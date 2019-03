Eero Nelimarkan unohduksiin jääneen synnyinkodin ovi avattiin hetkeksi museoväelle – vierailu vanhassa vaivaistalossa ei jättänyt ketään kylmäksi

Taidemaalari Eero Nelimarkan (1891–1977) synnyinkoti on Vaasan kaupungin keskustan kupeessa entisessä vaivaistalossa. Vaasalaiset tuntevat alueen Tammikaivon alueena, mutta vain hyvin harva on tiennyt, että yhdessä alueen vanhoista rakennuksista on syntynyt kuuluisa taiteilija.

Nelimarkan perhe oli joutunut vaivaistaloon isän sairastumisen takia. Kahdeksanlapsisen perheen kuopus Eero syntyi siellä vuonna 1891.

Vaasan kaupungin omistama talo on ollut pitkään tyhjillään, kylmillään ja lukittuna, mutta tällä viikolla ovi avattiin hetkeksi. Kiinteistömanageri Vesa Isomöttönen Vaasan Talotoimi -liikelaitoksesta oli saatu paikalle. Munalukko napsahti auki.

– Kannattaa sitten varautua siihen, että sisällä on aika kamalan näköistä, Isomöttönen varoitteli.

Sisään astui ensimmäisenä taiteilija Paula Blåfield.

– Jännittävää oli. Toivoin, että talossa olisi jäljellä edes vähän esineistöä ja olihan siellä joitakin huonekaluja. Tosi liikuttava oli rautainen sänky, joka vaikutti aivan vaivaistalon sängyltä.

Nelimarkan synnyinkoti on Vaasan kaupungin keskustan kupeessa. Naapurustossa on muun muassa autokauppoja. Elina Kaakinen / Yle

Tieto talteen

Blåfield kuuli jokunen aika sitten aivan sattumalta Nelimarkan synnyinkodista. Hän huolestui talon kohtalosta ja otti yhteyttä Nelimarkka-museoon Alajärvelle. Ainakin nykyiselle museon väelle tieto syntymäkodin olemassaolosta tuli yllätyksenä.

– Aivan totta. Kuulimme vasta nyt, että tällainen rakennus on vielä pystyssä. Mielenkiintomme tietysti heräsi ja aloin hankkia tietoa tästä paikasta, toteaa museosihteeri Päivä Haapaniemi.

Haapaniemi pääsi yhdessä vs. museotoimenjohtaja Elina Alkion kanssa tutustumaan Nelimarkan synnyinkotiin.

– Kuvaamme ja dokumentoimme paikan museon arkistoja varten. Jos joku haluaa jossakin vaiheessa tutkia asiaa enemmän, onpa ainakin tämänhetkinen tilanne selvitetty.

"Täällä on hyvä henki"

Blåfield, Haapaniemi ja Alkio kulkevat melkein hartaan oloisina vanhan talon huoneissa. Lattiat narisevat, maali on rapissut ja hellan rauta ruostunut. Siivottavaa olisi paljon. Katseet etsivät edes pieniä merkkejä siitä, että näiden seinien sisällä on syntynyt merkittävän taiteilijan alku.

– Täällä on hyvä henki, miettii Paula Blåfield.

Keittiön seinällä riippuvaa pientä taulua silmäillään vähän tarkemmin.

– Tämä on lastulevyä. Milloin lastulevy tuli? 70-luvulla?

Talo on ollut pitkään kylmillään. Elina Kaakinen / Yle

1930-luvulta lähtien Suomen tunnetuimpien taidemaalareiden joukkoon kuulunut Nelimarkka syntyi hyvin vaatimattomiin oloihin.

Synnyintalo on entinen kasakkatalli, joka aikanaan siirrettiin vaivaistalon pihapiiriin ja siihen tehtiin Vaasan kaupungin dokumenttien mukaan seitsemän "mielisairashuonetta". Yksi huoneista oli Nelimarkan perheen koti.

Huoneet ovat pieniä. Tilaa ei ole ollut yhtä asuinkuntaa kohden kuin muutama neliömetri.

Aika on tehnyt tehtäväänsä suojellun talon rakenteissa. Alimmat hirret ovat paikoin pehmenneet ja laudoitus on ränsistynyt. Talon päällä on kuitenkin ehjä peltikatto, joten aivan välittömästi ei mikään uhkaa Nelimarkan synnyinkodin tulevaisuutta.

Kesänäyttelypaikka?

Tulevaisuus on kuitenkin hämärän peitossa. Vaasan kaupunki aikoo etsiä talolle uuden omistajan ja se on tulossa myyntiin vielä tämän vuoden aikana.

– Toivottavasti talolle löytyy ostaja, joka pystyy kehittämään sinne myös jotain tarkoituksenmukaista toimintaa, toteaa toimialajohtaja Tapio Ollikainen Vaasan Talotoimi -liikelaitoksesta.

Kiinnostus taloa kohtaan onkin herännyt. Ainakin Pohjalaisessa Taiteilijaliitossa mietitään, miten yli 40 vuotta sitten kuolleen liiton perustajan muistoa voitaisiin tulevaisuudessa vaalia talossa.

Tutustumiskäynnillä taloa katsellaan jo sillä silmällä.

– Pienellä siivoamisella tästä saataisiin aivan hyvä kesänäyttelypaikka, visioi Haapaniemi.

– Ja miksei jopa taiteilijaresidenssi. Myös pihapiiri tässä ympärillä on tosi hieno, jatkaa Blåfield.

Nelimarkan synnyinkodissa esineistöä on vain vähän eikä esineiden alkuperästä ole tietoa. Elina Kaakinen / Yle

Laudoitus on ränsistynyt ja lahovaurioita on näkyvissä. Elina Kaakinen / Yle

Vaivaistalosta Pariisiin

Entisen vaivaistalon seinässä vain pieni kyltti kertoo talon historiasta. Moni on kuullut, että Nelimarkka on syntynyt Vaasassa, mutta talon olemassaolo on useimmille yllätys.

– Edes Pohjalaisessa Taiteilijaliitossa kukaan ei tiennyt tätä paikkaa, hämmästelee Blåfield.

Paremmin tunnettua historiaa on se, että kansakoulun käytyään Nelimarkka kouluttautui sokerileipuriksi. Se ura loppui lyhyeen ja hän päätyi opiskelemaan Helsinkiin kuvataidetta muun muassa Eero Järnefeltin johdolla. Pariisissa Nelimarkka opiskeli vuosina 1912 ja 1920.

Vaikka synnyinkoti on syystä tai toisesta jäänyt unohduksiin, Nelimarkka itse oli varhaislapsuutensa asuinpaikasta kiinnostunut. Hänen kerrotaan 70-luvulla vierailleen synnyinkodissaan ja samalla käyneen tervehtimässä viereisen vanhainkodin väkeä.

– Eero oli silloin ollut iloinen siitä, että talo on säilytetty, tietää sen aikaista vanhainkodin johtajaa haastatellut Päivi Haapaniemi.

Lue myös:

Jäikö Eero Nelimarkka lakeusmaalaustensa vangiksi? Nyt hurmaavat taiteilijan unohtuneet asetelmat ja henkilökuvat