Usko oman ehdokkaan paremmuuteen tuo vaalikentille tuhansia työmyyriä ilman palkkaa – "Saatetaan minulle kahvit tarjota"

Maria Roivas kampanjoi Wilma Poutasen (vihr.) taustalla. "Kun tapaa ihmisiä, joilla on samanlaisia ajatuksia, niin siitä saa itsekin jaksamista, voimaa ja intoa tehdä tätä." Tanja Perkkiö / Yle

Kansanedustajaksi pyrkivien taustalla on tuhansia ihmisiä, jotka tekevät talkoilla vaalityötä ehdokkaansa eteen.

Itä-Suomen yliopiston vaalitorilla kuhisee. Ehdokkaat ja heidän tukijansa jakavat rintanappeja, kahvia, esitteitä ja tulitikkuja, makeisiakin on tarjolla. Kolmen tunnin rypistys hiljenee loppua kohti, vaikka ehdokkaat ja heidän tukijansa vakuuttavat vaalien kiinnostavan nuoriakin.

Wilma Poutasen (vihr.) taustatiimiin kuuluva Maria Roivas sanoo toivovansa politiikkaan kuuluville myös nuorten ääntä ja olevansa siksi mukana kampanjoimassa.

– Taustatyötä, somepäivitysten tekemistä, vaalivideoita, kaikkea mitä osaan, kertoo Roivas talkootyöstään.

Roivaksen lähipiirissä ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden joukossa vaaleista ollaan kiinnostuneita luonnostaan.

– Haluamme muuttaa maailmaa. Haluamme nuorten äänen kuuluviin. Eduskunnassa on vain yksi 1990-luvulla syntynyt.

Harri Lasarov jakaa tulitikkuja Kiteellä. Tanja Perkkiö / Yle

Harri Lasarovin kipparoiman asuntoauton kohteena ovat Outokumpu, Kesälahti, Kitee ja Tohmajärvi. Päivän aikana kilometrejä tulee yli 350 ja tällä kertaa liikutaan vain Savo-Karjalan vaalipiirin toisessa maakunnassa, Pohjois-Karjalassa.

Autoon on pakattu grilli, makkarat ja mehut, tulitikut ja vaalilehdet eli Hanna Huttusen (kesk.) kampanjamateriaali.

– Työtunteja on turha laskea, sanoo vuosilomaansa vaalikampanjoimalla viettävä Lasarov.

Alia Dannenbergin (vas.) vaalipäällikkö Jussi Hermaja asuu Valtimolla, eikä ehdokkaalla ole ajokorttia, joten auton ratissa on Hermajakin istunut ahkerasti. Torit ovat tulleet tutuksi Kesälahtea ja Rääkkylää myöten. Parhaana päivänä on ajettu 600 kilometriä.

– Tietysti on käytävä kaikissa kunnissa. Oma ehdokkaani on niin hyvä, että tätä on palkitsevaa tehdä, sanoo Hermaja.

Alia Dannenberg (vas.) kampanjoi, kuvassa oikealla. Tanja Perkkiö / Yle

Jalkatyössä tukijoukoilla on tärkeä tehtävä: toistaa ehdokkaan viestiä ja kuunnella mitä kansalaisilla on sydämellään.

Kuntapolitiikan konkari Harri Lasarov on ollut Huttusen vaalityössä jo eduskuntavaaleissa neljä vuotta sitten ja kaksissa kuntavaaleissa. Oman luottamustehtävän vaatimaan ympärivuotisen työhön verrattuna eduskuntavaalikampanja on pikkujuttu.

– Eihän tätä ole kuin neljän vuoden välein. Käytän tähän vuosiloman ja sitten neljän vuoden päästä on vasta samassa edessä uudelleen, toteaa Lasarov.

Vaalityössä oppii paljon politiikan tekemisestä

Rosa Summanen on kokoomuslainen jo perheensä peruja. Oman isänsä kannustamana hän tekee nyt vaalityötä Heli Hjälmille (kok.).

– Ehkä olen joskus itse ehdokkaana ja tämä on hyvää kokemusta siihen. Ja tykkään jutella ihmisten kanssa, sanoo Summanen.

Se on vaalikentillä olennaista. Jokainen tuntuu olevan näissä tapahtumissa myymässä ja on siinä hyvä. Kehuminen sujuu kuin valssi. Tuppisuisista suomalaisista ei ole vaalien työmyyrien joukossa tietoakaan.

Jussi Hermaja kertoo, että hänen tärkein hommansa on pitää huoli ehdokkaan kalenterista ja kampanjan vaatimasta rahoituksesta. Dannenbergillä on vaaleissa 20–30 hengen tukitiimi, jota Hermaja johtaa.

Rosa Summanen ja Emilia Ihanus tekevät vaalityötä kokoomukselle. Tanja Perkkiö / Yle

Harri Lasarov vilkaisee kelloaan Kiteellä, aikataulusta pidetään täälläkin kiinni. Homma alkaa alusta jokaisella pysähdyksellä.

– Grillihommiin on 7–10 minuuttia. Esitteet käteen ja jakamaan. Välillä varmistetaan, että ehdokas on syönyt ja juonut. Sitten huolehditaan, että ollaan seuraavassakin paikassa ajoissa. Paljonko Tohmajärvelle ajaa tästä?

Puolueet ottavat avosylin hommiin

Rosa Summanen sanoo yliopiston vaalitorilla, että antaa kampanjointiin "ehkä 20 tunnin verran", mutta vaalitapahtumissa on myös ihmisiä, jotka tulevat paikalle vain tunniksi tai kahdeksi.

Mitä tästä sitten saa, pääsevätkö talkoolaiset hyviin puoluehommiin, jos ehdokas menee läpi?

Vaalien työmyyrät nauravat kysymykselle.

– Kahvit saatetaan minulle tarjota.

– On meillä varmaan bileet.

– Näemme politiikan muuttuvan.

Suomalaiset tekevät tulitikkujen jakelussa valtavasti työtunteja, koska uskovat demokratiaan.

Osallistutko vaalityöhön? Mikä sinua siihen motivoi? Mitä ajattelet vaalipuurtajista? Keskustelu aiheesta on avoinna klo 22:een saakka.