Nainen tuli raskaaksi toipuessaan syömishäiriöstä – näin se näkyi vauvassa: "Lapsi ei ehkä saanut kaikkea tarvitsemaansa"

– Olet läski.

Kun 9-vuotias Henna Tiensuu kuuli nuo sanat koulussa isommilta tytöiltä, hän halusi vain kadota. Alkoi vuosia kestänyt oksentelun, pakkourheilun ja syömättömyyden noidankehä. Siitä tuli Tiensuun varjelluin salaisuus.

Kulissit romahtivat 17-vuotiaana työharjoittelussa. Sieltä soitettiin isälle ja kerrottiin, ettei tytär ollut pysyä jaloillaan.

Kuusi vuotta myöhemmin Tiensuu sai toipuneen paperit ja tuli sen jälkeen melkein heti raskaaksi. Kerran näkymättömyyttä tavoitelleen nuoren naisen vatsa alkoi kasvaa.

– Se oli iso paukku, sillä en ollutkaan henkisesti niin hyvässä kunnossa kuin olin kuvitellut, Tiensuu kertoo.

Vaikka tiesin, että kropan muutoksille oli hyvä syy, vinksallaan oleva kehonkuvani vaikeutti niiden hyväksymistä. Henna Tiensuu

Tiensuu oli ollut raskaana aiemminkin, mutta raskaudet olivat päättyneet keskenmenoihin. Niiden syyksi arveltiin syömishäiriötä.

– Lääkärini mukaan kehoni ei ollut valmis raskauteen, sillä minussa itsessänikin oli vielä niin paljon korjattavaa.

Aliravitsemustila voi aiheuttaa kuukautiskierron häiriöitä, mutta painon noustessa lisääntymiskyky yleensä palautuu. Myös Tiensuun keho voi nyt jo paremmin. Hän halusi tehdä kaikkensa kaikkensa turvatakseen lapsen terveyden.

Syömistä helpotti tieto siitä, että lapsi oli täysin riippuvainen hänen syömästään ravinnosta.

– Pystyin ajattelemaan, että en syö itseäni varten, Tiensuu sanoo.

Kun Henna Tiensuu tuli 23-vuotiaana raskaaksi, hän halusi tehdä kaikkensa, jottei raskaus päättyisi keskenmenoon. Mira Pelo / Yle

Painon seuranta ahdisti

Neuvolassa Henna Tiensuu kertoi rehellisesti syömishäiriötaustastaan.

– Oloni oli asiasta kerrottuani hieman kuin suurennuslasin alla. Tiesin kuitenkin, että he halusivat vain auttaa. Siitä syntyi molemminpuolinen luottamus.

Vaikka hän oli onnellinen sisällään kasvavasta lapsesta, punnitukset neuvolassa ahdistivat.

Osan syömishäiriöoireet helpottuvat, kun keho saa raskauden myötä ikään kuin uuden merkityksen. Milla Linna, erikoislääkäri, Tampereen Syömishäiriöyksikkö

Tiensuu ei halunnut tietää, paljonko painoi.

– Sanoin terveydenhoitajalle, etten tahdo kuulla lukuja. Vaikka kropan muutoksille oli hyvä syy, vinksallaan oleva kehonkuvani vaikeutti niiden hyväksymistä, Tiensuu kertoo.

Tytär oli syntyä lähes neljä kuukautta etuajassa. Kun hän vihdoin syntyi, lämmin yhteys äidin ja tyttären välille lähti kehittymään välittömästi.

– Hän oli minulle suurin ihme, mitä oli olemassakaan. Olin jo ajatellut, etten koskaan kokisi sitä, Tiensuu kertoo.

Muutama seikka aiheutti kuitenkin tuoreelle äidille huolta.

Korjauksen tarpeessa

Tyttären hiukset eivät kasvaneet ennen toista ikävuotta. Hampaat puolestaan puhkesivat jo kolmen kuukauden iässä, mutta ne olivat huonokuntoiset. Nyt 8-vuotias tytär on joutunut käyttämään purentakiskoa ristipurennan korjaamiseksi. Hän on ollut aina todella siro ja aina kulkenut käyrien alapuolella.

– Lääkäri arvioi, että oma kehoni olisi edelleen tarvinnut korjausta syömishäiriön jäljiltä. Se kehittyi niin nuorella iällä ja kesti niin kauan. Voi olla, ettei lapsi saanut kaikkea tarvitsemaansa niin paljon kuin olisi tarvinnut.

Tieto ravisteli tuoretta äitiä.

– Silloin todella ymmärsin, että en käytökselläni vaikuttanut ainoastaan itseeni ja lähipiiriini vaan myös lapseeni.

Henna Tiensuu ei tiedä, kuinka paljon hänen painosa nousi raskauden aikana, sillä hän pyysi neuvolan terveydenhoitajia olemaan kertomatta sitä hänelle. Karoliina Marttala / Yle

Myös syntymätön lapsi kärsii

Lääketieteen tohtori Milla Linna on kirjoittanut väitöskirjansa syömishäiriön aiheuttamista riskeistä raskaudelle. Vaikka viime vuosina aihetta on tutkittu enemmän, tietoa ei edelleenkään ole laajalti.

– Anoreksia, bulimia ja ahmintahäiriö nostavat keskenmenon riskiä, ja korkeimman vaaran aiheuttaa ahmintahäiriö. Näistä raskauksista liki puolet päätyy keskenmenoon, Tampereen Syömishäiriöyksikössä erikoislääkärinä työskentelevä Linna kertoo.

Jos neuvolassa sanotaan, että sikiö ottaa kyllä omansa, syömishäiriötä sairastava voi tulkita sen esimerkiksi niin, että hänen ei tarvitse syödä. Milla Linna, erikoislääkäri, Tampereen Syömishäiriöyksikkö

Jos sikiö alkaa kehittyä mutta saa raskauden aikana liian vähän ravintoa, se voi heijastua vauvan kehitykseen.

– Äidin aliravitsemustilan on todettu aiheuttavan sikiövaurioita, epämuodostumia, hermoston vaurioita ja lapsen pienikokoisuutta. Syömishäiriön vakavuuden aste vaikuttaa, eikä tällaisia vaurioita muodostu kaikissa tapauksissa, kertoo ravitsemusterapeutti Harriet Kupiainen Kymenlaakson keskussairaalasta.

Huonot olosuhteet kohdussa voivat altistaa sairauksille myös myöhemmällä iällä.

– Niin lapsen psyykkinen, kognitiivinen kuin motorinenkin kehitys saattaa olla poikkeavaista. Lisäksi liian vähään ravinnonsaantiin raskauden aikana liittyy kohonnut sydän- ja verisuonisairauksien riski, Milla Linna kertoo.

Äidin yli- tai alipaino raskauden aikana voi vaarantaa syntymättömän lapsen terveyden. Toni Pitkänen / Yle

Kontrollin menetys

On tavallista, että hallitsemattomat kehon muutokset alkavat ahdistaa syömishäiriön sairastanutta tulevaa äitiä.

Linnan mukaan sairastunut ei usein pysty hallitsemaan vaikeita tunteita muulla tavoin kuin syömishäiriön oireilla. Anoreksiassa se tarkoittaa usein syömisen ja painon kontrollointia, kun tunne vallan menetyksestä aiheuttaa ahdistusta.

– Tiedetään kuitenkin, että osan oireet helpottuvat, kun keho saa raskauden myötä ikään kuin uuden merkityksen. Näin voidaan joissakin tapauksissa ottaa suuri edistysaskel syömishäiriöstä toipumisessa, sanoo Linna.

Tilanne voi kääntyä myös täysin päinvastoin: raskaus tuo syömishäiriön oireet takaisin. Näin kävi 30-vuotiaana raskaaksi tulleelle Nooralle, joka ei esiinny jutussa oikealla nimellään.

"En kokenut, että raskaus oli ihana asia"

Noora oli sairastanut anoreksiaa puolet elämästään, kun hän tuli raskaaksi kaksi vuotta sitten. Vaikka syömishäiriöoireet olivat vuosien saatossa nostaneet päätään vaikeiden elämäntilanteiden aikana, arki oli kulkenut tasapainoisesti.

Raskaus, haastavat opinnot ja muuttostressi kuitenkin laukaisivat rajummat oireet, sillä Nooralle anoreksia oli ennen kaikkea keino hallita ahdistusta. Hän alkoi rajoittaa syömistään taas.

– Tiesin kyllä, että niin saattaisi käydä. Toivoin silti, että olisin vain voinut sivuuttaa ajatukset. Olin todella pettynyt itseeni, Noora kertoo.

Syömishäiriön puhkeaminen uudelleen raskauden myötä ei ole poikkeuksellista. Niin käy jopa joka kolmannelle sairaudestaan jo toipuneille.

– En kokenut, että raskaus oli ihana asia. En sinänsä pelännyt mitään, mutta omassa kehossani olo tuntui todella vaikealta, Noora kertoo.

Syömishäirö on monille sairastuneista keino hallita vaikeita tunteita. Raskauden aikana kehon muutokset voivat tuntua kontrolloimattomilta, mikä puolestaan lisää sairastuneen ahdistusta. Pekka Sipilä / Yle

Syyllisyyttä ja painajaisia

Neuvolassa Nooran syntymättömän lapsen kehitystä seurattiin tarkasti. Vauva kasvoi toivotusti, mutta Nooran paino pysyi raskauden aikana samana kuin ennen raskautta. Lapsen kasvaessa Noora siis laihtui monta kiloa.

Hän ihmettelee, miksei siihen puututtu neuvolassa.

– Koska vauva voi hyvin, oman painoni kehityksestä ei huolestuttu. Sen sijaan sain esitteitä, joissa varoiteltiin, ettei raskaana sitten saa syödä kahden edestä eikä paino saa nousta liikaa, Noora kertoo.

Noora itse pohti sitä, mitä päinvastainen tilanne eli alipaino voi aiheuttaa raskaudelle.

– Koin olevani epäonnistunut äitinä, sillä altistin lapseni vaaroille. Tunsin siitä suurta syyllisyyttä ja näin paljon painajaisia. Minua pelotti todella paljon, että vahingoittaisin lastani.

Painonpudotustani kehuttiin kuin se olisi ollut jokin saavutus, täysin tietämättömänä syistä sen taustalla. "Noora"

Loppuraskauden puolella motivaatio tilanteen kääntämiseksi kasvoi, ja Noora hakeutui hoitoon.

– Välitön apu oli ravitsemusterapeutin laatimasta listasta, jonka mukaan minun tuli syödä. En ollut edes täysin käsittänyt, miten vähän todella söin.

Pari viikkoa lapsen syntymän jälkeen Noora havahtui siihen, kuinka paljon oli raskauden aikana laihtunut.

Noora pelkäsi valtavasti, että vahingoittaa lastaan syömällä liian vähän. Silti hän koki syömishäiriöstä irti päästämisen lähes mahdottomaksi. Katja Halinen / Yle

Kehuja sairaasta olemuksesta

Vauva oli terve ja hyvinvoiva, mutta Nooran oma tila päinvastainen. Hän ei voinut imettää kauaa, sillä se kulutti energiaa entisestään.

– Samaan aikaan painonpudotustani kehuttiin kuin se olisi ollut jokin saavutus, täysin tietämättömänä syistä sen taustalla. Se hämmensi ja surettikin. Miksi kehua jotakin, mikä voi olla sairauden merkki?

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja Maija Sipari tunnistaa ajatusmaailman kehujen takana. “Entisiin mittoihin” palautuminen on mielessä jo monilla odottavilla äideillä, ja salille haikaillaan viimeistään jälkitarkastuksessa.

– Fitness-elämä on kovasti muotia. Myös medialla on paljon vaikutusta siihen, millaiselta synnyttäneen äidin vartalon oletetaan näyttävän. Ne ovat usein täysin vääristyneitä kuvia, Sipari sanoo.

Jopa 7 prosenttia raskaana olevista sairastaa syömishäiriötä

Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtajan Pia Charpentierin mielestä esimerkiksi neuvola ei ole oikea paikka hoitaa äidin syömishäiriötä. Tärkeintä olisi oireiden tunnistaminen ja nopea asiantuntevaan hoitoon ohjaaminen.

– Raskaana olevan potilaan hoidossa on laitettava kaikki paukut siihen, että ahdistuksen helpottamiseen löydetään muita keinoja kuin syömishäiriö. Joissakin tapauksissa on hyvä harkita, olisiko äidin tarpeen olla osastohoidossa, Charpentier sanoo.

Koin olevani epäonnistunut äitinä, sillä altistin lapseni vaaroille. Tunsin siitä suurta syyllisyyttä ja näin paljon painajaisia. "Noora"

Naisista, jotka eivät ole raskaana, jopa neljännes kärsii jonkin asteisesta kehonkuvan häiriöstä tai häiriintyneestä syömisestä. Lieviä syömishäiriön merkkejä voikin löytää monilta raskaana olevilta, mutta varsinaista syömishäiriötä sairastaa arviolta viidestä seitsemään prosenttia raskaana olevista naisista.

Tampereen Syömishäiriöyksikössä työskentelevän erikoislääkäri Milla Linnan mielestä neuvoloissa olisi hyvä pitää muistaa, että kyseessä on suhteellisen yleinen mielenterveyden häiriö. Se kuitenkin aiheuttaa monelle häpeää. Siksi äidit eivät välttämättä itse tuo sitä esille.

– Määrä on niin suuri, että olisi tärkeää seuloa odottavia äitejä syömishäiriöoireiden havaitsemiseksi. Tällä hetkellä yleiskattavaa seulontaa ei ole käytössä, Linna sanoo.

Odottavan äidin pakottava suhde liikkumiseen tai tunnesyöminen voivat olla merkkejä syömishäiriöoireista, joihin neuvolassa olisi hyvä osata puuttua. Juha Kemppainen / Yle

Väärintulkitsemisen riski

Sairastunut tulkitsee usein asioita syömishäiriön kautta.

– Jos neuvolassa sanotaan, että sikiö ottaa kyllä omansa, syömishäiriötä sairastava voi tulkita sen väärin. Esimerkiksi niin, että hänen ei tarvitse syödä, Linna toteaa.

Välitön apu oli ravitsemusterapeutin laatimasta listasta, jonka mukaan minun tuli syödä. En ollut edes täysin käsittänyt, miten vähän todella söin. "Noora"

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja Maija Sipari arvelee, että joillakin hoitajilla ei ole tarpeeksi kokemusta syömishäiriötä sairastavista äideistä. Silloin asia saatetaan sivuuttaasaatetaan sivuuttaa valitettavan pikaisesti.

– Olen sitä mieltä, että meidän olisi hyvä saada kertausta ja uutta tietoa syömishäiriöihin liittyvistä asioista, ja etenkin anoreksiasta. Terveydenhoitajilla on todennäköisesti enemmän tietoa ylipainoon liittyvistä asioista, Sipari sanoo.

Mutta mitä kuuluu Henna Tiensuulle ja Nooralle tänään?

Uusi vaihe elämässä

Molemmat naiset ovat nyt 32-vuotiaita.

Nooran toipuminen syömishäiriöstä on yhä kesken, mutta menossa parempaan suuntaan. Vaikka keväästä on jälleen tulossa kiireinen, Nooran olo on useimpina päivinä energinen.

Henna Tiensuu voi hyvin. Hänen kehonsa paranemisprosessi oli jo käynnissä, kun hän synnytti esikoisensa. Silloin lääkäri arvioi, että noin vuosi lisäaikaa riittäisi vahinkojen paranteluun.

Vuosi ja kuukausi Tiensuun esikoisen syntymän jälkeen tälle syntyi pikkusisko. Toinen raskaus sujui paremmin kaikilta osin.

– Synnytyssairaalassa minulle sanottiin, että vauvan hiukset näkyvät jo. Hämmästyin, että mitä ihmettä, Tiensuu nauraa.

Enää hän ei pode syyllisyyttä. Tieto siitä, että hänen oma oireilunsa voi vahingoittaa myös hänen läheisiään, on motivoinut jaksamaan huonompinakin päivinä.

– Se on auttanut minua sisäistämään myös sen, miksi minun on pidettävä huolta itsestäni.