Thaimaalaiset eivät halua palata poliittiseen kuohuntaan, arvioi Suomen Bangkokin-suurlähettiläs

Thaimaan parlamenttivaalien alustavien tulosten perusteella näyttää todennäköiseltä, että maata viisi vuotta hallinnut sotilasjuntta pysyy kiinni vallassa vaalien jälkeenkin.

Jo etukäteen demokratiajärjestöt arvostelivat, että Thaimaan perustuslaki ja vaalisäännöt varmistavat juntalle valta-aseman.

Äänestäjät valitsivat sunnuntaina edustajat 500-paikkaiseen parlamentin alahuoneeseen. Alustavien tulosten jälkeen sekä juntan tukipuolue Palang Pracharat että sen viisi vuotta sitten syrjäyttämä Pheu Thai -puolue ilmoittivat voittaneensa vaalit ja alkavansa muodostaa hallitusta.

Pheu Thai katsoo saaneensa suurimman paikkamäärän ja Palang Pracharat eniten ääniä. 350 suoraan valittavasta paikasta oli menossa 137 Pheu Thaille ja 97 Palang Pracharatille.

Thaimaalaisnainen äänesti sunnuntaina Bangkokissa. Diego Azubel / EPA

Sotilasjuntta kuitenkin valitsee parlamentin ylähuoneen 250 senaattoria ilman vaaleja. Molemmat parlamentin huoneet valitsevat yhdessä pääministerin.

Palang Pracharat -puolue haluaa pitää juntan johtajan, pääministeri Prayuth Chan-ochan vallassa.

Bangkok Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kuusi demokratia-mielistä puoluetta aikoo Phue Thain johdolla ilmoittaa keskiviikkona aikomuksistaan muodostaa hallitus.

Nämä puolueet olisivat saamassa parlamentin alahuoneeseen 252 edustajaa eli pienen enemmistön. Tämä jää kuitenkin kauas pääministerin valintaan vaadittavasta 376 paikasta.

"Askel kohti demokratiaa"

Pääministeriäänestyksessä juntalla ja sen tukipuolueilla tulee todennäköisesti olemaan selkeä enemmistö.

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-ochan lehdistötilaisuudessa tiistaina. Rungroj Yongrit / EPA

Suomen Thaimaan-suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven korostaa, että vaalien tulokset ovat vielä epäviralliset ja perustuvat osittain arvioihin. Hän kuitenkin arvioi, että Thaimaa siirtyi vaaleissa juntan sanelemista ehdoista huolimatta kohti demokratiaa.

– Mielestäni vaalit olivat askel kohti demokratiaa, vaikka on selvää, että juntan perintö näkyy eri tavoin, kuten 250 nimitetyssä senaattorissa ja 20 vuoden strategiassa, jota tulevien hallitusten on lähtökohtaisesti velvollisuus noudattaa.

Thaimaalaiset eivät halua paluuta poliittiseen kuohuntaan

Näissä vaaleissa poistuu sotilasjuntalle mittavat valtaoikeudet antava artikla 44.

– Riippumatta tulevan hallituksen kokoonpanosta on tilanne erilainen, koska nyt koossa on vaaleilla valittu parlamentti, jossa tulee olemaan myös todellinen oppositio. Jatkossa toimitaan eri pelisäännöillä kuin viimeiset viisi vuotta, koska Thaimaassa on vaaleilla valittu lainsäädäntöelin.

Punapaitojen mielenosoitus Bangkokin keskustassa toukokuussa 2010. EPA/BARBARA WALTON

Kelta- ja punapaitojen mielenosoituksen jatkuivat Thaimaassa ja erityisesti Bangkokissa vuosien ajan. Punapaidat ovat Pheu Thain tukijoita. Nyt samanlaista poliittista levottomuutta ei ainakaan vielä ole näköpiirissä, Suikkari-Kleven arvioi.

– On myönteistä, että vaalit sujuivat rauhallisesti. Levottomuuksia ei ollut edes Etelä-Thaimaan konfliktimaakunnissa. Thaimaalaiset eivät halua palata poliittisen kuohunnan aikaan. Tällä hetkellä kuohunnasta ei ole merkkejä, mutta on tärkeää, että tulevina viikoina tehtävät ratkaisut kunnioittavat vaalitulosta.

Thaimaan parlamenttivaalien tulos on määrä vahvistaa 9. toukokuuta.

Vaaleissa paljastui epäselvyyksiä

Kansainvälisten vaalitarkkailijoiden mukaan Thaimaan parlamenttivaalien ääntenlaskennassa paljastui runsaasti epäselvyyksiä ja virheitä, sanoi vaaleja tarkkaillut The Asian Network for Free Elections (Anfrel) tiistaina.

Järjestön mukaan ääntenlaskennan ongelmat johtivat siihen, että alustavat tulokset olivat hyvin epätarkkoja ja tämä vahingoitti vaalien uskottavuutta. Anfrelin mukaan ei kuitenkaan ole syytä uskoa, että epämääräisyydet olisivat vaikuttaneet vaalien kokonaistulokseen.

Anfrel ei ottanut kantaa vilppiväitteisiin, joiden mukaan joillakin äänestysalueilla annettujen äänten määrä olisi ollut äänioikeutettujen määrää suurempi tai että äänestysaktiivisuus olisi ollut joillain alueilla kaksinkertainen verrattuna rekisteröityneiden äänestäjien määrään.

Myös Thaimaan entinen pääministeri ja maan sisäpolitiikkaa maanpaosta käsin hämmentävä Thaksin Shinawatra arvosteli vaaleja BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra Dubaissa vuonna 2011. Ali Haider / EPA

Pheu Thai -puoluetta lähellä olevan Thaksinin mukaan vaaleissa tapahtui paljon väärinkäytöksiä. Phue Thain suosio näytti laskeneen vaaleissa sen saamasta paikkamäärästä huolimatta ja kannattajat ovat esittäneet syytöksiä vaalipetoksesta.

Thaksin syrjäytettiin sotilasvallankaappauksessa vuonna 2006. Kahdeksan vuotta myöhemmin armeija syrjäytti valtaan nousseen Thaksinin sisaren Yingluck Shinawatran.

Aikaisemmin sotilasvallankaappauksia on Thaimaassa ollut vajaa parikymmentä.

