Vuosia kestänyt ravintolisäkiista lähellä ratkaisua? Uusi tutkimus antaa viitteitä siitä, ettei D-vitamiini estä diabeteksen puhkeamista

Länsimaissa diabeteksen määrä on lisääntynyt. Se näkyy erityisesti kakkostyypin diabeteksen yleistymisenä. Taustalla on sekä perinnöllisiä että elintapoihin liittyviä asioita. Ykköstyypin diabetes on eri sairaus kuin kakkostyypin diabetes, vaikka molemmat ovat aineenvaihtuntasairauksia.

Länsimaissa diabeteksen määrä on lisääntynyt. Se näkyy erityisesti kakkostyypin diabeteksen yleistymisenä. Taustalla on sekä perinnöllisiä että elintapoihin liittyviä asioita. Ykköstyypin diabetes on eri sairaus kuin kakkostyypin diabetes, vaikka molemmat ovat aineenvaihtuntasairauksia. Meeri Niinistö / Yle

Tästä on kyse Diabetes lisääntyy länsimaissa koko ajan ja yhä useammin siihen sairastuvat myös nuoret.

Tutkijoiden kesken on ollut pitkään kiistaa siitä, voidaanko ylimääräisillä D-vitamiiniannoksilla estää tai hidastaa diabeteksen kehittymistä.

Uuden oululaistutkimuksen mukaan D-vitamiinin imeytymismekanismin muutos vaikeuttaa vitamiinin imeytymistä diabetesta sairastavilla.

Kiista siitä, voidaanko kasvava kansantauti diabetes nujertaa ylimääräisillä D-vitamiiniannoksilla, käy kiihkeänä. Tutkijat eivät ole asiasta yksimielisiä.

Tuore oululaistutkimus toppuuttelee nyt käsitystä D-vitamiinilisien kaikkivoivasta vaikutuksesta.

– Näyttäisi siltä, että diabeteksessa aktivoituu mekanismeja, jotka vaikeuttavat D-vitamiinin hyödyntämistä. Vaikka D-vitamiinia saataisiin elimistöön ikään kuin normaalimäärä niin sitä pystytään käyttämään huonosti hyväksi, kertoo professori Jukka Hakkola, jonka tutkimusryhmän tulokset julkaistaan lähiaikoina yhdysvaltalaisessa Diabetes-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Yksi viime vuosina Suomessa D-vitamiinin puolesta puhunut on lääketieteen tohtori Matti Tolonen, jonka mukaan D-vitamiinilla voitaisiin ehkäistä sekä lasten että aikuisten diabetesta.

Tolonen perustelee näkemyksiään muun muassa ulkomaisilla tutkimuksilla. Tolosen mukaan (siirryt toiseen palveluun) D-vitamiinilisällä voitaisiin jopa ehkäistä ykköstyypin diabeteksen kehittyminen.

Myös elintapoihin liittyvän kakkostyypin diabeteksen estämisessä on D-vitamiinista tutkittu olevan hyötyä (siirryt toiseen palveluun) (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism).

Kumpi oli ensin, muna vai kana?

Diabetes on aineenvaihduntasairaus, jossa ilmenee häiriöitä haiman insuliinintuotannossa. Tämä vaikuttaa myös verensokeriin, minkä takia tautia on kutsuttu myös sokeritaudiksi.

Ykköstyypin diabeteksessa haiman insuliinin tuotanto loppuu, ja se on korvattava esimerkiksi insuliinipistoksilla. Siihen ei yleensä liity perinnöllisiä taipumuksia.

Kakkostyypin diabeteksessa insuliinin vaikutus kudoksiin heikkenee vähitellen, ja sen puhkeaminen liittyy muun muassa perimään ja elintapoihin. Diabetesta esiintyy myös muissa muodoissa (siirryt toiseen palveluun) (Duodecimin terveyskirjasto).

Diabeteksen ja D-vitamiinin suhdetta on tutkittu sekä Suomessa että maailmalla tiiviisti vuosikausia, mutta yksiselitteistä ratkaisua ei ole löydetty, vaikka diabeteksen ja kehon matalan kalsidiolipitoisuuden yhteys on ollut tiedossa jo pitkään. Kalsidioli on maksan D3-vitamiinista valmistama D-vitamiinin varastomuoto.

Vaikka uuden tutkimuksen mukaan diabetespotilaat eivät hyödykään samalla tavalla suuremmista D-vitamiinipitoisuuksista kuin terveet, vielä tarvitaan myös kliinistä lääketieteellistä tutkimusta, Jukka Hakkola sanoo. Timo Nykyri / Yle

– Keskustelussa ei kuitenkaan ole päästy yksimielisyyteen siitä, kumpi tässä asiassa on muna ja kumpi kana eli johtuuko sairaus matalasta D-vitamiinipitoisuudesta vai johtaako diabetes matalaan D-vitamiinipitoisuuteen, kertoo Oulun yliopiston farmakologian professori Jukka Hakkola.

Diabetes lisääntyy nopeasti Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta, ja määrän arvioidaan lisääntyvän nopeasti. Diabetes uhkaa myös yhä enemmän nuoria.

Kakkostyypin diabeteksen puhkeamiseen voidaan yleensä vaikuttaa elintavoilla, mutta ykköstyypin diabeteksen puhkeamista ei nykytiedon mukaan pystytä estämään.

Oulun yliopiston johtamaa tutkimusta on tehty yhdessä Itä-Suomen yliopiston sekä ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimus perustuu eläinkokeisiin, joiden perusteella on rakennettu malleja solun toiminnasta. Kokeiden ja mallien avulla on onnistuttu selvittämään solutason mekanismeja, jotka vaikuttavat D-vitamiinin hyödyntämiseen.

Vaikka kliiniset tutkimukset ihmispotilailla ovat vasta edessä, Jukka Hakkolan mukaan nyt saadut tulokset viittaavat vahvasti siihen, että myös ihmisillä mekanismi toimii samalla tavalla.

Pitkäaikainen seurantatutkimus samoilla linjoilla

Oulun yliopistollisen sairaalan lastentautiopin professorin ja endokrinologian erikoislääkärin Riitta Veijolan mukaan Hakkolan tutkimusryhmän perustutkimuksen puolella saamat tulokset näyttäisivät tukevan Turun, Tampereen ja Oulun yliopistojen yhteisessä ykköstyypin diabeteksen DIPP-tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) saatuja tuloksia.

Vaikka D-vitamiinilisillä ei diabetesta estetäkään, sen saanti pitää turvata, koska se on tärkeä myös muun terveyden kuten esimerksi luutosn terveyden takia. –Toisaalta liikaakaan ei ole hyvä ottaa, koska pahimmillaan yliannostus aiheuttaa D-vitamiinimyrkytyksen, Riitta Veijola sanoo. Timo Nykyri / Yle

Riitta Veijola kertoo, että tutkimuksissa on verrattu lasten veren D-vitamiinipitoisuuksia syntymästä nuoruusaikaan, eikä eroja terveiden ja diabetekseen sairastuneiden välillä ole löydetty.

Käytännössä seurantatutkimusten pitkänajan tulokset ovat samansuuntaisia kuin tuoreet Hakkolan ryhmän tulokset. Kumpikin tukee käsitystä, jonka mukaan D-vitamiinin puute on diabeteksen seurausta eikä diabetesta siksi voida estää ylimääräisillä D-vitamiiniannoksilla.

– Verinäytteistä mitattavassa D-vitamiinipitoisuudesta ei ole saatu vahvistusta sille, että D-vitamiinia antamalla voitaisiin estää lapsen ykköstyypin diabeteksen kehittymistä, sanoo Riitta Veijola.

Diabeteksen määrä lisääntynyt rajusti

Länsimaissa diabeteksen määrä on lisääntynyt. Se näkyy erityisesti kakkostyypin diabeteksen yleistymisenä. Myös lasten ykköstyypin diabetes on lisääntynyt Suomessa rajusti: 1950 -luvulta lähtien ykköstyypin diabetekseen sairastuneiden lasten määrä on viisinkertaistunut. Syytä tähän ei tiedetä.

– Se on niin nopea muutos, että se viittaa ympäristötekijöihin. Geneettinen muutos ei voi vaikuttaa näin nopealla aikataululla, Riitta Veijola kertoo.

Kesäkaudella D-vitamiinia kehittyy auringonvalon ansiosta, mutta pimeänä talvikautena sen saanti vähenee. Suomessa D-vitamiinia on parinkymmenen vuoden ajan lisätty muun muassa maitotuotteisiin ja ruokaleivitteisiin. Risto Degerman / Yle

Vaikka D-vitamiinin lisäannoksilla ei diabetesta pystytäkään estämään, tai sen kehittymistä hidastamaan, ovat taudin hoitokeinot Veijolan mukaan kehittyneet viime vuosina isoin harppauksin. Diabetesta pystytään hoitamaan hyvin hoitamaan insuliinikorvaushoidolla.

– Mutta se, että sitä pystyttäisiin estämään tai sen kehittymistä jarruttamaan tai saataisiin kokonaan uusien tautitapausten lukumäärä vähenemään, sellaista keinoa meillä ei toistaiseksi ole, sanoo Riitta Veijola.

Lue lisää:

Odottavan äidin D-vitamiinipuutos voi altistaa lapsen MS-taudille – selvitimme, miksi sitä ei kuitenkaan tutkita kaikilta raskaana olevilta