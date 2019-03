Herätys: Jari Aarnion viimeinen puolustus, millaisia vaalimainoksia sinulle räätälöitäisiin ja mitä nyt, kun vienti alkaa sakata

Jari Aarnion puolustus pääsee ääneen viimeistä kertaa

Helsingin käräjäoikeus kuulee keskiviikkona loppulausunnot Helsingin huumepoliisin entiseltä päälliköltä Jari Aarniolta ja Helsingin poliisilaitoksen hyllytetyltä johtajalta Lasse Aapiolta. He pääsevät viimeistä kertaa vakuuttamaan oikeudenjäseniä syyttömyydestään. Luvassa on kiinnostava päivä. Yle seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä.

Talouskasvu hidastuu ja vienti hiipuu – mitä se tarkoittaa suomalaisille vientifirmoille?

Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomen tärkein vientiala, teknologiateollisuus pelkää tilausten vähenevän tänä vuonna. Suomalaisten vientiyritysten saamat tarjouspyynnöt ovat nimittäin vähentyneet selvästi. Vientiteollisuus uumoilee tilauskantojen pienenevän maailmantalouden epävarmuuden kasvaessa. Viime viikolla useat talousennustajat arvioivat talouskasvun hidastuvan selvästi.

Britannian parlamentti äänestää brexit-linjasta

Brittiparlamentti alkaa kartoittaa brexit-vaihtoehtoja keskiviikkona. Lauantaina Lontoossa osoitettiin mieltä uuden kansanäänestyksen puolesta. Olivier Hoslet / EPA

Britannian parlamentin alahuone järjestää keskiviikkona suuntaa-antavia äänestyksiä brexit-vaihtoehdoista. Pääministeri Theresa Mayn erosopimuksen lisäksi saatetaan äänestää myös muun muassa brexitin perumisesta tai uudesta kansanäänestyksestä. Hallitus ei kuitenkaan ole velvollinen noudattamaan tuloksia.

Testaa kuinka vaalimainoksia voidaan kohdentaa sinulle tykkäystesi perusteella

Yle

Ylen simulaattorissa pääset kokeilemaan, miten vaalimainoksia räätälöidään juuri sinulle. Älä huoli, testissä ei käytetä oikeita sometilejä.

Puheenjohtajatentissä vasemmistoliiton Li Andersson

Li Andersson Kalevi Rytkölä / Yle

Vasemmistoliitto lähtee eduskuntavaaleihin tavoitteenaan katkaista vuosien tappiokierre. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on Ylen puheenjohtajatentissä TV1:ssä ja Areenassa keskiviikko-iltana kello 21.

Lännestä saapuu sateita ja vähitellen lämpenee

Yle Sää

Pakkasta on yöllä ollut maa-alueilla etelän viidestä Lapin reiluun 20 asteeseen. Lännestä lähestyvän säärintaman myötä päiväksi kuitenkin lauhtuu ja pohjoiseen saapuu vähäisiä lumisateita. Etelässä pilvisyys lisääntyy vähitellen lännestä alkaen, mutta päivällä idässä on vielä aurinkoista. Illalla lumisade on jo väistynyt Lapista, mutta maan itäosassa tulee hajanaista ja heikkoa lumisadetta.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.