Joka toinen poliisikoulussa aloittava on nyt nainen – tässä nähdään alan sisällä kaksi pelkoa

Poliisikoulussa aloitti tällä viikolla ennätysmäärä naisia. Maaliskuun erässä poliisiopinnot aloittaneista lähes puolet eli 48 prosenttia on naisia.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin Kimmo Himbergin mukaan naisten osuus poliisiopiskelijoista on noussut pikku hiljaa.

Vuonna 2000 aloittaneista opiskelijoista 19 prosenttia oli naisia. Viime vuosina naisia on ollut noin kolmannes.

– Jääkö muutos pysyväksi, jää nähtäväksi, Himberg sanoo.

Himbergin mukaan ajatus naisten ja miesten ammateista on romuttumassa, ja naisopiskelijoiden määrän kasvu on yksi osoitus siitä.

Muuttuuko poliisin työ, kun tulevaisuudessa puolet poliiseista on naisia ja puolet miehiä?

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg ei usko, että muuttuu.

– Tiedossani ei ole mitään, mikä antaisi aiheen lähteä erittelemään nais- ja miespuolisen poliisihenkilöstön osaamiseroja. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että yksilökohtaiset osaamiserot eivät kulje sukupuolirajaa pitkin, Himberg sanoo.

Poliisijärjestöllä kaksi pelkoa

Poliisijärjestössä asia nähdään hieman toisin. Suomen poliisijärjestöjen liiton järjestöpäällikkö Mika Nygård sanoo, että asiasta on vaikea puhua, koska leimakirveet iskevät helposti.

– Kohta nähdään, mikä vaikutus on. Huolenaiheena on, että tällä saattaa olla jotain vaikutusta.

Nygårdin mukaan osa poliiseista pelkää kahta asiaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan poliiseihin kohdistuva väkivallan uhka on lisääntynyt ja poliisin väkivaltainen vastustaminen on kasvanut. Tämä väitöstutkimus julkaistaan perjantaina.

– Jos väkivalta kohdistuu poliisiin, pärjääkö fyysisesti heikompi osapuoli?

Nygårdin mukaan poliisia väkivaltaisesti vastustavat ovat pääosin miehiä.

– Pääosin poliisin työssä pärjää puhumalla ja järjen käytöllä. Ymmärrän, että osalla on pelkoja, jos painin määrä lisääntyy.

40 kilon suojavarusteet

Toinen ongelma on Nygårdin mukaan raskas suojavarustus.

– Kypärä ja raskaat liivit voivat painaa 40 kiloa. Se on ongelmallista, jos niitä käyttävä henkilö painaa esimerkiksi 50 kiloa. Fyysisesti vahvemmalla toimintakyky säilyy pidempään.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin mukaan naisten ja miesten suoriutumisesta erilaisissa poliisitehtävissä on erilaisia näkemyksiä.

– Lienee päivänselvää, että fyysisen voimankäytön tilanteissa poliisin omalla fyysisellä voimalla on selkeä merkitys. Yhtä selvää on, että esimerkiksi tilanteissa, joissa poliisin asiakkaana on nainen, on usein selkeästi eduksi, että poliisikin on nainen. Nämä ovat kuitenkin vain esimerkkejä poliisin valtavan laajasta tehtäväkirjosta, Himberg sanoo.

Naisopiskelijoiden määrän lisääntyminen on myös puhtaasti positiivinen asia, Nygård vahvistaa. Myös hän tuo esille tarkastusten tekemisen helpottumisen.

– Naiset soveltuvat tiettyihin tehtäviin ehkä paremmin kuin miehet. Kyvyt saattavat olla empatiapuolella paremmat kuin miehille. Tiettyjä henkilöön kohdistuvia toimenpiteitä saa tehdä vain saman sukupuolen kuuluva. Tarkastusten tekeminen helpottuu, kun on enemmän samaa sukupuolta.

Sitä ovatko miehet vai naiset parempia puhumaan, ei voi järjestöpäällikön mukaan sanoa.

– Se on enemmän tyyppikysymys, en välttämättä näe sitä sukupuolisena, Nygård sanoo.

Eri rajat kuntokokeessa

Naisilla ja miehillä on eri rajat poliisikoulun pääsykokeissa fyysisissä testeissä. Kuntokoe muodostuu neljästä osasta. Kestävyyskokeessa eli 1500 metrin juoksussa miesten maksimiaika on tasan 7 minuuttia, naisten 7,45.

Ketteryyskokeessa miesten maksimiaika on 35 sekuntia, naisten 38 sekuntia. Voimatesteissä miehet tekevät joko leuanvetoja tai ylätaljanvedon 100 kilon painolla, naiset ylätaljan painolla, joka on 70 prosenttia omasta painosta. Penkkipunnerruksessa paino on miehillä 65 kiloa ja naisilla 35 kiloa.

Poliisiammattikorkeakoulu sijaitsee Tampereella Hervannassa. Petri Aaltonen / Yle

Rehtori Himbergin mukaan kevennykset ovat varsin pieniä.

Hän ei usko, että se on syy naisten kasvavaan kiinnostukseen. Rehtorin mukaan opiskelijarekrytointi on korostetun tasa-arvoista, eikä kumpaakaan sukupuolta pidetä etusijalla.

Vaatimukset ovat netissä, ja kuntokokeeseen on rehtorin mukaan siksi helppo treenata.

– On valtavan ilahduttavaa, että naiset ovat myös katsoneet sopivaksi saavuttaa nämä fyysiset vaatimukset, Himberg sanoo.

Suomen poliisijärjestöjen liiton järjestöpäällikkö ei halua, että pääsykokeita tästä enää helpotetaan naisille.

– Tehtävät ovat kuitenkin kaikille samat. Esimerkiksi palomiehillä miehillä ja naisilla on samat pääsykokeet, Nygård sanoo.

Tositv-ohjelmia on katsottu

Sekä Himberg että Nygård uskovat, että poliisin ammatti kiinnostaa nyt, koska ammatti on monipuolinen ja arvostettu.

– Useiden vuosien ajan kansainvälisessä vertailussa Suomi on ollut ykkönen, kun on mitattu poliisien luotettavuutta. Näin oli asian laita viime vuonnakin, Himberg sanoo.

Myös tutkinnon muuttuminen ammattikorkeakoulututkinnoksi on voinut houkuttaa naisia.

Monia poliiseja kiinnostaa etenkin rikostutkinta. Nyt monet opiskelijat haluavat lisäksi nimenomaan poliisin kenttätyöhön.

– Poliisin työstä kertovat tositv-ohjelmat ovat tehneet myös kenttätoiminnan hyvin näkyväksi. Ohjelmat ovat tavattoman suosittuja ja meidän hakijakyselyissä näkyy, että niitä on katsottu, Himberg sanoo.

