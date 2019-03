YK: Jemenissä jopa yli 100 000 koleratapausta alkuvuonna – alkava sadekausi vaikeuttaa tilannetta entisestään

Tästä on kyse Kolera aiheuttaa ripulia ja pahoinvointia. Jos potilas ei saa antibiootteja ja nesteytystä, sairaus voi johtaa elimistön kuivumiseen ja kuolemaan. Erityisessä vaarassa ovat lapset ja vanhukset.

Kolera voi tarttua esimerkiksi saastuneen veden, saastuneen ruuan ja wc-tilojen kautta.

Jemenissä epäillään löytyneen alkuvuoden aikana jopa 109 000 koleratapausta, kertovat maailman terveysjärjestö WHO ja YK:n lastenrahasto Unicef yhteisessä tiedotteessa.

Kuolemaan johtaneita tapauksia on ollut 190. Näistä tapauksista lähes kolmasosa on alle viisivuotiaita lapsia.

– Tulokset varmistuvat pikaisesti. Tällä hetkellä tämä on vielä epäilys, mutta akuutti ripuli ei leviä samalla tavalla kuin kolera, joten melko varmasti kolerasta tässä on kyse, kertoo Suomen Unicefin viestintäpäällikkö Kirsi Haru.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston mukaan (siirryt toiseen palveluun) koleratapauksia on löytynyt kuudesta eri kuvernoraatista, näiden mukana satamakaupunki Hodeida sekä maan pääkaupunki Sanaa.

– Pelkästään viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 40 000 uutta tapausta. Se on 150 prosentin kasvu edelliseen kuukauteen verrattuna, Haru kertoo.

Juuri alkamassa oleva sadekausi tulee Harun mukaan vaikeuttamaan tilannetta sillä kolera leviää entistä enemmän sadekauden myötä.

– 16 miljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta vettä eikä vessaa käytössä ja kaikista tarvikkeista on saarron takia kova pula. Koleran kuriin saaminen mahdollisimman pian on ehdottoman tärkeää, Haru sanoo.

WHO ja Unicef ovat pystyttäneet Jemeniin yli 400 hoito- ja nesteytyskeskusta ympäri maata. Järjestöt ovat myös avustaneet muun muassa veden puhdistuksessa ja puhtaan veden toimittamisessa eri puolille Jemeniä.

Kolerarokotteet, veden puhdistustarvikkeet ja puhtaat astiat ynnä muut tarvikkeet auttavat ennaltaehkäisemään koleran leviämistä, mutta näiden saaminen maahan ja kuljetus maan sisällä on erittäin haasteellista.

Harun mukaan ennusteita ei ole tehty siitä, kuinka laajalle kolera voi nyt sadekauden myötä levitä.

– Täytyy vain toivoa, että tämä olisi nyt tässä. Se voi kuitenkin levitä vielä laajalle.

Kaksi vuotta sitten Jemenissä riehui sodan lisäksi maailman suurin koleraepidemia, kun yli miljoona ihmistä sairastui tautiin.

Julkisen sektorin työntekijät olleet palkatta kaksi vuotta

Puhtaan veden ja tarvikkeiden puutteen lisäksi Jemenin julkisen sektorin terveydenhuolto on hajoamispisteessä. Unicefin mukaan suurin osa terveydenhoitoalan työntekijöistä on ollut ilman palkkaa jo kahden vuoden ajan. Vain puolet maan terveyslaitoksista on toiminnassa ja näissäkin on huutava pula lääkkeistä, tarvikkeista ja henkilökunnasta.

– Terveysalan työntekijöidenkin pitää elättää perheensä jollain, joten he ovat joutumaan etsimään elantonsa muualta. Lisäksi liikkuminen Jemenissä on hankalaa, joten vaikka haluaisi mennä ilmaiseksi töihin esimerkiksi sairaalaan, niin sekään ei välttämättä aina onnistu, Haru sanoo.

Hänen mukaansa kolme neljäsosaa Jemenin kaikista opettajista ei ole saanut palkkaa yli vuoteen, suurin osa yli kahteen vuoteen. Sodan aikana puoli miljoonaa lasta on joutunut pois koulusta ja nyt koulun ulkopuolella on yhteensä noin 2 miljoonaa lasta.

Viidesosa maan kouluista on poissa käytöstä, koska ne ovat joko sotilaskäytössä, vauritoiuneet tai pakolaisten majoituspaikkana. Unicef maksaa noin 100 000 opettajalle pientä korvausta.

