16-vuotiaan epäillään puukottaneen 17-vuotiasta Joensuussa helmikuussa – ei osannut kertoa motiivia teolle esitutkinnassa

16-vuotias taposta epäilty nuori mies on poliisin esitutkinnassa myöntänyt puukottaneensa 17-vuotiasta nuorta miestä Joensuussa helmikuun puolivälissä. Poliisi sai sunnuntaina 17.2.2019 noin kello 20 ilmoituksen Joensuun Marjalassa tapahtuneesta puukotuksesta. Asunnossa oli illan aikana ollut koolla neljän nuoren seurue. 16-vuotias oli puukottanut 17-vuotiasta yllättäen keskivartaloon asunnon parvekkeella ja poistunut sen jälkeen paikalta. Poliisipartio tavoitti epäillyn parin kilometrin päässä tapahtumapaikalta.

Epäilty on kuulusteluissa myöntänyt tapahtuneen, mutta ei ole kertonut teolleen motiivia. Uhri sai puukotuksessa hengenvaaralliset vammat. Poliisin mukaan hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa. Epäilty on ollut teon jälkeen vangittuna. Tutkintavankeuden kohdistaminen alle 18-vuotiaaseen henkilöön on poikkeuksellista.

Tapauksen esitutkinta on nyt valmistunut ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.