Rysky Riiheläisen kolumni: Salaliittoteorioissa väkivalta on aina läsnä

Ihminen on tarinaan taipuvainen olento. Otamme mielellämme vastaan hyvin sommitellun kokonaisuuden, joka kertoo meille ympäröivästä todellisuudesta. Maailman monimutkaisuuden ja sattumanvaraisuuden tuskan voi tainnuttaa uskomalla tarinaan, jossa elementit on karsittu, nimetty ja arvotettu selkeästi. Monet näistä tällaisista kertomuksista ovat salaliittoteorioita.

Kuohuva maailma ja digitalisaation mahdollistama tiedonvälitys ovat nostaneet salaliittoteoriat uuteen kukoistukseen. Näiden poliittisten selitysmallien ytimessä on ajatus, että tavallisia ihmisiä huijataan kaikin mahdollisin tavoin ja joku hyötyy siitä. Erityisen taitavasti nämä houkuttelevat tarinat on ottanut käyttöönsä kansallismielinen äärioikeisto.

Äärioikeistolaiseen viestintään on perinteisesti kuulunut niin sanottu koirapilli. Se tarkoittaa sinällään viattoman tai vähintään monitulkintaisen viestin lähettämistä. Jos viestiä kohtaa syytös, on se helppo kieltää. Lähes karikatyyrimäisen esimerkin tällaisesta kieltämisestä tarjosi kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, joka selitti rasistisen matu-sanan (maahantunkeutuja) vaaliautonsa kyljessä tarkoittavan maaseudun tulevaisuutta.

Varsinkin Yhdysvalloissa äärioikeistolla on vahva mediakenttä, jossa on mahdollista luoda ja levittää hyvin monenlaista sisältöä. Trumpin valinnassa tällä salaliittoskenellä oli oma vaikutuksensa. Mehevillä salaliitoilla ei toki juuri uusia kannattajia saada, mutta omat niillä on mahdollista aktivoida.

Äärioikeistolainen yleisö on aidosti globaali ja he viestivät toisilleen aktiivisesti. Uuden-Seelannin terroristi julkaisi manifestin, tavoitellen sille ja itselleen kuuluisuutta (siirryt toiseen palveluun). Hänen nimensä mainitsematta jättäminen tässäkin yhteydessä on harkittua.

Salaliittoteoriassa pahalla pitää olla uskottava ja vaikuttava olemus, jotta sitä olisi mahdollista vihata ja pelätä tarpeeksi. Moderneissa äärioikeistolaisissa salaliittoteorioissa pahuus rakennetaan usein pedofilian varaan. Esimerkiksi Pizzagate-salaliittoteoria (siirryt toiseen palveluun) kuvaa maailman valtaeliitiin lapsia seksiorjina hyväksikäyttäväksi ja murhaavaksi joukoksi.

Retorisesti pedofilia on tehokas keino, koska siitä on puistattavana asiana vaikea puhua. Koska pedofiliaa, myös järjestäytyneessä muodossa, on oikeasti olemassa, niin järjettömienkin syytösten epäily tuntuu ikävästi siltä, kuin jotenkin asettuisi pahan puolelle.

Äärioikeisto on myös ottanut käyttöönsä vanhoja salaliittoteorioita. Tämä näkyy erityisesti juutalaisvastaisuuden nousussa. Antisemistismissä mukana on myös vasemmistolaisia, muslimeja ja muitakin ryhmiä. Kun räppäri toistaa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)väitteen juutalaisten salaisesta maailmanvallasta, hän tuskin tietää toistavansa tsaarin salaisen poliisin juutalaisvainojen perusteeksi aikanaan luomia valheita (siirryt toiseen palveluun).

Suomessakin levitetään juuri nyt ponnekkaasti QAnon-salaliittoteoriaa, jonka mukaan Trumpin johdolla pidätetään kohta tuhansia valtion työntekijöitä. Salaliittoteorian mukaan he vastustavat Trumpin toimintaa ja erikoissyyttäjä Mueller on kerännyt todisteita tästä laittomasta vastarinnasta. QAonissa olennaista on myös näihin teorioihin liittyvä kokemus oikeassaolemisesta. Matrix-elokuvan kuvastosta on napattu punainen pilleri, joka saa näkemään maailman sellaisena kuin se oikeasti on. Samasta uskoontuloa muistuttavasta prosessista kertoo suomalaisten äärioikeistolaisten kansainvälisen seminaarin nimi Awakening, herääminen.

Salaliittoteorioilla on taipumus valua myös marginaaleista pois. Perussuomalaisten tuore vaalivideo hyödyntää tätä globaalia uhkien ja pelkojen kuvastoa hyvin taitavasti. Valta esitetään petollisena ja häikäilemättömänä, perustellen näin oikeutta kumota se itsepuolustuksena. Toinen perussuomalaisten, ja vähän muidenkin, hyväksikäyttämä salaliittoteoria on väestönvaihto. Siitä puhutaan yleensä lievemmällä ilmaisulla väestönvaihdos, mutta yhtä kaikki ajatuksena on se, että poliittinen johto haluaa aktiivisesti vaihtaa esimerkiksi Suomen väestön muualta tulleisiin ihmisiin.

Salaliittoteoreetikoiden mielenmaisemassa omien hyvien ajatusten vastassa on toisella tavalla ajattelevien pahuus.

Brittisosiologi Colin Campbell kirjoitti kulttisesta miljööstä (siirryt toiseen palveluun), jossa valtavirtaa vastaan jonkin asian takia asettuneet olivat alttiita hyväksymään toistensa näkemyksiä. Juuri siitä on kyse, kun kiistelty lääkäri levittää salaliittoteorioita Natosta tai Paavo Väyrynen ottaa puolueensa ehdokkaiksi joka laidan hörheltäjiä.

Hyvä tuntomerkki erottaa salaliittoteoreetikkojen ajatuksia, on katsoa tulkitaanko poliittisia tahoja hyvä-huono- vai hyvä-paha -akselilla. Demokraattiseen kamppailuun kuuluu pitää omaa vaihtoehtoa parempana ja toisen tahon siis huonompana. Mutta salaliittoteoreetikoiden mielenmaisemassa omien hyvien ajatusten vastassa on toisella tavalla ajattelevien pahuus.

Salaliittoteorioilla on usein huumoriarvonsa, mutta väkivalta on niissä aina läsnä (siirryt toiseen palveluun). Demokratian ydinajatus on, että eri tavalla ajattelevat ihmiset toimivat yhdessä, mahdollisimman hyviä kompromisseja hakien. Siksi salaliittoteoriat iskevät hajalle elintärkeää kykyämme toimia yhdessä.

Janne "Rysky" Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.