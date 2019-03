Kilpailuvirasto: Veikkauksen pitää pystyä ehkäisemään rahapeliongelmia tehokkaammin – "Aika paljon painopistettä on voitontavoittelulla"

Rahapelihaitat eivät ole Suomessa vähentyneet odotusten mukaisesti. Hallitsemattomasti pelaavilla ongelmat ovat kärjistyneet ja muuttuneet entistä vakavammiksi, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo pitää tuloksia huolestuttavina. Leivon mukaan Veikkauksen pitäisi onnistua rahapeliongelmien ehkäisyssä nykyistä paremmin.

– Rahapeliongelman ehkäisy pitäisi olla Veikkauksen ykköstavoite ja sen pitäisi heijastua kauttaaltaan siihen, miten Veikkauksen toimintaa ja strategiaa kehitetään, miten johtoa palkitaan, kenelle Veikkaus markkinoi ja miten pelinhallinnan välineitä kehitetään.

Leivo peräänkuuluttaa nyt kulttuurinmuutosta yhtiössä.

– Aika paljon painopistettä on voitontavoittelulla ja kasvun tavoittelulla ja pelihaittojen ehkäisy tulee siinä sivussa. Tärkeysjärjestystä pitäisi muuttaa. Ensisijaisesti pelihaittojen minimointi ja vasta sen jälkeen katsotaan, paljonko on tuotettu voittoa.

Veikkaus tuotti viime vuonna voittoa yli miljardi euroa. Tuotoilla rahoitetaan muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, nuorisotyötä, kulttuuria, taidetta, tiedettä ja liikuntaa.

– Peliongelmaisten ahdingolla ei ole kestävää rahoittaa hyviä asioita. Pelaamista rahoitetaan paljon pikaluotoilla, eläkkeillä ja toimeentulotuilla. Ei ole yhteiskunnan kannalta järkevää rahoittaa hyviä asioita ottamalla rahaa sieltä, missä sitä ei ole, Leivo painottaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo. Mårten Lampén / Yle

Monopoli paras tapa haittojen ehkäisyyn

Raha-automaattiyhdistys, Finntoto ja Veikkaus yhdistettiin vuoden 2017 alussa Veikkaus Oy:ksi. Fuusion tarkoitus oli vähentää rahapeleistä aiheutuvia haittoja.

THL:n tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaisia vaikutuksia rahapelijärjestelmän uudistuksella on ollut rahapelaamiseen ja siitä aiheutuneisiin haittoihin.

Veikkauksen mukaan tutkimus on tehty liian aikaisin. Pelihaittojen torjunta vie yhtiön mukaan enemmän aikaa.

Haittojen ehkäisy on EU:n sallima peruste sille, että Veikkauksella on valtion ohjaama monopoli rahapeleihin.

Leivo ei lähtisi purkamaan Veikkauksen rahapelimonopolia, vaikka toivottuja tuloksia ei ole vielä saatukaan. Leivo uskoo, että vapailla pelimarkkinoilla rahapelihaittojen ehkäiseminen olisi vähintään yhtä vaikeaa, ellei vaikeampaa.

– Monopoli on järkevä tapa ehkäistä rahapelihaittoja. Nyt tärkeintä on pistää Veikkaus kuntoon. On ihan selvä, että meidän on helpompi pistää monopoli kuntoon, kuin avata markkinat kilpailulle ja sen jälkeen yrittää pistää asia kuntoon.

Vastaavanlainen monopolimalli on Euroopassa käytössä tällä hetkellä vain Norjassa. Monissa muissa maissa, kuten Ruotsissa, on käytössä lisenssimalli, jossa yrityksillä on oikeus tarjota rahapelitoimintaa siihen maahan, mihin sillä on lisenssi.

Jos Suomessa olisi käytössä lisenssimalli, lisenssin myöntäisivät Suomen viranomaiset ja yritys olisi tilivelvollinen viranomaisille ja se maksaisi veroja Suomeen.

– Ruotsissa on ollut haasteita, kun kilpailu on vapautettu ja meidän kannattaa nyt tarkasti seurata, miten Ruotsi tässä onnistuu, Leivo sanoo.

Veikkauksen valvotuissa pelitiloissa on peliautomaatteja, lottopelejä, toto-pelejä sekä mahdollisuus veikata suosikkia urheiluvedonlyönnissä. Pekka Tynell / Yle

KKV:llä tekeillä oma selvitys

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on parhaillaan tekemässä omaa selvitystä siitä, täyttääkö Veikkauksen toiminta monopolin oikeutuksen.

KKV on huolissaan esimerkiksi rahapeliautomaattien sijoittelusta ja markkinoinnista suomalaisille.

Samalla on tarkoitus tutkia ulkomaisen nettipelaamisen määrä ja siihen vaikuttavat tekijät.

– Olisi tärkeää saada tästä tutkimustietoa, jotta voidaan arvioida sitä, mitkä sääntelytoimenpiteet ja Veikkauksen toimenpiteet vaikuttavat ulkomaille pelaamisen määrään. Näistä ulkomaisista nettipeleistä tuntuu aiheutuvan vielä enemmän ongelmia kuin Veikkauksen omista peleistä, Leivo kertoo.

Viraston oman selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Lisää aiheesta:

Pelivelkoja, epätoivoa ja itsetuhoa – Veikkausuudistus ei vähentänyt rahapelaamisen synkimpiä seurauksia

Kilpailuvirasto vaatii Veikkauksen monopolia ja pelihaittoja perusteelliseen syyniin – Veikkaus puolustautuu: "Olemme haittojen osalta Euroopan keskitasolla"

Rahapelit halutaan lisenssijärjestelmään – ministeriö puolustaa nykyistä monopolimallia