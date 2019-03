Toimittajalta: Teimme vaalimainossimulaattorin, joka havainnollistaa, kuinka somekäyttäytymistäsi voidaan käyttää poliittisessa markkinoinnissa

Vaalit tulossa, tuplana. Esimerkit maailmalta ovat osoittaneet, että sosiaalinen media näyttelee yhä isompaa roolia vaaleihin liittyvässä viestinnässä. Mutta tiedätkö kuinka some vaikuttaa sinuun ihan oikeasti?

Oletko edes huomannut ehdokkaiden puheenvuoroja tai poliittista mainontaa Facebookissa, Instassa, Twitterissä tai Youtubessa? Jos olet, tiedätkö kuinka digitaalista jalanjälkeäsi käytetään vaaliviestinnän kohdentamiseen ja räätälöintiin?

Tykkäyksestä vaalimainokseksi

Somen sydämet, tykkäykset, kommentit, sijaintipäivitykset, snapit ja muut reaktiot muuttuvat henkilökohtaiseksi digitaaliseksi jalanjäljeksi, joka on jokaisen somemarkkinoijan hyödynnettävissä. Vaaliehdokas voi käyttää samaa tietoa viestinsä kohdentamiseen kuin kansainvälinen juoksukenkäfirma tai lähiseudun ruokamarketti.

Ja erilaisten mainosten tekeminen on todella helppoa. Ehdokas voi tehdä samasta vaalimainoksesta kymmeniätuhansia versioita.

Kohdennettua poliittista mainontaa on toki ollut ennenkin (ja kuten huomattua, vaalimainos puhuttaa ja tavoittaa tienvarressakin), mutta uusien teknologioiden myötä vaaliviestintä tulee nyt kirjaimellisesti iholle, suoraan henkilökohtaisimpien laitteidesi näytölle juuri sinne missä sinä olet. Digitaaliset vaalimainokset hyödyntävät sosiaalisen median mekanismeja, jotka vaikuttavat suoraan ajatteluusi ja käyttäytymiseesi.

Onko OIKEASTI mahdollista kertoa digimaailmasta ymmärrettävästi ja kiinnostavasti?

Miten vauhdilla kehittyvää digitaalista maailmaa voi ymmärtää paremmin? Sen eteen pitää tehdä työtä (siirryt toiseen palveluun), sillä somejätit eivät itse kerro julkisesti paljonkaan omista toimintatavoistaan tai siitä, kuinka heidän algoritmejaan ja käyttäjädataansa todellisuudessa hyödynnetään.

– Demokratia toimii vain jos kaikki me kansalaiset tiedämme minkälaisilla keinoilla meihin yritetään vaikuttaa. Somessa juuri sinulle kohdennetun markkinoinnin niksit ovat samoja kuin vaikka vaatemarkkinoinnissa. Samoilla markkinointitavoilla myydään adidaksia ja aatteita. Siksi meidän pitää avata kaikille näitä tapoja, jotta demokratia toimisi, sanoo Yle News Labin päällikkö Jukka Niva.

Meillä on nyt Yle News Labissa monialatiimi (siirryt toiseen palveluun), joka pyrkii luomaan uusia keinoja algoritmisten vaikuttamiskeinojen avaamiseksi. Tiimin ensimmäinen projekti oli lähteä tutkimaan kuinka somen poliittisen viestinnän kohdennuksesta voisi tehdä mahdollisimman ymmärrettävää ja lähestyttävää.

Tekijät ovat kirjaimellisesti avointen isojen kysymysten äärellä. Millainen kokemus auttaa ihan tavallista ihmistä hahmottamaan, että hänen somessa tekemänsä valinnat vaikuttavat siihen, kuinka poliittinen viesti voidaan kohdentaa ja räätälöidä juuri hänelle?

Kuinka Viisi miljoonaa vaalimainosta -simulaattoria kehitettiin

Kehitystyön tarkoituksena on luoda kokeellinen digikokemus, joka avaisi asian mahdollisimman selkeästi, muttei kuitenkaan tylsästi. Pelkkä teksti ei riitä. Tiedämme oman datamme pohjalta, että teknologiaa (ja niitä kuuluisia algoritmeja) käsitteleviä artikkeleita lukee tavallisesti varsin pieni joukko jo valmiiksi aiheesta kiinnostuneita ihmisiä.

Palvelukehityksen tavoitteena oli keskittyä mahdollisimman konkreettisiin ja arkipäiväisiin esimerkkeihin tarinankerrontaa ja pelilllisiä elementtejä yhdistämällä. Ja yksi tärkeimmistä vaatimuksista oli, että käyttäjän ei tarvitse ymmärtää teknologiasta yhtään mitään. Johtoajatuksena oli luoda visuaalinen ja lyhyt mutta puhutteleva elämys.

Syntyi Viisi miljoonaa vaalimainosta -simulaattorin prototyyppi, jota testattiin ja kehitettiin tavallisten suomalaisten kanssa. Ulkoasua, käyttöliittymän toiminnallisuuksia ja vaalimainoslogiikkaa paranneltiin yhdessä mm. rakennustyöhenkilön, kirjastonhoitajan, hoitoalan ammattilaisen, uutisreportterin ja opiskelijan kommenttien pohjalta.

Vaalimainossimulaattorissa käyttäjän omat valinnat vaikuttavat kuvitteellisten ehdokkaiden viestien kohdentamiseen ja räätälöintiin. Simulaattorin tarkoitus ei ole antaa täydellisiä vastauksia vaan auttaa havainnollisesti meitä kaikkia ajattelemaan digikäyttäytymisemme seurauksia vaaliviestinnän näkökulmasta.

Testaa, kommentoi ja laita jakoon

Nyt sinäkin pääset testaamaan simulaattorin ensimmäistä betaversiota täällä: https://viisimiljoonaavaalimainosta.yle.fi/ (siirryt toiseen palveluun). Betaversio toimii yleisimmissä selaimissa mobiilissa ja pöytäkoneella.

Tämä on Ylelle ihan uusi avaus. Vastaavia palveluita ei löydy maailmaltakaan. Olemme oppimassa ja palvelussa on varmasti vielä paljon kehitettävää. Laita ihmeessä palautetta kommentteihin tai someen. Kiitos!

Kirjoittaja on Yle News Labin (siirryt toiseen palveluun) Head of AI and Personalization.

Lue myös:

Testaa, kuinka vaalimainoksia voidaan kohdentaa sinulle somessa tykkäystesi perusteella