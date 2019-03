Supon ylietsivä epäiltynä virkarikoksesta – pidätettiin virasta

Suojelupoliisi on toistaiseksi pidättänyt virasta ylietsivän, jota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tai virka-aseman väärinkäytöstä.

– Suojelupoliisin toiminta perustuu luottamukseen, ja kaikenlaisille väärinkäytöksille on nollatoleranssi, sanoo Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari tiedotteessa.

Epäiltynä olevan etsivän työhön on kuulunut turvallisuustarkastuksia yrityksiin. Samaan aikaan mies on ollut erään turvallisuusalan yrityksen toiminnassa mukana. Se on myynyt palveluitaan tarkastuksen kohteena olleelle yritykselle. Supo sai esteellisyydestä vihjeen viime syksynä.

– Heti kun saimme tietoa asiasta, toimitimme tietomme valtakunnansyyttäjänviraston selvitettäväksi. Annamme tutkinnalle täyden tukemme, Pelttari sanoo.

Epäillyllä ei ollut yritystoiminnalle sivutoimilupaa.

Valtakunnansyyttäjänvirasto vastaa Suomessa poliisirikosten tutkinnasta. Viraston mukaan tapauksessa ylietsivän tarkastettavana oli yhtiö, josta Säteilyturvakeskus oli pyytänyt turvallisuusselvitystä.

Ylietsivä otettiin kiinni eilen maanantaina. Hänen työhuoneeseensa tehtiin kotietsintä.

Supon päällikön Antti Pelttarin mukaan on selvää, ettei virkamiehillä voi olla mitään virkatoimiin liittyvää yritystoimintaa.