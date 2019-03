Kaikki naistoimittajat erosivat Vatikaanin naisille suunnatun lehden toimituksesta – "Työltämme yritetään viedä pohja, valta on miehillä"

L'Osservatore Romano -sanomalehden kuukausiliite Donne Chiesa Mondo on ilmestynyt vuodesta 2012 lähtien.

Vatikaanin sisällä kuohuu.

Katolisen kirkon virallisen sanomalehden L'Osservatore Romanon naisille suunnatun kuukausiliitteen naistoimitus eroaa tehtävästään.

Syyksi Donne Chiesa Mondo -lehden (suomeksi "naiset, kirkko ja maailma") päätoimittaja Lucetta Scaraffia kertoo sen, että sanomalehden miehistä koostuva johto yrittää viedä sen työltä pohjaa.

Hän kertoo asiasta italialaisen Il Post -lehden artikkelissa (siirryt toiseen palveluun).

Donne Chiesa Mondo on julkaissut viime aikoina lukuisia juttuja, jotka ovat paljastaneet kirkon sisällä tapahtuvaa, muun muassa nunniin kohdistuvaa hyväksikäyttöä.

Scaraffia paheksuu tapaa, jolla L'Osservatore Romanon miespuolinen johto on ottanut itselleen oikeuden päättää Donne Chiesa Mondoon palkattavista naistoimittajista.

Paaville kirjoittamassaan erokirjeessa Scaraffia kertaa lehtensä saavutuksia.

– Donne Chiesa Mondon sulkeminen, tai pikemminkin hajoittaminen, on yhden aikakauden loppu. Se on ollut kirkolle uusi ja harvinaislaatuinen kokemus. Ensi kertaa historiassa ryhmä naisia on saanut järjestäytyä vapaasti ja itsenäisesti, ja työskennellä Vatikaanin ja sen viestinnän ytimessä ilman ohjausta.