Ulkoistamissuunnitelmat aiheuttavat epätietoisuuta Pelkosenniemellä ja Savukoskella – "Ei vielä osattu tai haluttu ottaa kantaa"

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ulkoistamissuunnitelmat herättävät epätietoisuutta Pelkosenniemen ja Savukosken päättäjissä. Kuntapäättäjille esiteltiin alueen sote-palvelujen ulkoistamisesta tehtyä konsulttiselvitystä maanantai-iltana.

Harva päättäjä kertoi vielä mielipidettään palvelujen yksityistämisestä, sanoo Savukosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Raimo Haapakoski (kesk.).

– Se on iso ja uusi asia meille täällä molemmissa kunnissa. Se herätti jonkinlaisia kysymyksiä. Ei vielä osattu tai haluttu ottaa kantaa, Haapakoski lisää.

– Monet kuulivat selvityksestä ensi kertaa maanantain iltakoulussa ja aika meni pitkälti siihen, että molempien kuntien taloutta, palvelurakennetta ja kustannuksia käytiin läpi, Pelkosenniemen kunnanhallituksen puheenjohtaja, Annika Kostamo (sit.) sanoo.

"Tuntuu oudolta"

Perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelujen mahdollinen yksityistäminen ei saa varauksetonta tukea kaikilta päättäjiltä Pelkosenniemellä. Ulkoistamiseen suhtautuu epäilevästi ainakin Kostamo.

– Jotenkin tuntuu oudolta, että me ei pystyttäisi enää tuottamaan palveluja omin voimin. Tämä kansanterveystyön kuntayhtymä on hyvä järjestelmä, palvelut on hyviä ja asiakastyytyväisyys on korkea. Ehkä palvelutaso on vähän liiankin hyvä, kun meillä ei ole jonoja ja monenlaisia palveluja on tarjolla, Kostamo kertoo.

Kostamoa mietityttää myös, miten yritys voisi tuottaa palvelut edullisemmin kuin kuntayhtymä, jos palveluja ei heikennetä. Hän ottaisi asiassa aikalisän, koska sote-uudistuskin kaatui.

Pelkosenniemen ja Savukosken sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen mahdollista ulkoistamista on selvittänyt konsulttiyhtiö Perlacon. Selvityksen on tilannut Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, joka huolehtii kuntien perusterveydenhuollosta.

Kuntayhtymällä on on terveyskeskus vuodeosastoineen Pelkosenniemellä ja terveysasema Savukoskella. Vakituisia työntekijöitä on runsaat 50.

Kuntalaisille tilaisuudet tiistaina

Konsulttiselvityksestä järjestetään tiedotustilaisuudet kuntalaisille Savukosken kunnanvirastolla tiistaina kello 15 alkaen (15-17) ja Pelkosenniemen kunnanvirastolla kello 18 alkaen (18-20).

Raimo Haapakoski Savukoskelta ei ota vielä kantaa siihen, saako ulkoistaminen riittävästi kannatusta kunnissa.

– Emme ole vielä ollenkaan siinä vaiheessa, kun selvityskään ei ole vielä lopullisesti valmis. On ennenaikaista sanoa, mille kannalle luottamushenkilöt asettuvat.

Myös vanhusten asumispalvelut mukaan?

Harkinnassa on yksityistää perusterveydenhuollon lisäksi myös vanhusten asumispalvelut.

– Tarkoitus on saada riittävän suuri volyymi kilpailutukseen, jotta mahdollisimman moni alan yritys jättäisi tarjouksen, Haapakoski jatkaa.

Selvitys mahdollisesta ulkoistamisesta on tulossa myöhemmin kuntien päätettäväksi.

Jos kunnat päättävät ulkoistaa palvelujaan, vielä on auki myös se, milloin mahdollinen tarjouskilpailu ratkeaisi ja koska yritys alkaisi tuottaa sote-palvelut paikkakunnilla.