministeri Barrin mukaan Trump ei syyllistynyt oikeuden estämiseen. Barrin mukaan ei ole riittävästi todisteita, jotta Trumpia vastaan voitaisiin nostaa syyte.

Barr kuitenkin totesi Muellerin tuoneen esiin todisteita puolesta ja vastaan.

Demokraatit haluavat kuitenkin perata tarkemmin, mitä raportti todella sanoo Trumpin mahdollisista yrityksistä estää ja sekaantua Muellerin tutkintaan.

Kongressin edustajainhuoneen oikeuskomitea suunnitteleekin Barrin kutsumista selvittämään, miksi Trumpia ei pitäisi syyttää oikeuden estämisestä.

Osa demokraateista suhtautuu epäilyksellä Barrin linjauksiin. Hänen on tulkittu aiemmin puheillaan tukeneen ja kannattaneen Trumpin toimia. Barr on muun muassa todennut, että presidenteillä on laajalti valtaa oikeuden tutkintoihin, myös niihin jotka koskevat heitä itseään.

Erikoissyyttäjä Robert Mueller. Michael Reynolds / EPA

Ei ole selvää, mitä kaikkia yksittäisiä tapahtumakulkuja mahdollisesta oikeuden estämisestä Mueller on tutkinnassaan lopulta käynyt läpi.

Se tiedetään, että joukossa on ainakin liittovaltion poliisin FBI:n johtajan James Comeyn erottaminen ja entisen oikeusministerin Jeff Sessionsin painostaminen.

Oikeusministeriön omien, vuosikymmeniä vanhojen ohjeistusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) istuvaa presidenttiä vastaan ei voida nostaa rikossyytteitä, ja tämä on ohjannut myös Muellerin työtä.

Näin ollen presidentin mahdolliset väärinkäytökset näyttäytyvät ennen muuta poliittisena eikä juridisena kysymyksenä. On mahdollista, että tästä syystä Mueller ei tehnyt raportissaan mahdollisesta oikeuden estämisestä lopullisia johtopäätöksiä.

Kongressin oikeuskomitea aikoo jatkaa omaa tutkintaansa siitä, estikö presidentti oikeuden työtä.

Mitä Trumpilla on seuraavaksi edessään?

Muellerin raportin annista huolimatta Trump ei ole vielä kuivilla.

Demokraatit ovat kiinnittäneet huomiota jo Trumpin muita toimia perkaaviin tutkintoihin. Niitä on käynnissä pitkälle toistakymmentä eri tahoilla, muun muassa useissa kongressin valiokunnissa.

Liittovaltion syyttäjät tutkivat esimerkiksi syytöksiä Trumpin verovälttelystä sekä hänen virkaanastujaiskomiteansa rahankäyttöä.

Keskiviikkona Yhdysvaltain senaatin kuultavaksi saapuu Trumpin liikekumppani, venäläissyntyinen Felix Sater.

Häneltä on tarkoitus selvittää Moskovan Trump Tower -hanketta, josta Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on välittänyt asiakirjoja.

Cohen itse sai joulukuussa kolmen vuoden vankeustuomion muun muassa veropetoksesta ja kampanjarahoituksen väärinkäytöstä.

On mahdollista, että demokraatit yrittävät saada myös erikoissyyttäjä Muellerin kongressin kuultavaksi. Toistaiseksi Mueller ei ole käynyt julkisesti läpi tutkintaansa.

Muellerin kuulemisen anti ei välttämättä olisi muutenkaan räjäyttävä: hänet tunnetaan Washingtonissa tarkkana syyttäjänä, joka luultavasti ei innostu todistusaineiston läpikäynnistä saati pitkälle menevien johtopäätösten spekuloinnista.

Muellerin on myös noudatettava oikeusministeri Barrin päätöksiä siitä, mitä osia raportista voidaan antaa suuren yleisön tiedoksi.

Miten Trumpin tukijat ovat suhtautuneet?

Osa Trumpin läheisistä liittolaisista on todennut, että nyt on aika siirtyä tutkinnasta eteenpäin muihin polttaviin asioihin. Tutkinta on heidän mielestään vienyt liikaa tilaa keskeisten aiheiden käsittelyltä, kuten kauppa- ja talouskysymyksiltä.

Eräät Trumpin tukijoista kongressissa haluavat, että myös oikeusministeriön johtavien virkamiesten toimet olisi selvitettävä perusteellisesti.

Syynä on julkisuudessa esitetyt väitteet siitä, että oikeusministeriössä oli harkittu Trumpin sysäämistä syrjään presidentin tehtävistä perustuslain salliman menettelyn mukaisesti.

Yhdysvaltain perustuslain 25. lisäys mahdollistaa presidentin siirtämisen syrjään, jos tämän ei katsota selviävän tehtävistään.

