Toisesta Tuiran seksuaalirikoksesta tuomio – 22-vuotias mies tuomittiin 14-vuotiaan raiskauksesta ja törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Kyseessä on yksi julkisuudessa esillä olleista seksuaalirikoksista Oulussa.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 22-vuotiaan Abdullhadi Barhumin kahden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen raiskauksesta ja törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Rikokset ovat tapahtuneet Oulun Tuirassa viime vuoden marraskuussa.

Uhrina on 14-vuotias tyttö, joka oli Barhumille ennestään tuntematon.

Rikoksiin liittyi some

Tuomion mukaan uhri oli pyytänyt Snapchatissa jotakuta hakemaan hänelle savukkeita ja Barhum oli vastannut tytön pyyntöön ja hakenut hänelle myöhemmin myös alkoholia. Oikeuden mukaan mies tiesi, että uhri on 14-vuotias, sillä tyttö oli kertonut ikänsä tälle.

Mies tapasi tytön kaksi kertaa ja raiskaus tapahtui toisella kerralla.

Barhum kiisti syyllistyneensä rikoksiin, hänen mukaansa sukupuoliyhteys tapahtui yhteisymmärryksessä. Hänen mukaansa uhri oli väittänyt olevansa 17-vuotias.

Mies on velvoittettu maksamaan uhrille noin 8000 euroa, joista suurin osa henkisen kärsimyksen vuoksi.

Syyttäjä vaati tuomiota törkeästä raiskauksesta.

Oikeuden mukaan raiskaus ei kuitenkaan ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä. Oikeus katsoi, että tuomiota ankaroittava peruste olisi ollut uhrin nuori ikä mutta tytölle ei aiheutettu esimerkiksi vakavaa ruumiinvammaa tai mielenterveyden häiriötä. Tekoa ei tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, eikä teossa käytetty mitään asetta. Tekoon ei myöskään liittynyt vapaudenriistoa, eikä se ajoittunut pitkälle aikavälille.

Oulun epäillyt seksuaalirikokset

Tuirassa tapahtui samana viikonloppuna myös toinen epäilty alaikäiseen kohdistunut seksuaalirikos. Poliisi on aiemmin kertonut, että nyt tuomion saanut ja toisesta teosta epäilty tunsivat toisensa.

Sekä epäilty rikos että nyt oikeudessa ollut rikos ovat tapahtuneet 17. marraskuuta ulkona.

Oulun epäillyt seksuaalirikokset nousivat esiin viime vuoden lopussa, kun poliisi kertoi epäilevänsä kahdeksan miehen hyväksikäyttäneen lasta törkeästi useiden kuukausien ajan Oulussa. Tapaukseen liittyy useita rikosnimikkeitä, yhden miehen osalta epäillään myös seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta henkilöltä.

Oulun käräjäoikeus antoi ensimmäisen tuomion seksuaalirikoksista viime viikolla.

Oulun poliisi on kertonut aikaisemmin tässä kuussa tutkivansa 29:ää rikoskokonaisuutta, joissa epäillään törkeitä alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Epäillyissä on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia epäiltyjä. Nyt annettu tuomio on yksi näistä, eikä se liity kahdeksan epäilyn vyyhtiin.

Osassa Oulun seksuaalirikosepäillyissä yhteydenotto on tapahtunut netin kautta, ja osassa epäilty ja uhri ovat tunteneet toisensa entuudestaan.

Lue myös:

Ensimmäinen tuomio Oulun seksuaalirikoksista – uhri alle 10-vuotias tyttö, joka tunsi erityistä luottamusta tekijään

Toinen Oulun törkeä seksuaalirikosepäily oikeudessa – Tämän tiedämme nyt uhrien ja epäiltyjen määristä ja poliisitutkinnasta

Mikä erottaa raiskauksen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Yle kertoo, mistä Oulun seksuaalirikosnimikkeissä on kyse

Tuhat tutkintaa, joista ei kerrota – Ylen selvitys kokoaa tietoa seksuaalirikosepäilyistä eri puolilta Suomea ja valottaa, mikä tekee Oulun tapauksesta “ilmiön”

Uhkauksia joukkoraiskaamisesta ja lasten yhteystietojen tiedustelua – kaupunginvaltuutetut kertovat Oulun koventuneesta ilmapiiristä

Tuore tuomio valottaa, miten lapsen metsästäjä toimii verkossa: Olet kaunis ja ihana tyttö, rakastan sinua tavalla, jolla kukaan muu ei ole ennen rakastanut