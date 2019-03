Euroopan parlamentti hyväksyi lopullisesti uuden tekijänoikeuslain – Tekijöille lisää oikeuksia, ilmaiset uutislinkit uhan alle

Parlamentin äänestys ratkaisi kiistanalaisen ehdotuksen, joka on aiheuttanut huolta ilmaisunvapaudesta internetissä ja asettanut tekijät ja internet-alustat vastakkain.

BrysselEuroopan parlamentti on hyväksynyt lopullisesti uuden tekijänoikeusdirektiivin. Direktiivi meni läpi parlamentin täysistunnossa äänin 348–274.

Esitys on ollut poikkeuksellisen kiistanalainen. Sitä ovat puolustaneet oikeuksien haltijat kuten musiikintekijät ja lehtikustantajat. Ehdotettua muutosta ovat vastustaneet etenkin internetin isot alustapalvelut kuten Google ja Facebook. Esitystä vastaan on käyty myös hyvin laajaa kansalaiskampanjointia, jota on motivoinut huoli ilmaisunvapauden rajoituksista.

Uuden lainsäädännön 13. artiklan mukaan alustapalveluiden on varmistettava, että niiden palveluissa ei ole tarjolla materiaalia johon niillä ei ole oikeuksia. Kriitikoiden mukaan esitys johtaa käytännössä siihen, että palvelut ryhtyvät varmuuden vuoksi suodattamaan käyttäjiensä niihin lataamaa materiaalia.

Esitys rajoittaa myös sitä, millaisia otteita tekijänoikeuksien alaisista lehtiartikkeleista saa esittää internetissä. Tämä "linkkiveroksi" kritisoitu artikla 11 sallii yksittäisten sanojen tai hyvin lyhyiden lauseiden linkkaamisen ilman lisensointia.

Jäsenmaat ovat jo tahollaan hyväksyneet esityksen, jonka käsittely EU:ssa päättyi parlamentin äänestykseen. Suomi vastusti sitä.

Euroopan parlamentin täysistunto päätti ensin niukalla enemmistöllä, että se ei enää avaa jäsenmaiden kanssa jo sovittua ehdotusta muutosesityksille. Sen jälkeen täysistunto hyväksyi direktiivin jäsenmaiden kanssa neuvotellussa muodossa.

Äänestystä edelsi poikkeuksellisen voimakas kampanjointi esityksen puolesta ja sitä vastaan, sillä täysistunnon käsittely nähtiin viimeiseksi tilaisuudeksi vaikuttaa tekijänoikeusdirektiivin sisältöön.

Esimerkiksi Saksassa 150 000 ihmistä osoitti viikonvaihteessa mieltään artikloja 11 ja 13 vastaan eri kaupungeissa.

Muun muassa tubettajat ovat kuumilla hiilillä, sillä Google on uhannut, että se saattaa sulkea maailman suosituimman videopalvelun Youtuben kokonaan. Selvitimme asiantuntijan avulla, mistä uudistuksessa ja siihen liittyvissä uhkakuvissa on kyse.

