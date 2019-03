Myös kumppani saa synnytyksessä tukea doulalta: "Jäi fiilis että synnytimme lapsen yhdessä"

Synnytystukihenkilöiden eli doulien käyttö on tuplaantunut vuosikymmenen aikana.

Pehmeään kesäkurpitsaan mieltynyt ja sitä suuta kohti pusertava Petrus on vanhempiensa silmäterä. Kun hän antoi ensimerkin itsestään, ei tulevan äidin tunne ollut silkkaa onnea.

– Kun Petrus oli joulun alla ilmoittanut tulostaan, niin itkin joulukirkossa kuin putous. Mietin, että onkohan tämä minun viimeinen jouluni, Outi Tarkiainen muistelee.

Voimakas synnytyspelko juontui lapsuuden tapahtumiin.

– Ensimmäisiä lapsuusmuistojani on se, kuinka äitini melkein kuoli synnyttäessään pikkuveljeäni. Omaan synnytykseen halusi sitten valmistautua ehkä paremmin kuin jos synnytyspelkoa ei olisi.

Kun Petrus Sallinen syntyi, paikalla oli vanhempien ja kätilön lisäksi myös doula. Annu Passoja / Yle

Säveltäjä-muusikkopariskunta kaipasikin tietoa enemmän kuin neuvolassa tarjottiin. Tarkiaisen puoliso Lauri Sallinen otti yhteyttä rovaniemeläiseen ammattidoulaan Sintija Dutkaan, joka kuunteli tarkasti ja kertoi synnytyksen kulusta asioita, jotka neuvolassa oli ohitettu.

– Hiukan ihmettelen, että vasta doulalta kuulin, että synnytyksessä on erilaisia vaiheita tai että mitä lapsen pitää tehdä päästäkseen sieltä ulos. On semmoinen olo, että joskus meitä terveydenhoitojärjestelmän puolelta varjeltiin liialta tiedolta. Mutta meille oli oivaltavaa tajuta, miten asiat tapahtuvat, Sallinen kertoo.

Kätilö halaa doulan tervetulleeksi

Doulan tavoite on tarjota ajoissa ja riittävästi tietoa esimerkiksi siitä, millaisiin päätöksiin synnyttäjällä tai perheellä on mahdollisuus vaikuttaa ja millaisia vaihtoehtoja on.

Dutka korostaa, että vaikka doulan reppuun on pakattu Reboza-huivit ja akupunktiokammat, ei doula vastusta lääkkeellistä kivunlievitystä. Sitä kuitenkin tarvitaan doulan läsnäollessa tutkitusti vähemmän. Cochrane Review - tutkimusraportin mukaan doulan läsnäolo vähensi selvästi esimerkiksi epiduraalin käyttöä sekä riskiä päätyä sektioon.

Sintija Dutka on sertifioitu doula. Toiset haluavat hänen tukeaan jo lasta suunnitellessaan, mutta on niitäkin jotka soittavat vasta synnytyssalista. Annu Passoja / Yle

Lapin keskussairaalan synnytyssalit ovat tulleet Dutkalle jo varsin tutuiksi, samoin monet kätilöt. Hän kokee kunnioituksen ja luottamuksen olevan molemminpuolista.

– On mukavaa tulla synnytykseen, kun kätilö avaa oven ja halaa ennen kuin päästää synnytyssaliin, Dutka kertoo.

Ongelmia ratkotaan yhdessä kätilön kanssa, kuten silloin kun keisarileikkaus häämötti puolen tunnin päässä. Huivin avulla synnytys saatiin kuin saatiinkin luonnolliseen alkuun.

"Löysin yhteyden sisäiseen synnyttäjään"

Dutka oli paikalla silloinkin, kun nyt puolivuotias Petrus Sallinen syntyi. Tuore isä kiittää loistavaa kätilöä ja tuttua doulaa, jonka läsnäolo oli ikimuistoisen tärkeää.

– Sintija antoi minulle koko ajan tietoa, että hiero tästä kohtaa, se voi auttaa. Tai että tästä hieromalla saadaan oksitosiinihormonia virtaamaan. Oli sellainen olo, että minä osaan tehdä tärkeää asiaa, joka helpotti synnyttäjän oloa. Ja uskon myös että synnytyksen kulkua, että se meni niin hyvin, Sallinen muistelee.

– Voi olla jopa niin, että minä sain tästä enemmän irti, koska doula tuki hyvin paljon minua, jotta pystyin tukemaan vaimoa.

Säveltäjä Outi Tarkiainen arvelee, että synnytyspelko siirsi lapsiajatuksia vuosilla eteenpäin. Esikoisen synnytys oli lopulta elämän hienoin kokemus. Annu Passoja / Yle

Outi Tarkiaisen pelko oli väistynyt ja mieli tyyntynyt jo synnytystä edeltävinä viikkoina.

– Pelko hävisi siinä kohtaa, kun tein päätöksen että tätä synnytystä ei käynnistetä, Tarkiainen kertoo.

Lääkäri kannatti käynnistämistä, koska vauvalla oli jo kokoa. Tarkiainen selvitteli asiaa, vertaili käytäntöjä ja teki päätöksensä. Hän kuvailee löytäneensä yhteyden "sisäiseen synnyttäjään" ja arvelee että ilman tukea se ei olisi onnistunut.

– Sintija piti minua ajattelemaan ja toimimaan kykenevänä aktiivisena ihmisenä eikä potilaana tai ihmisenä, jolle tehdään asioita. Ehkä se toi itsevarmuutta ollakin sellainen, Tarkiainen sanoo.

Kymmeniä yrittäjädoulia ja satoja vapaaehtoisia

Sintija Dutka kuuntelee Petruksen vanhempien kokemuksia liikuttuneena.

– Doulallekin tulee hyvä ja kiitollinen olo, kun näkee että yhdelle pienelle vauvalle on saatu mahdollisimman hyvä alku tähän maailmaan, Dutka sanoo hymyillen.

Edellisen kerran hän lähti reppunsa kanssa Lapin keskussairaalan synnytysosastolle muutama päivä sitten. Hetki oli monella tavalla merkityksellinen. Synnyttäjä ja henkilökunta tekivät vaikutuksen, ja oli vieläpä Dutkan oman esikoisen syntymäpäivä.

Latvialaissyntyinen Sintija Dutka on yksi Suomen alle sadasta ammattidoulasta, jotka ansaitsevat palkkansa tai osan siitä perheiden palkkaamana synnytystukihenkilönä. Lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto sekä Folkhälsan välittävät vapaaehtoisdoulia esimerkiksi turvapaikanhakijoille, nuorille synnyttäjille tai muille erityistä tukea tarvitseville. Vapaaehtoisdoulia on satoja.

Rovaniemeltä Inariin muuttanut perhe tuli tapaamaan tuttua doulaa. Annu Passoja / Yle

Suomen Doulat ry:n hallituksen puheenjohtaja Asta Levy arvioi, että doulien käyttö on tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Lapin keskussairaalassa doulasynnytyksiä on ollut viitisentoista vuosittain, mutta tänä vuonna määrä todennäköisesti ylittyy.

Doulaa kaivataan, kun halutaan tehdä toisin

Dutkan asiakaskunnissa erottuu yksi ryhmä. Valitettavasti, hän sanoo.

– Monesti doulaa haluavat uudelleensynnyttäjät, joille on jäänyt ikävä muisto edellisestä synnytyksestä. Tai heillä on tosi selkeä ymmärrys siitä, mitä haluaa tehdä toisin. Doula halutaan tueksi ja omien toiveiden kunnioittamiseksi, Dutka kertoo.

Outi Tarkiaiselle ensimmäistä synnytyksestä ei jäänyt ikävää muistoa. Kaikkea muuta.

– Se oli elämäni hienoin kokemus, hyvin alkuvoimainen ja voimakas kokemus, sanoo Tarkiainen ja kiittää puolisonsa olleen sataprosenttisena tukena jokaisessa vaiheessa.

– Vaikka en fysiologisesti synnyttänyt, niin mulla oli sellainen fiilis että me synnytettiin yhdessä meidän lapsi, sanoo puolestaan Lauri Sallinen.