Herätys: Ilmaston ystävä syö punaista lihaa kerran viikossa, kokoomukselle kelpaa vain voitto, viileää auringonpaistetta

WWF:n uusi ruokasuositus: Korkeintaan kuusi kananmunaa kuukaudessa, punaista lihaa kerran viikossa ja lasi maitoa päivässä

Maailman Luonnon Säätiö WWF on julkaissut kuuden kohdan ruokasuosituksen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. EAT-Lancetiin perustuva ilmastoystävällinen ruokavalio sisältää pääasiassa kasviksia, kotimaista luonnonkalaa, korkeintaan lasin maitoa tai muutaman siivun juustoa päivässä sekä broileria muutaman kerran viikossa ja korkeintaan kerran viikossa punaista lihaa sekä korkeintaan kuusi kananmunaa kuukaudessa.

Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero pääsee puolustautumaan viimeistä kertaa tietolähdekäräjillä

Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero (edessä oik.) ja Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio Helsingin käräjäoikeudessa 2. lokakuuta 2018. Jussi Nukari / Lehtikuva

Poliisijohdon tietolähdekäräjillä on tiistaina mielenkiintoinen päivä. Entinen poliisiylijohtaja pääsee puolustautumaan loppulausunnossaan viimeistä kertaa oikeudessa. Mikko Paaterolle vaaditaan valvonnan laiminlyönnistä enintään neljän kuukauden pituista ehdollista vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynnissä on kyse Helsingin huumepoliisin tietolähteiden käytöstä ja niiden valvonnasta. Yle seuraa Paateron loppulausuntoa hetki hetkeltä.

Yhä useampi kuski ajaa huumepäissään – holtiton ajotapa ja kiihdyttely ja jarruttelu narauttavat

Toni Pitkänen / Yle

Huumekuskeja on liikenteessä aiempaa enemmän, myös rattijuopumusten määrä on hieman kasvanut. Amfetamiini on selvästi yleisin huume, kertoo Keskusrikospoliisin tuore tilasto. Kuljettajien alkoholin ja huumeiden käyttö herättää huolta myös tienpäällä.

Petteri Orpo sai desimaalista kolhun vanhuskriisissä – Tällainen on oikeiston kärkipuolue kokoomus, jolle kelpaa vain vaalien ykköspaikka

Eduskuntavaalit näyttävät, arvioivatko äänestäjät kokoomuksen kompuroineen vanhusten hoivassa ja epäonnistuneen soten valinnanvapauden puolustajana. Kokoomuksessa uskotaan, että hallituksen eron jälkeen puolue ei ole enää niin hankalassa asemassa kuin sote-vatvonnan aikaan. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään Ylen puheenjohtajatentissä.

Aurinkoinen ja viileä päivä lähes koko maassa

Yle

Päivä on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen, Itä-Suomessa sataa ajoittain vähän lunta. Lämpötila on päivällä 0...+4 ja Lapissa 0...-5 astetta. Ensi yönä on pakkasta koko maassa. Lue lisää Ylen sääsivuilta.