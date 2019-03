Laulaja ja ohjaaja Anu Hälvä rakastaa uuden oppimista – jo toinen gradu on viimeistelyvaiheessa

Laulaja ja ohjaaja Anu Hälvä valmistautuu paraikaa ensi viikolla koittavan Luxemburgin kreivi -operetin ensi-iltaan. Boheemielämästä Pariisissa kertova operetti kiertää Suomea huhtikuun ajan, ja Hälvällä on siinä merkittävä rooli: hän sekä ohjaa teoksen että laulaa siinä.

– Itsensä ohjaaminen tulee olemaan mielenkiintoista, nauraa Hälvä.

Operetin ohella työn alla on paljon muutakin. Hälvällä on jo aikaa sitten tehty musiikkitieteen tutkinto Sibelius-Akatemiasta, mutta gradu numero kaksi Tampereen yliopistoon on viimeistelyvaiheessa.

Ikuisuusprojekti valmistuu

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Hälvä kertoo, että gradu on ollut ikuisuusprojekti. Nyt kuitenkin loppusuora häämöttää, ja hyvästä syystä.

– Koko teatteritieteen koulutusohjelma johon gradua teen, on loppumassa. Nyt on siis kiire ja täytyy kirjoittaa yötä myöten, että saan homman valmiiksi, nauraa Hälvä.

Hälvä kertoo, että hänellä kirjoittaminen vaatii aikaa. Tekstiä ei synny, jos aikaa on vain vähän. Jos aikaa taas on paljon ja tekstiin on mahdollisuus uppoutua, tulee tulostakin.

– Minua innostavat tiedonjano ja halu oppia uutta. On hienoa pysyä jotenkin ajassa kiinni, eikä kuvitella, että tietää jo kaiken. Aina pitää oppia uutta, tai ainakin voi oppia, pohtii Hälvä.

Takataskussa myös tutkinto aivan toiselta alalta

Muun muassa Blondi tuli taloon ja Metsolat -sarjoista näyttelijänä tutuksi tullut Hälvä on opiskellut paljon muutakin. Kielenkääntäminen vaihtui aikanaan teatteritieteeseen, mutta kielitaito jäi. Esimerkiksi operetit kääntyvät englannista, saksasta ja ranskasta suomeksi.

Muutama vuosi sitten hän opiskeli itselleen myös kiinteistönvälittäjän tutkinnon.

– Taideala on aika kapea eikä tällä koulutuksella hirveästi muualla juhlita. Olen selustanvarmistaja ja varman päälle pelaaja, joten päätin opiskella tällaisen ammatin takataskuun, virnistää Hälvä.

Poika äitinsä jalanjäljillä

Hälvän poika Kristian seuraa äitinsä taiteellisia jalanjälkiä ja on luomassa hyvin nousujohteista uraa klassisen musiikin parissa. Ammattimuusikon ura siintää edessä.

– Poika itse on kylläkin hyvin realistinen, sillä hän on nähnyt mitä tämä on. Hän harjoittelee kuin ammattilaiset, mutta sanoo myös, että kannattaa ehkä varmistaa selusta. Vaikuttaa siltä, että äidin oppi on mennyt perille, kertoo Hälvä.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys Yle Areenassa. Näet muun muassa, kuinka Anu Hälvä ja oopperalaulaja Jyrki Anttila puhkesivat lauluun suorassa lähetyksessä.