Aikuisten deittielämässä ei haaskata aikaa – "Aika riskillä nykyään mennään"

Leena Hakala ja Julia Närvänen ovat turkulaisia sinkkuja. Pipopäinen Tuomas on sinkku Raisiosta. Johanna Manu / Yle

– Kävin kahvilla, ja treffikumppani lupasi kyydin kotiin. Meillä oli yhteisiä tuttuja, joten uskalsin lähteä kyytiin. Hän ajoi pienelle harhapolulle ja pysäytti auton, kertoo turkulainen Leena Hakala epämiellyttävästä deittikokemuksestaan.

– Siinä kohdassa sydän hakkasi tosi lujaa. Mies kysyi, mitä tehdään ja minne mennään. En ole niin helppo, että lähtisin touhuamaan autossa. Se oli vähän pelottavaa.

39-vuotias Hakala on ollut sinkkuna puolisen vuotta.

Hoitoalalla työskentelevä turkulainen Julia Närvänen, 30, on hakenut kokemuksia sinkkumarkkinoilla muutaman vuoden. Närvänen ei ole joutunut kohtaamaan pelottavia treffitilanteita. Hän pelkää enemmän jatkoa – sitä vaihetta, kun ollaan jo parisuhteessa.

– Netistä haetaan seksiseuraa, jota kotona ei saa. Se on pelottavaa. Mitä jos oma kumppanikin hakee jo pian seuraa?

Nettideittailun riskejä on käsitelty paljon julkisuudessa. Samalla massahurmurilla saattaa olla jopa parikymmentä naista kierroksessa, kuten ruotsalainen Nahid Persson sai kokea.

Suomessa on yli miljoona yksinasuvaa. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin, selviää Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) taulukosta. Näiden miljoonan joukossa on myös monta rakkautta janoavaa sinkkua.

Sinkkuelämän suosio on yleistyvä ilmiö muuallakin. Amerikkaistutkimuksen mukaan yli puolet nuorista aikuisista on sinkkuja, ja seksin määrä on vähäisempää kuin 30 vuoteen.

Ensitreffit arveluttavat miehiäkin

Myös mies voi pelätä, että treffikumppani on vähän hullu. Tuomas, 41, on raisiolainen yrittäjä. Tuomas halusi esiintyä jutussa pelkällä etunimellään. Hän etsii seuraa enimmäkseen netin deittisovellusten kautta, vaikka viimeisin pitkä parisuhde alkoikin koirapuistosta.

Tuomas kertoo mielellään tapaavansa ensimmäistä kertaa paikassa, jossa ei olla kahdestaan. Kahvittelu on turvallinen ja helppo tapa ottaa ensituntumaa uuteen ihmiseen.

Kesäisin paljon veneilevä Tuomas veisi deittinsä mieluusti veneilemään, mutta varsinkin ensitreffeillä se voi olla liian erikoinen ratkaisu.

– Kuinka moni nainen lähtee miehen matkaan veneilemään, jos ei ole tavattu koskaan aiemmin? Jos käy huono tuuri, hukumme molemmat. Aika harva lähtee tähän ensitreffeillä.

Julia Närvänen on avoimen utelias treffailija. Johanna Manu / Yle

Deittailu vaatii riskinottoja ja taustatöitä

Parinetsintä on siirtynyt ajat sitten lehtien palstoilta internetiin ja erityisesti sosiaaliseen mediaan. Pitkään parisuhteessa olleelle nykyajan parinhakutavat voivat olla vieraita ja samalla houkuttelevia.

Miten minulle kävisi, jos tekisin itsestäni profiilin deittisovellukseen? Minkälaiset ihmiset kiinnostuisivat minusta?

Kymmenillä treffeillä käyneet Julia Närvänen, Leena Hakala ja Tuomas tietävät, että eteen voi tulla mitä vain, kun lähdetään tapaamaan täysin vierasta henkilöä.

– Aika riskillä nykyään mennään. Olen lähtenyt vieraalle paikkakunnalle paikkaan, jossa en ole aiemmin ollut. Olen mennyt oven taakse, että täällä ollaan. Moni on ihmetellyt, miten uskallan, mutta teen taustatyön ystävien kanssa, Närvänen kertoo.

Taustatyöllä Närvänen tarkoittaa sitä, että hän antaa ystävälleen tiedot siitä, kenet tapaa ja missä. Ystävä tietää treffikumppanin osoitteen ja puhelinnumeron. Jos ei naisesta ala kuulua mitään, ystävät tietävät, mistä etsiä ensimmäisenä.

Tuomas uskoo naisten olevan ahkerampia taustatyön tekijöitä kuin miehet. Hän itse saattaa korkeintaan tarkistaa, onko yhteisiä tuttuja Facebookissa.

Neiti Etsivä voi myös selvittää, onko treffikumppani mahdollisesti etsintäkuulutettu tai muuten sekaantunut johonkin laittomaan.

– Kävimme jopa kolmilla treffeillä. Hän oli niin ihana, kaikkea mistä tykkäsin. Olin ovela ja sain selville, että hän käyttää huumeita. Se oli sitten siinä, Leena Hakala kertoo kokemastaan.

Jotkut ovat niin syötäviä, ettei sillä ole väliä mitä he sanovat. Ne vaan täytyy saada sänkyyn ja sitten vasta katsotaan, että olisiko heistä enempään. Leena Hakala

Luonnollisesti kaikki toivovat kumppanilta rehellisyyttä. Vastaan voi tulla yllättäviäkin tunnustuksia.

– On ollut yksi sellainen, joka kertoi lyöneensä exäänsä. Oli kuulemma ollut naisen vika, koska nainen halusi ärsyttää, Hakala muistelee.

Närvänen on tehnyt tuttavuutta treffien päätteeksi poliisien kanssa, Tuomas vartijoiden. Julia ajoi ylinopeutta ja Tuomas hälytti vahingossa itse vartijat paikalle.

– Yhdet treffit päätyivät yhteiseen yöhön naisen luo. Hän asui entisessä vanhustentalossa, jossa oli jostain syystä vielä wc-tiloissa hätäkytkin jäljellä ja toiminnassa. Yöllä pimeässä haparoin vessaan ja valokytkintä etsiessäni painoin hälytysnappia. Hetken päästä vartijat tulivat ryminällä omilla avaimilla sisään kysymään, mikä hätänä.

Tämän yökyläilyn hinnaksi tuli 90 euroa.

Rakkautta vuorokauden ympäri. Johanna Manu / Yle

Varatut miehet etsivät seksiseuraa, nuoret naiset sokerideittejä

Seksiseuraa haetaan paljon. Leena Hakala ja Julia Närvänen ovat huomanneet, että sitä hakevat myös vakituisessa parisuhteessa olevat.

Naiset ovat jo harjaantuneet huomaamaan miehen käytöksestä, koska ollaan liikkeellä pelkät petipuuhat mielessä.

– Monesti mennään suoraan asiaan. Kysellään paljon, pyydetään kuvia ja miehet lähettävät kuvia elimistään, Närvänen listaa.

Myös Tuomas on kuullut naispuolisilta sinkkukavereiltaan, että on paljon suoraan ehdottelevia miehiä, jotka lähettävät myös kuvia vehkeestään.

– Itse en ikinä, siis ikinä, kehtaisi lähettää vieraalle ihmiselle kuvaa kalustani, Tuomas naurahtaa.

Netistä haetaan seksiseuraa, jota kotona ei saa. Julia Närvänen

Suoraan asiaan ilman lepertelyjä

Leena Hakala arvioi, että seitsemän miestä kymmenestä ehdottaa seksiä nopeasti. Joka viides kertoo olevansa ujoja. Joka kymmenes mies on sellainen, jonka kanssa voisi harkita parisuhdetta.

– Normilause on "voisin ottaa sinut viekkuun". En tiedä, onko se joskus johonkin naiseen toiminut, mutta itse en lämpene, Hakala naurahtaa.

Hakalan kokemuksen mukaan miehet haluavat heti alkuun tietää, suostuuko nainen seksiin, ja sitten vasta tarjoillaan liirumlaarumia. Naiset puolestaan pitävät esileikistä myös puheen tasolla. Ensin tunnustellaan ja sitten vasta mennään itse asiaan.

"Moi, en nyt jaksais alkaa sepustaa mitään elämäkertaa, annatko vai et?" Näinkin suoraan asiaa on ehdotettu, kun mies lähestyy naista viestillä deittisovelluksen kautta.

Närvänen panee treffeillä merkille, flirttaileeko mies muille ja tuntuuko hän viihtyvän paljon yöelämässä. Se kertoo jotain sitoutumisesta. Niin sanotut häntäheikit hän erottaa muun muassa siitä, että huomaa miestä ahdistavan, jos tätä katsoo silmiin. Pälyilevä katse ja käsien piilottelu on epäilyttävää käytöstä.

– Yhdenkin miehen kanssa olin jo pari tuntia jutellut. Sitten jossain kohdassa huomasin sormuksen rusketusraidat. Se oli siinä.

Kyllä naisetkin haluavat treffeiltään seksiä.

– Jotkut ovat niin syötäviä, ettei sillä ole väliä, mitä he sanovat. Heidät vain täytyy saada sänkyyn, ja sitten vasta katsotaan olisiko heistä enempään. Useimmiten ei ole, Hakala lisää.

Tuomas kohtaa harvoin seksiä janoavia, varattuja naisia. Sen sijaan hän on havainnut tämän päivän muoti-ilmiön olevan niin kutsuttujen sokeri-isien etsimistä. Nuoret, vain 17–20-vuotiaat naiset ovat lähestyneet Tuomasta usein.

– Harvoin tarjotaan seksiä vastineeksi, mutta muuten seuraa ja arveluttavia palveluita rahaa tai kalliita lahjoja vastaan. Kerran on tarjottu suoraan seksiä rahaa vastaan.

Leena Hakala käy aktiivisesti kotikaupunkinsa sinkkuryhmän tapahtumissa. Johanna Manu / Yle

Seksikkyys ei ole kiinni hyvästä takapuolesta

Deittikonkarit eivät odota treffeiltä sirkustemppuja, elokuvamaisia tempauksia tai muutenkaan mitään ihmeellistä.

– Tylsästä kahvittelusta voi tulla unelmatreffit, jos kaikki menee maaliin. Jos kemiat eivät kohtaa, on ihan sama, mitä tehdään, Tuomas kertoo.

Kiinnostavan ensivaikutelman voi tehdä vaikka kyselemällä jotain, mitä ei ole jo lukenut treffikumppanin nettiprofiilista. Julia Närväselle riittää vaikka se, että kysytään, mistä jäätelöstä hän pitää. Leena Hakala nauttii, kun toinen on kiinnostunut hänen arkisista puuhistaan.

Tuomas on monesti huomannut treffeillä, että nettiprofiilissa on vedetty mutkat suoriksi. Varsinkin kuvat voivat olla muutaman vuoden takaa, kaukana todellisuudesta.

– Voi olla, ettei treffeillä tunnista, ellei ole neilikka taskussa.

Naiset myöntävät kiinnittävänsä huomiota ulkoiseen olemukseen. Varsinkin se sytyttää, että näyttää huolehtivan itsestään.

– Se miten mies on, sillä on merkitystä. Hyvä perse tulee vain isona plussana, Leena Hakala toteaa.

Hakala tosin tunnustaa katsovansa miehissä enemmän hartioita. Hän nauttii, kun mies näyttää terveeltä, mutta myös luonne luo vetovoimaa.

– On ihanaa, jos näkee sen puolen miehestä, että hän hoitaa lapsia ja rakastaa yli kaiken, hulluttelee. Se on todella seksikästä.

Tuomas arvostaa rohkeita naisia ja suoria aloitteita. Hän ei odota pääsevänsä petipuuhiin heti ensimmäisillä treffeillä, mutta suora ehdotus on seksikästä.

– Hei äijä, sammuta se telkkari ja mennään muhinoimaan. Tällainen toimii, Tuomas kertoo.

Julia Närvänen odottaa innolla mitä tuleva sinkkukevät ja -kesä tuovat tullessaan. Johanna Manu / Yle

Yksin ei haluta olla loputtomiin

"En ole hakemassa hampaat irvessä parisuhdetta, mutta jos sellainen löytyy, en pane pahakseni." Tämä lause tulee usein vastaan nettiprofiileissa.

Kaikki yksinasuvat eivät janoa parisuhdetta. Jopa rakkauden metsästäjät arvostavat myös yksinasumisen iloja.

Muutaman vuoden sinkkuna ollut Julia Närvänen kertoo nauttivansa siitä, mitä elämä ilman parisuhdetta on opettanut.

– Kahden vuoden aikana olen oppinut paljon itsestäni: oppinut rakastamaan itseäni, omaa olemista ja omaa arkea. Olen oppinut pitämään siitä, millaista elämä on, kun on yksin.

Närvänen myöntää kuitenkin kaipaavansa välillä sitä, että olisi joku, jonka kanssa voisi tehdä asioita yhdessä. Ruoka valmiina kotiintullessa. Leena Hakala kaipaa sitä, että joku kyselisi missä mennään, vaikka muuten hän nauttii siitä, miten vapaasti voi liikkua.

– Elämä on vähän sellaista, että menen ja tulen. Voi lähteä ex tempore reissuun. Täytyy suunnitella enemmän, kun on mies.

– Haluan kumppanin, mutta yksinolokin on helppoa. Jos saisin nyt valita, olisin mieluummin parisuhteessa kuin sinkku, Tuomas tuumailee.

